«Не лучший матч, но лучший результат»: как «Синтез» взял первый с 2010 года трофей

Суперкубок России был завоеван в принципиальном противостоянии с волгоградским «Спартаком»

Фото: Олег Тихонов

В преддверии решающих матчей плей-офф казанский «Синтез» и его поклонники получили заряд позитивных эмоций. Вчера в КСК «КАИ Олимп» состоялся второй розыгрыш Суперкубка России по водному поло, носящий имя адмирала Ушакова, и дружина Андрея Белофастова обыграла в нем действующего обладателя трофея. О том, как «Синтез» пополнил клубный музей почетным призом — в репортаже известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

«Олимп» перенял эстафету у «Олимпийского»

В российском водном поло куча проблем. Совсем растеряла былую славу национальная сборная, регулярно пролетающая мимо главных международных соревнований. Недопустимо малое для огромной водной державы количество команд разыгрывает награды открытого чемпионата страны, да и то, большинство членов Суперлиги — всего лишь статисты в тени двух-трех коллективов, которые спорят за титул. Восстановление победных традиций московским «Динамо» и учреждение нового турнира — Суперкубка — вот, пожалуй, и все положительные моменты в российском ватерпольном хозяйстве за последние 5—7 лет. Спасибо и на этом. Первый розыгрыш Суперкубка — турнира в формате одного матча двух сильнейших команд России — прошел 4 октября 2016 года в столичном бассейне спорткомплекса «Олимпийский».

Федерация водного поло России в нынешнем сезоне изменила сроки проведения Суперкубка и приняла решение провести его не перед началом чемпионата, а в преддверии полуфинальных серий 2 мая. Местом проведения матча была избрана спортивная столица России Казань, а честь провести игру была оказана одной из арен Универсиады-2013 — бассейну «КАИ Олимп». Символично, что после «Олимпийского», принимавшего первый розыгрыш, ареной второго Суперкубка стал «Олимп» — перекличка названий арен навевала высокие мысли о честном спортивном соперничестве и справедливости результата, каким бы он не оказался.

Соперником чемпиона и обладателя Кубка России-2017, волгоградского «Спартака», стала вторая команда прошлогоднего первенства и финалист Кубка — казанский «Синтез». Напомню, что оба финала сильнейшей команде последнего десятилетия казанцы уступили в драматичной борьбе — и кубковый матч (в серии пенальти), и «золотую» серию в чемпионате. В решающей встрече, кстати, не обошлось без судейского скандала.

Символично, что после «Олимпийского», принимавшего первый розыгрыш, ареной второго Суперкубка стал «Олимп». Фото welcome2018.com



В нынешнем же сезоне ситуация в мужской Суперлиге поменялась кардинально. Третья сила — московское «Динамо» — не только вмешалась в многолетнее противостояние казанцев и волгоградцев, но и обрекла, по всем прогнозам специалистов, «Спартак» и «Синтез» на соперничество уже не за «золото», а за менее благородный металл. По итогам «гладкого» первенства подопечные Марата Закирова ни разу не проиграли, всего дважды сыграв вничью и одержав 26 побед (52 очка). «Спартак-Волгоград» занял второе место (44 очка), «Синтез» — третье (41). Вся большая тройка без проблем преодолела четвертьфинальный раунд (казанцы разобрались со своей второй командой, волгоградцы — с питерской «Балтикой») и вышла на финишную прямую.

В сезоне «Спартак» и «Синтез» встречались между собой четырежды, и по итогам этих матчей невозможно определить, кто из соперников на сегодня сильнее. В конце октября в Волгограде казанцы победили 7:6 и уступили на следующий день 8:10, а в середине марта в «Оргсинтезе» оппоненты вообще ни разу не смогли выявить победителя (ничьи 5:5 и 8:8). Так что предстоящая встреча за Суперкубок, помимо ценности завоевания трофея, могла дать ее победителю психологическое преимущество перед возможной «медальной» серией.

Именитый соперник

Соперник «Синтезу» достался очень именитый. За 24 года существования спартаковцы по 12 раз завоевывали национальный титул и Кубок России, брали Кубок Европы. В обойме четырехкратного победителя отечественных первенств и бронзового призера Олимпиады в Барселоне Владимира Карабутова есть такая живая легенда, как призер Игр в Афинах-2004 вратарь Александр Федоров, многократные чемпионы и обладатели Кубка России, игроки национальной команды Константин Киселев, Юрий Чешев, Артем Ашаев, Петр Федотов, несколько представителей молодежной сборной страны. Восемь человек из действующего состава в октябре 2016-го стали первыми обладателями Кубка Ушакова и не прочь были сохранить у себя почетный трофей.

