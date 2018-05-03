Ильдар Галяутдинов, АКИБАНК: «Государство сейчас основной игрок в экономике страны»

Фото: Олег Тихонов

Кризис 2014 года давно прошел, но экономика и, как результат, банковский сектор все еще восстанавливаются. Сделать это сложно: государство пытается регулировать отрасль, но лучше бы контролирующие функции взяли на себя банковские ассоциации, заявил председатель правления ПАО «АКИБАНК» Ильдар Галяутдинов на online-конференции «Реального времени».

«У нас пока депрессивное состояние в экономике»



Банки не могут жить в отрыве от экономики. Так что все существующие на сегодня проблемы находят свое отражение в банковском секторе. Будущее банковского сектора в 2018 году гость редакции Ильдар Галяутдинов, предправления АКИБАНКа оценивать не стал: «Очень динамичное законодательство. Внешние факторы влияют. Загадывать больше чем на три месяца вперед — сложно. У нас пока депрессивное состояние в экономике», — пояснил он.

Однако Ильдар Галяутдинов добавил, что рынок пережил кризис 2014 года.

— Банки адаптировались. Но растет регуляторное воздействие и увеличивается доля государственных банков в общей массе активов и капиталов.

У самого АКИБАНКа ожидания на 2018 год умеренные. Галяутдинов заявил, что они выбрали работу по консервативной стратегии. «Пока каких-то серьезных драйверов мы не видим. Чтобы они появились, нужно все-таки определенные институциональные изменения. Пока их нет».



Очень динамичное законодательство. Внешние факторы влияют. Загадывать больше чем на три месяца вперед — сложно. У нас пока депрессивное состояние в экономике



Номинальная саморегуляция

Государство, по словам Галяутдинова, сейчас основной игрок в экономике страны. Чтобы снизить его влияние в том же банковском секторе, нужно проводить приватизацию банков и промышленных активов. Пока такой программы нет, так что говорить о реальной доле снижения государственного участия пока рано, уверен Галяутдинов. А вот роль таких организаций, как «Ассоциация российских банков», ничтожна:

— Хотя для развития рынка, если бы роль ассоциации была более высокой, если бы она играла роль саморегулируемой организации — было бы неплохо. Но мы этого практически не ощущаем. К ним не прислушивается регулятор, не прислушиваются госорганы, — заметил спикер.

Также предправления АКИБАНКА затронул тему нового алгоритма санации банков. Галяутдинов добавил, что оценивать ее эффективность пока сложно:

— Процесс только начался. Нужно, чтобы прошел определенный период времени, чтобы какие-то количественные, качественные изменения накопились. Мы находимся в начале пути.

Представить банк совершенно без отделений — я могу. Но все равно где-то будет офис, где будет собираться какая-то команда, которая будет разрабатывать услуги, предоставлять и составлять отчетность



Банк «на аутсорсе»

Новая система коммуникации позволяет работать с клиентами в других регионах, даже не открывая собственных офисов и представительств. Сейчас АКИБАНК идет именно по этому пути. Правда, удаленно можно предоставлять только стандартные продукты. Совершенно «любую» услугу банк оказать не сможет.

Одно из перспективных направлений сектора — карты бесконтактной оплаты.

— Доля наличного денежного оборота снижается. Люди переходят на мобильный банк. Думаю, скоро все перейдет в гаджеты. А дальше — может, еще что-то. Говорят же, что появятся какие-то чипы, — заметил Галяутдинов.

— Если бы 20 лет назад сказали: у тебя будет мобильный телефон, там можно писать, проверять почту и говорить. Поверил бы кто-нибудь? Представить банк совершенно без отделений — я могу. Но все равно где-то будет офис, где будет собираться какая-то команда, которая будет разрабатывать услуги, предоставлять и составлять отчетность.

То, что у банка нет офиса, совершенно не подразумевает какие-то риски. Просто собраться будет негде в случае чего, и непонятно, в какие двери колотить.