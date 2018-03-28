Из жизни картелей: как General Electric погорел на шрифтах, а LG — на переписке
Ежегодный ущерб от сговора на госзакупках может достигать 2% ВВП страны
Федеральная антимонопольная служба намерена более плотно взяться за борьбу с картелями. Ситуацию со сговорами в госзакупках и на рынке руководители антимонопольного ведомства обсудили вчера с Советом безопасности Татарстана, а уже на подходе — «пятый антимонопольный пакет», который расширит возможности ведомства по выявлению картелей и ужесточит наказание для их участников, среди которых иногда оказываются и транснациональные корпорации. В республике же, по мнению руководителей ФАС, ситуация с картелями ничем не примечательна, но регион выигрывает за счет развитой системы госзакупок. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
Сговоры «съедают» до 2% ВВП
— Картели являются наиболее опасными нарушениями законодательства. Как правило, картели совершаются тайно, никто не знает, что это происходит. И потребители, и участники рынка с удивлением обнаруживают, насколько ухудшились условия работы рынка, — заявил журналистам заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Сейчас, по данным ФАС, ущерб от картелей может достигать 2% от ВВП страны. 85% картелей приходятся на сферу госзакупок, остальные — на сферу товарных рынков. Ситуацию с выявлением и пресечением картелей обсудили вчера на совещании руководители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и представители Совета безопасности РТ.
Напомним, что ФАС РФ готовит так называемый «пятый антимонопольный пакет» законопроектов для внесения в Госдуму и планирует закончить работу над ним уже весной. Особое внимание в нем будет уделено регулированию в области экономики и картельным сговорам. За сговор, в частности, планируют ужесточить наказание: акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров за нарушения предлагается лишать свободы на срок от 4 до 8 лет (сейчас максимальный срок — 3 года тюрьмы). При этом штраф будет увеличен в пять раз — до 2—4 млн рублей (против нынешних 300—500 тыс. рублей). ФАС также предлагает конфисковать у нарушителей имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картелю.
Голомолзин добавил, что ситуация будет исправляться и силами региональных властей, которые должны подготовить «дорожные карты» по развитию конкуренции в субъектах РФ. По итогам исполнения прописанных в этих картах мер региональные власти должны «кардинальным образом улучшить» ситуацию в сфере конкуренции в течение 3 лет.
Картели не доходят до суда
Секретарь Совбеза РТ Айрат Шафигуллин сообщил, что в 2017 году в Татарстане было возбуждено 12 дел уголовных дел в связи с ограничением конкуренции (статья 178 УК РФ). Однако до суда эти дела не доходят, так как правоохранительным органам довольно трудно собрать для этого надлежащую доказательную базу.
— К сожалению, антимонопольные статьи Уголовного кодекса достаточно труднодоказуемы и они не являются очень тяжелыми. И поэтому есть необходимость взаимодействия, чтобы рассматривать антимонопольные статьи вместе с другими статьями Уголовного кодекса, более тяжкими, для того, чтобы наказания за этими нарушения все же последовали.
Шафигуллин пояснил, что сложность расследования связана с тем, что для доказательства ущерба требуется сложная и дорогостоящая экспертиза, стоимость которой порой превышает штрафы в рамках самого дела.
Ситуацию будут исправлять при тесном сотрудничестве с ФАС России, отметил Шафигуллин. Он добавил, что сейчас вопрос стоит не в самом наказании нарушителей, а в том, чтобы этих нарушений не было изначально.
В ФАС похвалили татарстанскую систему госзаказа
Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заявил, что ситуация со сговорами в Татарстане мало отличается от средней ситуации по России. Хотя одна особенная положительная черта у республики все же есть — развитая система госзакупок.
— Ситуация абсолютно на уровне других регионов, ничем примечательным Татарстан не выделяется ни по количеству, ни по размеру картелей. Порядка 400 картелей в целом по стране выявляют — это много, но есть такая разновидность картелей — сговор на торгах. На нее приходится 85% всех картелей. […] Почему Татарстан не выделяется в нехорошую сторону — система государственных закупок в республике организована хорошо. Я бы даже сказал, прогрессивно. Несколько раз общался с вашим руководителем Агентства госзаказа (Яковом Геллером, — прим. ред.) — умнейший человек, и болеет за конкуренцию. И вот эта хорошо организованная система госзаказа позволяет предотвращать в значительной мере эти картели. Снизить уровень картелизации, но не исключить. Во всем мире еще ни одна страна не победила это зло.
Андрей Тенишев: «Почему Татарстан не выделяется в нехорошую сторону — система государственных закупок в республике организована хорошо. Я бы даже сказал, прогрессивно». Фото fas.gov.ru
Замглавы УФАС по РТ Сергей Павлов также заявил, что обстановка в регионе находится на уровне средней по России. По его словам, сговоры выявляют в госзакупках в сфере строительства и здравоохранения. Как представители территориального управления, так и центрального аппарата затруднились назвать какой-либо примечательный пример картеля в РТ, что, по их мнению, также свидетельствует о спокойной ситуации в этой сфере в республике.
