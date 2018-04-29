В десятый раз — как в первый! «Зенит-Казань» — вновь чемпион России

А кто-то сомневался?

На официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье» читаем: «Белогорье» — самый титулованный клуб России». Эти данные устарели еще год назад, когда казанский «Зенит» в девятый раз завоевал титул и обошел своего главного конкурента на внутренней арене. Теперь, похоже, у «гладиаторов» появился новый грозный соперник — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Для того чтобы оформить десятое чемпионство в Суперлиге и получить право нашить вторую звезду на футболки, лучшему клубу мира пришлось преодолеть отчаянное сопротивление одноклубников и давление заполненной до отказа «Сибур Арены». Репортаж из города на Неве известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Дражен Лубурич: «Мы хотим показать свой лучший волейбол»

Все надежды и комментарии игроков и тренеров петербургского «Зенита» после второго матча серии и в преддверии ее домашней части возлагались на ауру родной «Сибур Арены». Главный тренер Александр Климкин: «В Казани было все красиво, хорошо организовано, но в зале хватало свободных мест… Я уверен, что КСК «Сибур Арена» заполнится до отказа. И волейбольная атмосфера там будет лучше, чем здесь». «В любом случае уверен, что наши болельщики станут для нас в КСК «Сибур Арена» седьмым игроком, — вторил своему наставнику набравший в матче №2 12 очков олимпийский чемпион Александр Волков. — Мы сделаем все для того, чтобы этот сезон не заканчивался как можно дольше».

Этот сезон действительно получился для новой команды Волкова фееричным — что называется «из Золушки в принцессы». Дражен Лубурич (13 очков во второй игре) напомнил: «Весь сезон мы здорово играли у себя дома…» И выразил надежду: «Так что я жду, что мы сможем показать все лучшее, что умеем. Мы хотим показать свой лучший волейбол».

Насчет того, что его «Зенит» на домашней семитысячной арене «здорово играл» весь сезон, сербский диагональный преувеличил: по ходу чемпионата питерцы проиграли в родных стенах «Кузбассу», московскому «Динамо» и «Белогорью». Но вот после Нового года, действительно, питерцы дома не потеряли ни очка, одержав семь побед в семи матчах, включая выигрыши в 1/4 и 1/2 финала — соответственно, у «Факела» и тех же динамовцев.

Дражен Лубурич: «Так что я жду, что мы сможем показать все лучшее, что умеем». Фото vczenit-spb.ru



Геннадий Орлов: «Пусть победит сильнейший!»

«Under pressure» («Под давлением») — так называется знаменитый хит легендарной группы Queen. Казанским волейболистам предстояло испытать это на себе, но разве «гладиаторы» когда-то боялись толпы? В день матча в «Спорт-Экспрессе» вышел прямо-таки манифест известного журналиста и по совместительству главы пресс-службы питерского «Зенита» Владимира Можайцева, в котором он выражал твердую уверенность, что «болельщик пойдет на волейбол ломить за Питер»: «Нет сомнений в том, что домашние трибуны будут призывать Александра Волкова, Евгения Сивожелеза, Павла Панкова и Компанию не к тому, чтобы «навязать борьбу», «побороться», «показать красивый волейбол» и т.п. Нет! Трибуны придут помочь команде победить дважды — и проводить ее на последнюю битву в Казань».

К началу матча ваш автор убедился — обещание руководителя пресс-службы было не голословным. Трибуны заполнились почти полностью, и свободные места к стартовому свистку свидетельствовали только о том (Можайцев, кстати, об этом предупреждал), что вечерние пробки помешали кое-кому вовремя добраться до Крестовского острова. В кассах же и на клубном сайте хозяев висело лаконичное «Свободных мест нет».

Хотя арена и довольно новая, вплотную примыкающая к «космическому» футбольному стадиону «Санкт-Петербург», работать журналистам на ней не сахар. Сначала мы с коллегами искали удлинитель, потому что розетками ложа прессы не оборудована. Удлинитель пресс-атташе нашел, но возникли проблемы с интернетом. Про питание журналистов, которым славится казанский Центр волейбола, я уж и не говорю. Так что, по крайней мере, по инфраструктуре Санкт-Петербургу еще рано соперничать с Казанью за звание спортивной столицы России.

Но бог с ними, с временными трудностями, в конце концов мы приехали не за ними, а за титулом. Проблемы отступают на второй план, когда я вижу спустившегося в ложу прессы Геннадия Орлова. Самый знаменитый спортивный комментатор Санкт-Петербурга в прекрасном настроении, шутит, не отказывает в селфи и тепло приветствует Ореоля Камехо. Обнимаемся с ним — сколько раз встречались на матчах «Зенита» и «Рубина». «Пусть победит сильнейший», — резюмирует прогноз на игру Геннадий Сергеевич.

