«Давайте я скажу вам правду»: единороссы хотят себе человеческое лицо

Андрей Турчак — о скепсисе региональных отделений партии, своем уважении к Фатиху Сибагатуллину и растянутой с запасом резинке

Фото: Олег Тихонов

В Иннополис на всероссийский форум «Молодой гвардии Единой России» прибыл вчера модернизатор «партии власти» (впрочем, так сейчас в ЕР не говорят — а говорят «партия путинского большинства») Андрей Турчак. Секретарь генсовета «Единой России», видимо, лично проверит качество местного молодежного актива и заодно «региональных дискуссий», запущенных в целях ребрендинга несколько обветшавшей политической вывески. Корреспондент «Реального времени» поучаствовал в «чаепитии» с единороссовским функционером.



«Отпустите секретаря!»



Казанских журналистов тоже позвали в Иннополис — как раз на неформальную встречу с Андреем Турчаком. Первый ее этап, пресс-подход, должен был начаться сразу после другой встречи Турчака — с участниками форума «Молодой гвардии Единой России». И, поскольку журналисты собрались, а пресс-подход никак не начинался, корреспондент «Реального времени» зашел в зал заседаний и увидел толпу людей на просцениуме в «мгеровских» куртках.

— Что там происходит? — спросил я у организаторов.

— Андрей Анатольевич неформально общается с молодежью.

Общение, судя по всему, затягивалось. «Серега, мы столько экономили! По крупицам время собирали», — говорил кому-то руководитель исполкома татарстанского отделения «ЕР» Андрей Кондратьев.

Ваш корреспондент подошел поближе, чтобы понять, о чем можно так долго неформально общаться с незнакомым тебе лично секретарем генсовета, но увидел, что это общение представляет собой селфи-сессию с необычайно терпеливым и одетым в олимпийку Турчаком.

Организаторы несколько раз принимались увещевать: «Отпустите секретаря!», «Ребята, завязывайте!». «Ребята» завязывать наотрез отказывались, молча позируя с лидером.

Возможно, это был ребрендинг в действии. Тем более что сразу после пресс-подхода у секретаря генсовета планировалась встреча с участниками праймериз — конечно же, «неформальная».

Сразу после пресс-подхода у секретаря генсовета планировалась встреча с участниками праймериз



Турчак не исключает идеологическую перезагрузку партии

А после нее группу федеральных и региональных журналистов пригласили на пресс-завтрак, трогательно названный «чаепитием с представителями СМИ». Андрей Анатольевич, однако, сразу расставил точки над «i»: «Давайте каждый задаст по вопросу. Пойдем по часовой стрелке, а когда сделаем круг, поговорим еще, если время останется». Вольного обсуждения, таким образом, не получилось: все действительно отстреляли по одному вопросу, получили по лаконичному и в меру формальному ответу и на том разошлись. Возможно, Турчак бережет полемический запас для «серии региональных дискуссий «Единая Россия. Направление 2026» (что было бы разумно, учитывая масштабы работы).

— В Дамаске все спокойно, по улицам ходят дети, — рассказывал Турчак, накануне вернувшийся из Сирии, где он встречался с представителями правящей сирийской партии «Баас» и, в составе делегации российских парламентариев, с президентом Сирии Башаром Асадом. — Изменений видно не было, во всяком случае на первый взгляд. Наоборот, люди воодушевлены, они показывают обратную реакцию. Оценка произошедшего у них одна — что это была провокация.

Башар Асад подтвердил, что российский бизнес будет присутствовать в Сирии. В мае представители «Баас» приедут на экономическую конференцию в Ялту, на которой будет обсуждаться углубление экономических связей с Сирийской Арабской Республикой. Возможно, сирийский парламент объявит налоговые преференции для российских компаний, но вся конкретика, по словам Турчака, появится после майской конференции.

Работу по мусорной проблематике, в том числе по внедрению раздельного сбора мусора, секретарь генсовета возложил на региональные администрации, поскольку весь необходимый пакет законов у них есть и есть наработки российских и иностранных компаний. Затем он вступился за законодателей, предложивших заменить некоторые импортные лекарства отваром боярышника или коры дуба.