Если гости выставили сильнейший состав, то у казанцев отсутствовал подвижный нападающий Мехди Марзуки. Француз поднялся в импровизированную «ложу прессы» перед игрой, неся левую руку на перевязи, как будто его судно и команда пострадали в морском бою от непобедимой армады адмирала Ушакова. На вопрос вашего корреспондента форвард ответил, что доктора установили сроки излечения до середины июля, а вот дать прогноз на исход матча не успел, так как был приглашен на краткую беседу президентом федерации водного поло РТ Ильхамом Насибуллиным.

В обойме Владимира Карабутова есть многократные чемпионы и обладатели Кубка России, игроки национальной команды Константин Киселев, Юрий Чешев (на фото), Артем Ашаев, Петр Федотов. Фото Алексея Савченко / spartak-volgograd.com



Церемония открытия заняла полчаса и включала информацию ведущего о турнире, выступление эстрадной певицы и долгую паузу, во время которой ватерполисты разминались в воде, а зрители заполняли трибуну. Болельщиков, кстати, собралось достаточно, хотя и немного меньше, чем обычно посещает матчи любимой команды в «намоленном» «Оргсинтезе». Зато «VIP-ложа» заполнилось стопроцентно — перед представлением участников матча в нее проследовала большая делегация во главе с президентом FINA Хулио Маглионе, исполнительным директором FINA Корнелем Маркулеску, министром по делам молодежи и спорту РТ Владимиром Леоновым и президентом ВК «Синтез» Гайфутдином Шайхиевым.

Стартовый спринт выиграли волгоградцы и начали позиционный розыгрыш, который хозяева отразили и длинной передачей вывели один на один с голкипером Федоровым Альберта Зиннатуллина — 1:0. В следующем эпизоде вратарь «Синтеза» Антонов отразил бросок Халтурина, когда его команда играла в меньшинстве, а Артур Фатахутдинов с той же точки, что и Зиннатуллин, увеличил перевес «Синтеза». В середине первого периода Халтурин-таки пробил Антонова — 2:1 Вскоре хозяева восстановили статус-кво, причем произошло это при весьма любопытных обстоятельствах. Гиниятов не смог отдать пас на «столба» Кликоваца, от руки защитника мяч вновь отскочил к нашему подвижному нападающему, и тот, увидев, что Федоров потерял ворота, мягко перебросил мяч в дальний угол ворот — 3:1. До конца периода команды обменялись голами Плискевича и Андрюкова, а главным героем стартовый четверти стал Антонов, отразивший добрых полдюжины сложных и мощных бросков. Когда казалось, что на перерыв соперники уйдут при счете 4:2, подопечные Белофастова до верного разыграли лишнего, и Артем Одинцов на последней минуте периода довел преимущество своей команды уже до трех мячей.

И второй спринт выиграли представители Нижней Волги, но на этот раз первыми отличились не казанцы: Юрчик на первой же минуте завершил розыгрыш с периметра — 5:3. Далее команды обменялись несколькими бесплодными атаками, причем самую обидную оплошность допустили казанцы, не уложившись в лимит времени. Расплата последовала незамедлительно, и уже на третьей минуте второго периода молодой центральный нападающий гостей Рудай с висящим на плечах защитником пустил мяч в правый от Антонова угол — 5:4. Инициатива начала переходить к гостям, первый шикарный сейв в матче сделал Федоров, а в середине четверти Андрюков на последней секунде владения мячом дальним броском обманул Антонова и сравнял счет — 5:5.

То, что удалось Рудаю, не смог с позиции «столба» выполнить Зиннатуллин, а Шейкин впервые вывел «красно-белых» вперед. Игра у казанцев окончательно разладилась, и только Антонов, отразивший сумасшедший выстрел Киселева, показывал, что он, в отличие от своих партнеров, еще «на плаву». Как и в первом периоде, блестящие действия вратаря придали его команде сил, и Одинцов завершил розыгрыш лишнего, а Степанюк неожиданным броском в ближний угол за 12 секунд до большого перерыва вернул преимущество хозяевам — 7:6.