Геннадий Орлов в прекрасном настроении, шутит, не отказывает в селфи и тепло приветствует Ореоля Камехо. Фото eurosport.ru

Родная сетка притягивает подачу хозяев

Объявление состава казанского «Зенита» встречается приветственными кличами небольшой, но сплоченной группы болельщиков из Казани. На VIP-местах появляется небольшая делегация во главе с президентом федерации волейбола РТ Фаридом Мухаметшиным. Последний направляется к гостевой скамейке и желает удачи Владимиру Алекно и его команде. Звучит гимн «Наше имя — Зенит», в принципе, подходящий обоим соперникам. Отлично, пусть и наши «зенитчики» почувствуют себя как дома!

Со стартовым составом чемпиона интрига в финальной серии только одна — Самойленко или Гуцалюк. Штаб казанцев делает выбор в пользу первого. Остальных и так все знают — Андерсон, Вольвич, Леон, Бутько, Михайлов, Вербов в роли либеро. Начало за нами — Камехо подает в сетку, а Андерсон делает эйс. Он же в полете не успевает за отскочившим мячом, и дикий гвалт встречает первое очко хозяев. Но больше арене приходится молчать: начало за казанцами — 5:2.

Панков снимается на подаче Леона, но развить успех у питерцев не получается — им не удается принять планер Вольвича, и на первый тайм-аут казанцы уходят с двойным отрывом — 8:4. Только подопечным Климкина удается подобраться к гостям, как за дело берется Леон, далее слаженно действует блок и разрыв восстанавливается. А когда расчехляет пушку Михайлов, превосходство казанцев и вовсе становится неоспоримым — наставник хозяев вынужден взять тайм-аут. Тщетно — его команда проигрывает подачу и никак не может справиться в защите с казанской дальнобойной артиллерией.

К концовке подопечные Алекно подходят с комфортным преимуществом «плюс 5», затем заставляют немного поволноваться своего тренера на подаче соперника, но на авансцену выходит Михайлов с его мощнейшими хитами и первый сет остается за Казанью — 25:21. Хозяевам надо что-то делать со своей подачей — родная сетка, как магнитом, притянула добрую половину поданных ими мячей.

К концовке подопечные Алекно подходят с комфортным преимуществом «плюс 5». Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Латинский танец вдохновил кубинцев

Вторая партия никак не может начаться вовремя — большая группа юных гимнасток-художниц вдохновенно отрабатывает на паркете зажигательную сальсу. Волейболисты и судьи с умилением смотрят на танцовщиц, а Леон, заряженный родными ритмами, с ожесточением вколачивает мяч в пол. Правда потом питерцы впервые за вечер выходят вперед и упрочивают перевес усилиями своего кубинца Камехо.

У хозяев лучше обстоит дело на приеме, но против «пулемета Максима» контршансов мало. К тому же совсем разладились дела у их связки, и казанцы вновь начинают уходить в отрыв — 7:4. Тем не менее это лидерство дается все труднее. Камехо доказывает, что является вторым доигровщиком мира после своего соотечественника Леона и наносит все более чувствительные удары. Дуэль двух посланцев острова Свободы становится украшением партии, но если ни один кубинец другому не уступает, то своего Михайлова у Питера нет — 16:14 ко второму техническому тайм-ауту.

Климкин дает Камехо передохнуть, выпуская Комарова, но эта мера не помогает — казанцы отрываются на три очка, что существенно для равной в целом партии. Когда же Леон делает счет по эйсам 6:0, приходит уверенность, что и в этом сете нервной концовки удастся избежать. При «минус 3» Камехо вновь появляется на паркете, но татарстанскую машину с ритма уже не сбить. С таким ходом дел не согласен Камехо — мяч после его удара от рук блокирующих отлетает за рекламные бортики, далее питерцы зарабатывают еще одно очко, и при счете 21:20 своим перерывом вынужден вмешаться в игру уже Алекно. Самойленко наносит разящий удар (22:20) и меняется на Пантелеймоненко. Тот здорово подает, Климкину не помогает взятый видеоповтор, но ценой запредельных усилий хозяева все-таки обеспечивают напряженный эндшпиль — 23:22. В этот ключевой момент нервы не дрожат у Леона, который два раза подряд, как птица, взмывает над сеткой и лишает финал последней интриги — 25:22 и 2:0 по партиям!

Владимир Алекно: татары рулят!

«Хорошо, что мы здесь в ходе сезона проиграли. Такие поражения помогают для анализа, — скажет после игры главный тренер казанцев Владимир Алекно. — Поражение здесь и две партии во второй встрече серии в Казани сыграли для нас важную роль. Когда 10-й раз становишься чемпионом России и второе место расценивается как провал, такие проигрыши полезны».