— Больше с доминированием боремся. С «Газпромом» — по техподключению, с РСА, с «Росгосстрахом» — по страховым возмещениям. По картелям ничего такого нет, — добавил Павлов.
Следствие ведут антимонопольщики
Тенишев более подробно рассказал о ситуации с картелями в России на международном семинаре в Казани — в частности о том, как сейчас обычно действуют участники сговоров, как с ними борется УФАС и что изменилось с развитием системы электронных торгов. По его словам, самые распространенные сферы, где заключаются сговоры — строительство, поставка медицинских изделий и поставка продуктов питания.
Явный признак картеля — почти полное отсутствие снижения цены на торгах, в пределах пары процентов. По словам Тенишева, на конкурентных торгах цена обычно снижается на 20—22% от начальной, а иногда — до 40%. Он также отметил, что развитие электронных торгов также способствовало снижению картельной активности, но не исключило ее. Сговоры при этом могут быть как между двумя участниками рынка, так и с участием госзаказчика.
На электронных торгах, как пояснил Тенишев, конкурсная комиссия не видит названия конкретных компаний, подавших предложения, не знают их и другие участники аукциона. Однако это не является значительным препятствием, если рынок небольшой и все участники знают друг друга. В этом случае участнику нет особого смысла договариваться с госзаказчиком — такое чаще случается на торгах с высокой конкуренцией. Тогда госзаказчик составляет конкурсную документацию таким образом, чтобы пройти аукцион смог только «нужный» участник. Позже Голомолзин отметил, что более чем в половине антимонопольных дел фигурируют представители госорганов.
Тенишев подчеркнул, что шансов «попасться» на электронных торгах даже больше: ФАС может отследить все действия участника закупки в системе, а также выяснить, откуда пришли заявки. Он добавил, что выгоду от сговора в любом случае получают все его участники, и это также легко отследить: к примеру, по истории торгов, в которой участники сговора выигрывают по очереди, или сделав запрос в банк и обнаружив перевод «вознаграждения» одному из участников картеля. По его словам, не спасают и «роботы»-программы для автоматизации недобросовестных действий на электронных торгах, так как они оставляют след в системе, отличный от следа «живого» участника.
Как General Electric погорел на шрифтах, а LG — на переписке
Тенишев также привел на семинаре несколько любопытных примеров того, как ФАС раскрывает сговоры с участием транснациональных компаний. Один из них связан с крупным госзаказом на поставку турбин, который получила американская фирма General Electric (GE). В антимонопольный орган на нее пожаловался другой участник торгов, Siemens.
Для ФАС это оказалось, что называется, «делом на одну трубку», которое раскрывается не выходя из дома. В ведомстве открыли конкурсную документацию и обнаружили, что она набрана уникальным шрифтом, который запатентован General Electric. А в данных файла автором документа значился директор одного из департаментов GE.
Однако надо отметить, что в 2015 году ФАС прекратила дело в отношении General Electric и «РусГидро», связанное с закупкой турбин более чем на 5,6 млрд рублей. В сообщении ведомства говорится, что ФАС не нашла признаков нарушения конкуренции, а ООО «Сименс», по заявлению которого было возбуждено дело, отказалось от претензий к «РусГидро». Точно неизвестно, идет ли речь о том же самом деле.
Другой пример связан уже с ситуацией на товарных рынках. Как рассказал Тенишев, с российским подразделением производителя электроники LG. Компания выслала всем сетям магазинов, где продавались ее телефоны, рекомендации (Тенишев подчеркнул, что магазины по закону имели право не выполнять эти рекомендации) по минимальной цене и отслеживало их исполнение при помощи специальной программы. Если в какой-либо сети снижали цену ниже рекомендованной, то LG грозила розничному продавцу санкциями — в частности, угрожала прекратить сотрудничество.
Именно переписка магазинов и поставщика стала доказательством незаконной координации экономической деятельности со стороны российского подразделения LG. По этому делу компания была признана виновной, сейчас решение оспаривается в суде.
Картели все же на шаг впереди?
Но под конец выступления Тенишева выяснилось, что ФАС РФ все же не всемогуща. К примеру, отслеживание источника заявок работает не всегда, особенно с мобильными устройствами. Оператор связи, по его словам, может отказаться раскрывать информацию о владельце планшета или телефона, с которого подавали заявку на госзакупку, сославшись на тайну связи. Налоговая служба и банки, чьи данные ФАС также использует в расследованиях, также в ряде ситуаций могут отказаться предоставить некоторые данные. По словам Тенишева, эти вопросы и должен разрешить «пятый антимонопольный пакет».
Тенишев также рассказал, что ФАС обнаружила сайт производителя тех самых «роботов» для госзакупок, в описании одного из которых значится, что он умеет «заметать следы» через прокси-серверы. И, видимо, он действительно это умеет, так как следов работы этого робота в системе антимонопольщики действительно не нашли.
«Это заставляет задуматься, что у нас есть совершенно новые вещи в сфере картелей», — добавил Тенишев. Однако он добавил, что к вопросу регулирования или запрета подобных технических новшеств для картелей следует подходить очень осторожно, чтобы ненароком не навредить здоровому техническому прогрессу.
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