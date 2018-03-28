Из жизни картелей: как General Electric погорел на шрифтах, а LG — на переписке

Ежегодный ущерб от сговора на госзакупках может достигать 2% ВВП страны

Федеральная антимонопольная служба намерена более плотно взяться за борьбу с картелями. Ситуацию со сговорами в госзакупках и на рынке руководители антимонопольного ведомства обсудили вчера с Советом безопасности Татарстана, а уже на подходе — «пятый антимонопольный пакет», который расширит возможности ведомства по выявлению картелей и ужесточит наказание для их участников, среди которых иногда оказываются и транснациональные корпорации. В республике же, по мнению руководителей ФАС, ситуация с картелями ничем не примечательна, но регион выигрывает за счет развитой системы госзакупок. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Сговоры «съедают» до 2% ВВП

— Картели являются наиболее опасными нарушениями законодательства. Как правило, картели совершаются тайно, никто не знает, что это происходит. И потребители, и участники рынка с удивлением обнаруживают, насколько ухудшились условия работы рынка, — заявил журналистам заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Сейчас, по данным ФАС, ущерб от картелей может достигать 2% от ВВП страны. 85% картелей приходятся на сферу госзакупок, остальные — на сферу товарных рынков. Ситуацию с выявлением и пресечением картелей обсудили вчера на совещании руководители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и представители Совета безопасности РТ.

Напомним, что ФАС РФ готовит так называемый «пятый антимонопольный пакет» законопроектов для внесения в Госдуму и планирует закончить работу над ним уже весной. Особое внимание в нем будет уделено регулированию в области экономики и картельным сговорам. За сговор, в частности, планируют ужесточить наказание: акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров за нарушения предлагается лишать свободы на срок от 4 до 8 лет (сейчас максимальный срок — 3 года тюрьмы). При этом штраф будет увеличен в пять раз — до 2—4 млн рублей (против нынешних 300—500 тыс. рублей). ФАС также предлагает конфисковать у нарушителей имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картелю.

Голомолзин добавил, что ситуация будет исправляться и силами региональных властей, которые должны подготовить «дорожные карты» по развитию конкуренции в субъектах РФ. По итогам исполнения прописанных в этих картах мер региональные власти должны «кардинальным образом улучшить» ситуацию в сфере конкуренции в течение 3 лет.

Ситуацию со сговорами в госзакупках и на рынке руководители антимонопольного ведомства обсудили вчера с Советом безопасности Татарстана



Картели не доходят до суда

Секретарь Совбеза РТ Айрат Шафигуллин сообщил, что в 2017 году в Татарстане было возбуждено 12 дел уголовных дел в связи с ограничением конкуренции (статья 178 УК РФ). Однако до суда эти дела не доходят, так как правоохранительным органам довольно трудно собрать для этого надлежащую доказательную базу.

— К сожалению, антимонопольные статьи Уголовного кодекса достаточно труднодоказуемы и они не являются очень тяжелыми. И поэтому есть необходимость взаимодействия, чтобы рассматривать антимонопольные статьи вместе с другими статьями Уголовного кодекса, более тяжкими, для того, чтобы наказания за этими нарушения все же последовали.

Шафигуллин пояснил, что сложность расследования связана с тем, что для доказательства ущерба требуется сложная и дорогостоящая экспертиза, стоимость которой порой превышает штрафы в рамках самого дела.

Ситуацию будут исправлять при тесном сотрудничестве с ФАС России, отметил Шафигуллин. Он добавил, что сейчас вопрос стоит не в самом наказании нарушителей, а в том, чтобы этих нарушений не было изначально.

В ФАС похвалили татарстанскую систему госзаказа

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заявил, что ситуация со сговорами в Татарстане мало отличается от средней ситуации по России. Хотя одна особенная положительная черта у республики все же есть — развитая система госзакупок.

— Ситуация абсолютно на уровне других регионов, ничем примечательным Татарстан не выделяется ни по количеству, ни по размеру картелей. Порядка 400 картелей в целом по стране выявляют — это много, но есть такая разновидность картелей — сговор на торгах. На нее приходится 85% всех картелей. […] Почему Татарстан не выделяется в нехорошую сторону — система государственных закупок в республике организована хорошо. Я бы даже сказал, прогрессивно. Несколько раз общался с вашим руководителем Агентства госзаказа (Яковом Геллером, — прим. ред.) — умнейший человек, и болеет за конкуренцию. И вот эта хорошо организованная система госзаказа позволяет предотвращать в значительной мере эти картели. Снизить уровень картелизации, но не исключить. Во всем мире еще ни одна страна не победила это зло.

Андрей Тенишев: «Почему Татарстан не выделяется в нехорошую сторону — система государственных закупок в республике организована хорошо. Я бы даже сказал, прогрессивно». Фото fas.gov.ru



Замглавы УФАС по РТ Сергей Павлов также заявил, что обстановка в регионе находится на уровне средней по России. По его словам, сговоры выявляют в госзакупках в сфере строительства и здравоохранения. Как представители территориального управления, так и центрального аппарата затруднились назвать какой-либо примечательный пример картеля в РТ, что, по их мнению, также свидетельствует о спокойной ситуации в этой сфере в республике.