Секретарь генсовета «Единой России», видимо, лично проверит качество местного молодежного актива и заодно «региональных дискуссий»



— Я не слышал комментария [Петра Толстого] по настойке из дуба, поэтому не могу его комментировать. Но это законопроект, который дает лишь возможность правительству РФ и соответствующим министерствам принимать решения. Резинка растянута с запасом, чтобы правительство могло определиться: применять эту меру или нет. Не стоит это воспринимать так, что завтра все будет запрещено.

Секретарь генсовета дал понять, что в регионах порой не очень верят в серьезность намерений верхушки партии — там считают, что «движуха» на местах призвана обеспечить видимость бурного обсуждения давно уже кем-то принятых решений.

— Давайте я вам скажу откровенно и скажу правду. Во многих регионах проведение межмуниципальных дискуссий восприняли по старинке. Многие регионы считают, что решения и позиция, связанная с обновлением партии, с, возможно, идеологической перезагрузкой — уже все давно приняты в Москве и что это такой симулякр, имитация внутрипартийной дискуссии. И, к сожалению, до меня доходят сигналы из целого ряда регионов, что наши рядовые партийцы так именно к этому и относятся. Хочу сразу сказать, что это не так. Именно поэтому я сегодня в рамках своей рабочей поездки в Татарстан приму личное участие в работе одной из этих площадок. В других регионах, в которых до майской конференции я буду находиться, я обязательно буду эти же площадки посещать. Именно с той целью, чтобы послушать самих партийцев.

«Такие проявления есть не только у «Единой России»

Поскольку партия во всеуслышание заявляет об обновлении, корреспондент «Реального времени» поинтересовался, как этот курс согласуется с присутствием в ней таких людей, как Фатих Сибагатуллин. Не подрывают ли они эту работу?

— Мне так не кажется, потому что наш коллега, однопартиец, депутат, представляющий Татарстан, мне кажется, в итоге достаточно адекватно отреагировал, вышел из этой ситуации. И на самом деле не все его слова, которые он там произнес, были правильно истрактованы. Естественно, он не считает журналистов слугами народа (эх, Андрей Анатольевич, если бы Сибагатуллин сказал «слуги народа», журналисты какое-то время души бы в нем не чаяли. Но Фатих Саубанович ограничился «слугами», — прим. ред.), и я очень рад, что он нашел в себе силы озвучить эту позицию и, если он в чем-то ошибся, признать эти ошибки и откорректировать свою позицию. В этом и заключается сила. Слабые люди прячут голову в песок, уходят от ответа на неудобные вопросы. В данном случае он не стал этого делать, и я эту позицию коллеги, однопартийца, поддерживаю. Был благодарен ему за это.

Андрей Турчак о Фатихе Сибагатуллине: «Важно признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Это говорит о силе человека, о его здравом уме»



А такие проявления есть, и они есть не только у «Единой России», они есть и у других парламентских и непарламентских партий. Но важно признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Это говорит о силе человека, о его здравом уме.

На вопрос одного из изданий о том, не является ли демонстрируемая активность молодогвардейцев попыткой перехватить инициативу у оппозиционных сил Турчак горячо возразил: «А мы улицу не отдавали! Мы улицу не отдаем с 2005 года», — и тут же передал слово председателю МГЕР Денису Давыдову.

— Нет, это не попытка перехватить. Никто у нас ничего не перехватывал и не перехватывает, — заверил Давыдов. — Если говорить о том, что оппозиция захватила улицу, то я вам скажу, что 26 марта прошлого года [на митинги в поддержку антикоррупционной повестки Алексея Навального] по всей стране вышли 60 тысяч человек. Этого не хватит даже на один мандат. О каком перехвате повестки можно говорить?

Но повернуться к людям лицом, все же решили почему-то в «Единой России», лишним не будет.

1 / 21 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов