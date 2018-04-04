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Обновление литературного музея Габдуллы Тукая обошлось в 140 миллионов рублей

14:34, 04.04.2018
Обновление литературного музея Габдуллы Тукая обошлось в 140 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Обновление Литературного музея Габдуллы Тукая обошлось в 140 млн рублей. Открытие культурного заведения в центре Казани запланировано на осень 2018 года.

Ремонтно-восстановительные работы в Литературном музее Габдуллы Тукая заняли год и закончились в декабре 2017 года. Об этом рассказала начальник отдела реставрации ГКУ ГИСУ РТ Майя Морозова.

Заведующая литературным музеем Гузель Тухватова отмечает, что в помещениях музея среди экспозиций разместится и детский центр, где маленьких посетителей будут встречать герои сказок Тукая.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в музей Габдуллы Тукая предложил также благоустроить соседний сквер.

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