Обновление литературного музея Габдуллы Тукая обошлось в 140 миллионов рублей

Обновление Литературного музея Габдуллы Тукая обошлось в 140 млн рублей. Открытие культурного заведения в центре Казани запланировано на осень 2018 года.

Ремонтно-восстановительные работы в Литературном музее Габдуллы Тукая заняли год и закончились в декабре 2017 года. Об этом рассказала начальник отдела реставрации ГКУ ГИСУ РТ Майя Морозова.

Заведующая литературным музеем Гузель Тухватова отмечает, что в помещениях музея среди экспозиций разместится и детский центр, где маленьких посетителей будут встречать герои сказок Тукая.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в музей Габдуллы Тукая предложил также благоустроить соседний сквер.