Как и подобает кубковому поединку, развязка наступила в заключительном отрезке встречи. Фото Олега Тихонова



Первый трофей «Синтеза» за последние 8 лет

Голкипер казанцев и вторую половину встречи начал ударно, парировав бросок Шайхутдинова, но вот против Ашаева («Спартак» играл большинстве) он оказался бессилен. Опять установилось равновесие в счете, оппонентам все, по сути, пришлось начинать сначала. На 4-й минуте третьего периода Одинцов раскачал защитника волгоградцев и сделал хет-трик, реализовав большинство — 8:7. Опять приходится сожалеть об упущенных моментах: Зиннатуллин не перевел мяч в ворота с полуметра, а Закиров, перебрасывая голкипера, угодил в перекладину. Видя такое «транжирство», опытные подопечные Карабутова уже не в первый раз в матче наказали хозяев воды и Шейкин за 3 минуты до конца четверти счет сравнял — 8:8. До конца периода эти цифры не изменились благодаря действиям вратарей, отразивших непростые броски, соответственно казанца Степанюка и волгоградца Круга.

Как и подобает кубковому поединку, развязка наступила в заключительном отрезке встречи. Насколько хорош Антонов был, отражая удары с ближней и средней дистанции, настолько ему не везло с дальней — Юрчик вывел гостей вперед. Однако болельщики не успели расстроиться, потому что Бугайчук реализовал пенальти, и счет опять стал равным 9:9. Нервы стали подводить даже самых опытных, и безбашенной откидкой мяча защитника гостей вратарю воспользовался казанец Плискевич — 10:9. Волгоградцы в середине заключительного периода могли сравнять счет, но Шайхутдинов попал в штангу, а могучий центрфорвард «Синтеза» Кликовац забил очень красивый и исключительно важный в стратегическом плане мяч — 11:9.

Не успели казанцы перевести дух, как за третье удаление Зиннатуллин покинул бассейн, а его команда была наказана пенальти. Счет опять сократился до минимума. Одинцов стал автором покера, но за две с половиной минуты до конца периода Юрчик вновь не позволил хозяевам уплыть вперед. Более того, броском с периметра Халтурин счет сравнял — 12:12. Рыжов-Аленичев в который уже раз вывел свою команду вперед за 80 секунд до сирены, а потом наступила кульминация. Хозяева отбили атаку гостей, воспользовались тем, что соперник не успел вернуться в оборону, и Степанюк фактически решил судьбу матча и Суперкубка — 14:12. «Синтез» завоевал первый трофей после 2010 года, когда клуб стал обладателем Кубка России! Но почивать на лаврах некогда — уже 5 мая соперники начнут полуфинальную серию чемпионата России.

Андрей Белофастов: «Мы прекрасно понимали, что второго такого шанса не будет»

После матча итоги игры специально для «Реального времени» подвел главный тренер казанского «Синтеза» Андрей Белофастов.

— Мы прекрасно понимали, что второго такого шанса не будет. В прошлом году мы проиграли Волгограду в финале и очень хотели трофей. Хочу напомнить, что последний раз трофей (Кубок России, — прим. ред.) Казань выигрывала в 2010 году. Прошло 8 лет, много игроков поиграло за эти годы в клубе, все время ставили перед собой высокие задачи, играли в финале, были третьими, но, к сожалению, не получалось взять трофей. Я очень счастлив. Вы сами видели игру — это были качели.

Андрей Белофастов: «Я очень счастлив. Вы сами видели игру — это были качели». Фото mdms.tatarstan.ru

— Почему пропустили так много во втором периоде?

— Подсели. Все-таки Волгоград — чемпион последнего десятилетия, это лидер нашего водного поло, команда очень хорошая, мобильная, плывучая. Мы в некоторых моментах были лимитированы, нам тяжеловато было играть. Но очень важно, что команда сумела собраться, и две-три ошибки, которые волгоградцы совершили сами, дали нам шанс. У нас было очень много ошибок, я даже не хочу разбирать игру. Это не лучший матч, который мы показали в сезоне.

— Но лучший результат?

— Но лучший результат. Я доволен им, но качество игры должно быть выше.

— По срокам когда лучше разыгрывать Суперкубок?

— Лучше всего в декабре. Но в декабре поставили Кубок России. Хочу поблагодарить «Спартак», который дал нам возможность провести этот потрясающий мини-турнир.

— Идете на плей-офф с положительными эмоциями?

— Да, но трудно восстановиться через два дня на третий — уже 5-го числа принимаем Волгоград. Игра будет очень сложная, но это будет завтра. Сейчас мы рады, что взяли трофей и надо пережить этот счастливый момент и спокойно готовиться к полуфиналу, — сказал наставник «Синтеза».

Александр Норден