— Когда петербургский «Зенит» только появился, в Казани отнеслись к этому настороженно, боясь, что бюджеты будут перетекать от нас в Питер. Уверены ли вы в будущем, в следующем сезоне?

— Здесь, по-моему, Хомяков был, это к нему вопрос. Я не могу решать такие вопросы, я за это не переживаю. То, что «Зенит» из Санкт-Петербурга появился, — это хорошо. Посмотрите, какой зал. Сколько у нас в чемпионате России таких залов? Ничего плохого здесь нет. Бюджет придет, Татарстан есть, будем бороться… Это вопрос, о котором я меньше всего думаю. В этом городе такие традиции! Сюда вернулся большой волейбол! Позором было, что в этом городе его не было.

— Вы были на решающем матче финала «Ак Барса»? Вдохновила вас победа команды в Кубке Гагарина?

— Сегодня с гордостью можно сказать: татары рулят! — заявил Алекно.

Все надежды игроков и тренеров петербургского «Зенита» возлагались на ауру родной «Сибур Арены». Фото vczenit-spb.ru



Есть у нас еще дома дела!

В перерыве диктор восторженно объявляет, что на матче установлен рекорд чемпионатов России по посещаемости — 7450 зрителей. Публике — огромный респект: в хоккее ли, в футболе, волейболе — питерцы великолепно заполняют арены и неистово поддерживают свои команды. В культурной столице России, избалованной зрелищами на любой вкус, болельщик понимает — его поддержка необходима, и в этом плане казанскому поклоннику спорта еще предстоит проделать серьезную работу над собой.

Тем временем начинается третий сет, который может стать последним в этой серии. Климкин выпускает Ащева, и бывший капитан казанцев точен — 4:3. Преимущество хозяев возрастает до «+3». После тайм-аута Алекно Андерсон чехлит подачу Панкова, Леон пробивает либеро Зеленкова, и «Сибур Арена» притихает. Чтобы вновь взорваться ревом — на первый технический перерыв хозяева уходят лидерами и совершенно не хотят завершать сезон.

Но только чемпионы явно хотят домой. В их планы оставаться еще на сутки в непривычно солнечном и сухом Санкт-Петербурге не входит — подготовка к домашнему «Финалу четырех» Лиги чемпионов приближается к финишной прямой. Последняя треть сета. Характер у хозяев боевой — они не отпускают фаворита больше чем на два очка. Но каждое очко приближает «Зенит-Казань» к юбилейному титулу, и перед глазами проносятся все эти 10 чемпионств, нескончаемая череда побед, одержанных на силе воли, на классе, на сознании силы. Подумать только — 20 камбэков со счета 0:2 по партиям с начала века — эту песню, как говорится, «не задушишь, не убьешь». После матча игрок казанского «Зенита» Артем Вольвич ответил на вопросы «Реального времени».

— Чем это чемпионство вам запомнилось?

— Был полноценный плей-офф, хорошие игры, три матча мы очень здорово сыграли.

— Для вас был неожиданным подъем питерского «Зенита»?

— С одной стороны, да, но посмотрите на их игроков: каждый уже столько повидал, играл и в финалах, и со сборными. Так что в принципе ничего удивительного.

— Хотелось бы после победы расслабиться? Не напрягает необходимость идти на покорение новой вершины — Лиги чемпионов?

— Пару дней точно хотелось бы расслабиться. Получится — не знаю, скоро Лига чемпионов. Так что надо немного выдохнуть и готовиться, — заявил Вольвич.

А на арене вновь диджей предлагает публике отдать последние силы шумовой поддержке. Камехо сокращает разрыв до минимума, но казанский блок гасит следующую же атаку кубинца. Сивожелез вновь находит брешь в защитной стене казанцев, но Панков, как обычно, в самый «нужный» момент подает в сетку — 22:20. Питерский воспитанник Зеленков едва не получает травму, прыгая в сторону телекамеры за уходящим мячом, — аплодисменты герою! Но счет уже 23:20. Последний тайм-аут Климкина, и странные слова ведущего: «Все в наших руках»… О чем это он?





Через неделю после великолепной победы «Ак Барса» Владимир Алекно и его непобедимые парни дарят Казани и республике еще один большой трофей. Фото vk.com/volleyzenit



Хозяева в нервной доигровке отыгрывают очко и меняют Сивожелеза на Волкова. Михайлов первым темпом нейтрализует мощную подачу Камехо и приносит первый сетбол — 24:21. Леон подает в сетку, но это последняя ошибка великолепного кубинца в чемпионатах России. Андерсон приносит казанской «дрим-тим» победное очко! Через неделю после великолепной победы «Ак Барса» Владимир Алекно и его непобедимые парни дарят Казани и республике еще один большой трофей.

…И ставят не точку, а запятую. Точку поставим в Лиге чемпионов! Прощай, Питер, есть у нас еще дома дела!

Александр Норден