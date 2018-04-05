Санкт-Петербург: стадион-скандал, «белые ночи» и экскурсии по крышам

Матчи

Санкт-Петербург, а именно его новый одноименный стадион, примет четыре матча группового этапа. Приставкой «топ» можно снабдить, пожалуй, два из них: Россия — Египет (россиянам он интересен по понятным причинам, а остальному миру будет любопытно посмотреть, чего стоит лучший бомбардир английской Премьер-лиги Мохаммед Салах без поддержки партнеров из «Ливерпуля»; игра состоится 19 июня) и Нигерия — Аргентина (26 июня). Чуть меньший интерес в мире вызовет матч Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и совсем локальный — первый питерский матч Марокко — Иран (15 июня).

Город примет еще три матча плей-офф — один на стадии 1/8, один полуфинал и матч за третье место. На матч 1/8 сюда приедут победитель группы F (скорее всего, Германия) и команда, занявшая второе место в группе E (скорее всего, не Бразилия, а вот кто из оставшейся тройки — Швейцария, Коста-Рика, Сербия, предсказать сейчас невозможно).

Стадион

Самый известный российский долгострой, открытый в апреле 2017 года на месте бывшего стадиона им. С.М. Кирова, получился в конце концов и крайне дорогим: он обошелся в 43 млрд рублей по официальной оценке и в 48—50 млрд рублей по расчетам журналистов. Вместимость его составляет 56,2 тыс. человек, во время чемпионата мира она будет увеличена до 68,7 тыс. Таким образом, стоимость арены в пересчете на одно кресло составила 765 тыс. руб. (если верить официальной оценке). Для сравнения, одно место на «Казань Арене», стадионе наивысшей четвертой категории УЕФА, обошлось в два с лишним раза дешевле — 317 тыс. рублей. Безусловно, серьезно удорожили проект выкатное поле и раздвижная крыша стадиона.

Стадион был спроектирован еще в 2006 году победителем международного конкурса японским архитектором Кишо Курокавой. Последний задумал для него достаточно традиционный даже для середины 2000-х экстерьер, при этом стройка, напомним, сильно затянулась, так что к 2018-му сооружение не выглядит как инопланетный объект. Особенно на фоне многих новых (или реконструированных) мировых стадионов, например, в Манаусе (Бразилия), Майами (США), Мельбурне (Австралия), не говоря уже о хрестоматийных примерах современного стадионостроения в Пекине (Национальный стадион) и Мюнхене («Альянц-арена»).

Строительство стадиона сопровождалось перманентными скандалами, связанными с переносом сроков сдачи, увеличением сметы, заменами подрядчиков, «рабским трудом» рабочих из Северной Кореи, качеством газона, выкатного поля и крыши и др.

Но — скандалы уже позади. На арене постоянно выступает питерский «Зенит», который благодаря увеличившейся вместимости домашней арены (ранее таковой был старенький «Петровский») вышел в лидеры чемпионата России по посещаемости.

Остановка «Стадион»

До объекта, однако, не так просто добраться. К стадиону им. С.М. Кирова когда-то ходил трамвай, но этой линии уже давно нет. Для решения транспортной проблемы болельщиков было решено построить к ЧМ станцию метро «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии. В тестовом режиме она должна заработать в конце апреля 2018 года. Возможно, название станции будет изменено — в его нынешнем виде оно труднопроизносимо для иностранцев.

Тем, кто предпочитает наземный транспорт, нужно учесть, что ближайшая к арене остановка «Крестовский остров» находится в почти двухкилометровом отдалении от нее. На ней останавливаются 10, 14, 25 автобусы и маршрутное такси №131.

Где поселиться

На день проходного матча Марокко — Иран (15 июня) booking.com находит в начале апреля 1395 вариантов размещения — от хостелов за 400—500 рублей до апартаментов с неограниченным ценником. В день полуфинала 10 июля (а это самый статусный из питерских матчей) предложений, как ни странно, еще больше — 1715. Возможно, дело в том, что середина июня — самый разгар «белых ночей» и привязанных к ним многочисленных событий и мероприятий, на которые в Петербург устремляется «обычный» турист.

Хватает предложений и на Airbnb. Квартира, студия или дом обойдутся болельщику в день полуфинала в среднем в 5819 рублей. Разброс цен внушителен и здесь: на сайте можно обнаружить «old apartment in the city center» (скорее всего, с дореволюционным водопроводом и общим туалетом на этаже) за 1600 рублей в сутки и «шикарный таунхаус в стиле «прованс» на Крестовском» за 22500. Или апартаменты в Приморском районе, где вам запретят курение, «питомцев» и вечеринки, — всего за 200 тыс. рублей в сутки.

Достопримечательности

Отметим для наших зарубежных читателей, что те самые белые ночи — приятный бонус к пребыванию в северной столице России в период с начала чемпионата до конца июня. Собственно, нередко Петербург и называют «городом белых ночей». В это время в городе проходят различные концертные программы и фестивали.

Основные достопримечательности Питера всем известны, и, кроме того, их так много, что где бы вы в этом городе ни находились, они непременно обнаружатся.

Из потенциально интересных болельщику занятий можно отметить поход на крупнейший в Восточной Европе пивоваренный завод «Балтика» (без дегустации — бесплатно), посещение стадиона «Петровский», построенного в 1924—1925 годах по проекту футболиста Алоиса Вейводы (не раз перестраивался, в 1994— 2017 гг. — домашняя арена ФК «Зенит») и не всегда легальную и отчасти экстремальную экскурсию по крышам Санкт-Петербурга — для этого вам, конечно, понадобятся удобная обувь и хорошая физическая форма.

Где поесть

Из ресторанов высокой кухни в рейтинге сайта tripadvisor.ru лидируют «Percorso» (итальянская кухня, средний чек — 3500 рублей), «Sintoho» (азиатская кухня, 3000) и «Европа» (европейская кухня, 4500). В категории «Вкусно и недорого» — заведения «Пхали Хинкали» (восточная, грузинская кухни, 700), «Пельмения» (разнообразная кухня, 550) и «Dog's Nose Pub» (русская кухня, 700). (Цены — по данным 2gis.)

Из фастфудов наибольшее количество точек имеют «Теремок» — русская кухня (средний чек 190 рублей), «Макдональдс» — американская кухня (250) и KFC — американская кухня (230 рублей).

Разумеется, в Питере есть и кафе/пабы нестандартного формата. Например, кафе-прачечная «Стирка 40 градусов», где действительно можно постирать, а заодно послушать поэтов и диджеев и перекусить, конечно. Говорят, здесь стирались музыканты Rolling Stones и Franz Ferdinand. Иностранным туристам, вероятно, будет интересно побывать в ресторане «Советский Союз» с концептуальным интерьером и меню (салат «Красный Октябрь», яичница «Утро в СССР» и «Похмельные щи»).

Изюминка/специфика

Говорят, Санкт-Петербург — самая неморская из морских столиц, «город, отвернувшийся от моря». Может быть, поэтому гимн болельщиков «Зенита» начинается со слов «Город над вольной Невой».

Кроме того, Санкт-Петербург/Петроград/Ленинград — «колыбель российской революции», как говорили в советское время. На самом деле — даже трех революций. Чтобы чуть больше узнать о последней из них, Октябрьской 1917 года, стоит сходить на крейсер «Аврора», с выстрела которого она и началась. В 2016 году музей этого военного корабля подвергся масштабному ремонту и модернизации.