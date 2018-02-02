IT-январь: закон для «крипты» в России, выход Telegram на ICO и полмиллиарда на киберспорт

Итоговый обзор высоких технологий и медиасферы в России и мире

Фото: Максим Платонов

Серьезную шумиху в январе 2018-го вызвала новость о том, что мессенджер Павла Дурова Telegram запустит блокчейн-платформу с собственной криптовалютой. Также в этом месяце гремели снадалы вокруг компании Apple, намеренно замедляющей старые смартфоны, и так называемого «чипапокалипсиса». Курс биткоина в этом месяце совершил очередной «кульбит», обрушившись за сутки на 25%, а Минфин РФ тем временем наконец опубликовал проект закона о криптовалютах. Помимо этого Минобороны решило полностью отказаться от Windows, мобильным операторам пообещали смягчить «пакет Яровой», а ВЦИОМ заявил, что большая часть россиян поддержала «отдельный» интернет только для стран БРИКС. Подробнее об этих и многих других событиях — в итоговом обзоре «Реального времени».

Как китайский Новый год биткоин обрушил

В середине января буквально за сутки курс биткоина упал более чем на 25% — в момент криптовалюта подешевела до 10,5 тыс. долларов впервые с 1 декабря 2017 года. Падение стоимости вызвало мощный резонанс, а обвинили в произошедшем тревожные новости об ограничении торговли криптовалютами в Южной Корее и Китае, а также перегрев рынка. Помимо этого, звучали забавные версии о том, что биткоин обрушил китайский Новый год и заявление Дмитрия Медведева об исчезновении криптовалют в будущем.

Тем временем Facebook запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в самой соцсети, а также в сервисе Instagram. Представители Facebook объяснили данное решение тем, что пользователи соцсети должны узнавать из рекламы на платформе о товарах и услугах без опасения столкнуться с обманом или мошенничеством. Как отмечает издание TJournal, в последние месяцы участились скандалы вокруг криптовалютных проектов: 28 января исчез сайт литовского стартапа Prodeum, который начал ICO неделей ранее и за это время собрал около 6 млн долларов. 26 января оказалась взломана биржа Coincheck, и несколько дней спустя хакеры попытались продать украденную с нее криптовалюту NEM.

Майнинг в законе определен как предпринимательская деятельность, что автоматически делает незаконным частный майнинг. Фото youtube.com

Легализация криптовалют в РФ

Под конец месяца Минфин РФ опубликовал проект закона «О цифровых финансовых активах». Этот документ должен легализовать и урегулировать криптовалютную сферу. Приводим основные пункты документа: во-первых, майнинг в нем определен как предпринимательская деятельность, что автоматически делает незаконным частный майнинг, во-вторых, криптовалюта и токены не являются законным средством платежа на территории РФ, и цифровые активы легализуются через понятие «иное имущество» и определяются как «имущество в электронной форме».

В-третьих, защита прав участников смарт-контракта осуществляется аналогично правилам для договора, заключенного в электронной форме. В-четвертых, сделки с криптовалютами, согласно проекту, возможны только через оператора обмена цифровых финансовых активов. В-пятых, лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, смогут в рамках одного выпуска приобретать токены на сумму не более 50 тысяч рублей, а лицо, которое решит объявить о выпуске токенов, обязано раскрыть сведения не только о себе, но и о конечных бенефициарах и валидаторах транзакций (включая имя, фамилию, отчество и место жительства — если это физические лица).

Россияне купили электростанцию для майнинга

В России впервые частные инвесторы приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. Бывший руководитель Комитета природных ресурсов Минприроды Татарстана, а ныне бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму.

В разговоре с изданием «Коммерсантъ» Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра: «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната. Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем».

Мессенджер Павла Дурова Telegram запустит блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой. Фото prizm24.ru



Блокчейн-платформа Telegram и выход Telegram Х

Мессенджер Павла Дурова Telegram запустит блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой. По мнению создателей, TON сравнима с распределенным суперкомпьютером, и в новой, децентрализованной экономике она сможет конкурировать с Visa и MasterCard. Сбор заявок предварительного этапа ICO завершился 22 января. По словам сотрудника венчурного фонда, заявок подали на $3,8 млрд. На предварительном этапе мессенджер Telegram собирает $850 млн. Отмечается, что спрос на криптовалюту большой. В связи с этим эксперты прогнозируют перепродажу ICO на 30—40% дороже первоначальной цены.