— Больше с доминированием боремся. С «Газпромом» — по техподключению, с РСА, с «Росгосстрахом» — по страховым возмещениям. По картелям ничего такого нет, — добавил Павлов.

Следствие ведут антимонопольщики

Тенишев более подробно рассказал о ситуации с картелями в России на международном семинаре в Казани — в частности о том, как сейчас обычно действуют участники сговоров, как с ними борется УФАС и что изменилось с развитием системы электронных торгов. По его словам, самые распространенные сферы, где заключаются сговоры — строительство, поставка медицинских изделий и поставка продуктов питания.

Явный признак картеля — почти полное отсутствие снижения цены на торгах, в пределах пары процентов. По словам Тенишева, на конкурентных торгах цена обычно снижается на 20—22% от начальной, а иногда — до 40%. Он также отметил, что развитие электронных торгов также способствовало снижению картельной активности, но не исключило ее. Сговоры при этом могут быть как между двумя участниками рынка, так и с участием госзаказчика.

На электронных торгах, как пояснил Тенишев, конкурсная комиссия не видит названия конкретных компаний, подавших предложения, не знают их и другие участники аукциона. Однако это не является значительным препятствием, если рынок небольшой и все участники знают друг друга. В этом случае участнику нет особого смысла договариваться с госзаказчиком — такое чаще случается на торгах с высокой конкуренцией. Тогда госзаказчик составляет конкурсную документацию таким образом, чтобы пройти аукцион смог только «нужный» участник. Позже Голомолзин отметил, что более чем в половине антимонопольных дел фигурируют представители госорганов.

Тенишев подчеркнул, что шансов «попасться» на электронных торгах даже больше: ФАС может отследить все действия участника закупки в системе, а также выяснить, откуда пришли заявки. Он добавил, что выгоду от сговора в любом случае получают все его участники, и это также легко отследить: к примеру, по истории торгов, в которой участники сговора выигрывают по очереди, или сделав запрос в банк и обнаружив перевод «вознаграждения» одному из участников картеля. По его словам, не спасают и «роботы»-программы для автоматизации недобросовестных действий на электронных торгах, так как они оставляют след в системе, отличный от следа «живого» участника.

Голомолзин отметил, что более чем в половине антимонопольных дел фигурируют представители госорганов



Как General Electric погорел на шрифтах, а LG — на переписке

Тенишев также привел на семинаре несколько любопытных примеров того, как ФАС раскрывает сговоры с участием транснациональных компаний. Один из них связан с крупным госзаказом на поставку турбин, который получила американская фирма General Electric (GE). В антимонопольный орган на нее пожаловался другой участник торгов, Siemens.

Для ФАС это оказалось, что называется, «делом на одну трубку», которое раскрывается не выходя из дома. В ведомстве открыли конкурсную документацию и обнаружили, что она набрана уникальным шрифтом, который запатентован General Electric. А в данных файла автором документа значился директор одного из департаментов GE.

Однако надо отметить, что в 2015 году ФАС прекратила дело в отношении General Electric и «РусГидро», связанное с закупкой турбин более чем на 5,6 млрд рублей. В сообщении ведомства говорится, что ФАС не нашла признаков нарушения конкуренции, а ООО «Сименс», по заявлению которого было возбуждено дело, отказалось от претензий к «РусГидро». Точно неизвестно, идет ли речь о том же самом деле.

Другой пример связан уже с ситуацией на товарных рынках. Как рассказал Тенишев, с российским подразделением производителя электроники LG. Компания выслала всем сетям магазинов, где продавались ее телефоны, рекомендации (Тенишев подчеркнул, что магазины по закону имели право не выполнять эти рекомендации) по минимальной цене и отслеживало их исполнение при помощи специальной программы. Если в какой-либо сети снижали цену ниже рекомендованной, то LG грозила розничному продавцу санкциями — в частности, угрожала прекратить сотрудничество.

Именно переписка магазинов и поставщика стала доказательством незаконной координации экономической деятельности со стороны российского подразделения LG. По этому делу компания была признана виновной, сейчас решение оспаривается в суде.

Под конец выступления Тенишева выяснилось, что ФАС РФ все же не всемогуща. Фото fas.gov.ru



Картели все же на шаг впереди?

Но под конец выступления Тенишева выяснилось, что ФАС РФ все же не всемогуща. К примеру, отслеживание источника заявок работает не всегда, особенно с мобильными устройствами. Оператор связи, по его словам, может отказаться раскрывать информацию о владельце планшета или телефона, с которого подавали заявку на госзакупку, сославшись на тайну связи. Налоговая служба и банки, чьи данные ФАС также использует в расследованиях, также в ряде ситуаций могут отказаться предоставить некоторые данные. По словам Тенишева, эти вопросы и должен разрешить «пятый антимонопольный пакет».

Тенишев также рассказал, что ФАС обнаружила сайт производителя тех самых «роботов» для госзакупок, в описании одного из которых значится, что он умеет «заметать следы» через прокси-серверы. И, видимо, он действительно это умеет, так как следов работы этого робота в системе антимонопольщики действительно не нашли.

«Это заставляет задуматься, что у нас есть совершенно новые вещи в сфере картелей», — добавил Тенишев. Однако он добавил, что к вопросу регулирования или запрета подобных технических новшеств для картелей следует подходить очень осторожно, чтобы ненароком не навредить здоровому техническому прогрессу.