Также в январе вышел Telegram X для Android. Стоит напомнить, что выход версии для iOS в конце прошлого года команда Telegram комментировала так: «Telegram X — официальное приложение для iOS. Оно целиком написано на Swift, работает гораздо быстрее, еще дружелюбнее к батарее вашего телефона». Telegram X — в целом такой же клиент для Telegram, как и основной, но имеет возможность выбора одной из четырех цветовых тем, анимацию прокрутки сообщений и измененный дизайн некоторых элементов интерфейса.

Пользователи из России хотят засудить Apple

О том, что Apple намеренно замедляет айфоны с изношенными аккумуляторами, стало известно в конце прошлого года. Один из пользователей заметил, что после замены батареи старые устройства начинают работать быстрее. После того, как поднялась шумиха, Apple призналась, что искусственно занижает скорость работы смартфонов в зависимости от износа аккумулятора, объяснив это заботой о «пользователях».

На компанию уже подали в суд в США (жительница Калифорнии намерена получить у компании возмещение в размере 999 млрд долларов), во Франции прокуратура инициировала предварительное расследование, а в середине января стало известно о том, что российские владельцы iPhone решили подать иски к Apple из-за замедления работы своих смартфонов. Представители истцов заявляют, что главная задача разбирательств — признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара.

Представители истцов заявляют, что главная задача разбирательств — признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара. Фото appleinsider.ru



«Чипапокалипсис»

На третий день новогодних праздников, 3 января, в прессе появились сообщения о серьезных проблемах безопасности в процессорах Intel. Две уязвимости — Meltdown и Spectre — затрагивали почти все современные компьютеры за последние 20 лет и позволяли получить доступ к защищенной памяти ядра чипа. Несколько владельцев процессоров Intel в США подали на компанию в суд. Вскоре компания заявила, что проблема имеется не только в ее процессорах — повод для беспокойства появился и у владельцев AMD и ARM.

После этого разработчики популярных операционных систем стали выпускать обновления. К примеру, Microsoft выпустила экстренное обновление Windows уже 4 января, однако девятого числа компания остановила рассылку патчей для AMD, закрывающих уязвимости Meltdown и Spectre: дело в том, что после обновления компьютеры перестали загружаться. В произошедшем обвинили производителя чипов AMD. 22 января Intel призвала пользователей не устанавливать последние обновления безопасности, если они не хотят столкнуться с проблемами частых перезагрузок.

Наконец, 29 января Microsoft выпустила внеочередное обновление для Windows, которое отключает исправления микрокода процессоров Intel (патч вызывал проблемы в работе системы). По данным компании, обновление предотвращает перезагрузки. Оно предназначено для Windows 10, 8.1 и 7.

Компьютер обошел людей в понимании прочитанного

Сразу два алгоритма обработки естественного языка, созданные Alibaba Group и Microsoft, обошли людей в тесте на извлечение ответов на вопросы из прочитанного материала. Как отмечает издание N+1, эффективное извлечение из текста отдельной информации до этого момента оставалось исключительно привилегией людей.

Сам тест на понимание содержит в себе вопросы из базы данных, разработанной исследователями из Стэндфордского университета: в ней содержится более 100 тысяч пар вопрос-ответ, собранных из более чем 500 статей на Википедии. Соответственно, для ответа на каждый из этих вопросов, информацию необходимо искать в самих статьях — при помощи, например, поисковика.

Алгоритм Alibaba Group правильно ответил на вопросы в 82,44% случаев, а алгоритм Microsoft — в 82,65%. При этом средняя эффективность людей в таком же тесте равнялась 82,3%.

Министерство обороны РФ решило перевести все свои служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией РусБИТех. Фото: Минобороны.рф



Минобороны РФ попрощалось с «вражеским» софтом

Министерство обороны РФ решило перевести все свои служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией РусБИТех. Пока на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Microsoft. Стоит пояснить, что ведомство заменит Windows в финансовых, коммунальных, военно-учебных учреждениях, которые не занимаются боевой работой и боевым управлением. В автоматизированных системах управления войсками и оружием, а также в самом оружии Windows никогда не использовался.

Эксперты отмечают, что Linux, в отличие от Windows, является более надежным и устойчивым. Также собеседники «Реального времени» одобряют решение Министерства обороны, поскольку, по их словам, производитель системы Windows «не раскрывает все исходные коды, что не исключает появления бэкдоров» (намеренно встроенные дефекты алгоритма, позволяющие получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению системой, — прим. ред.).

Отдельный интернет для стран БРИКС и смягчение «пакета Яровой»

В январе ВЦИОМ опубликовал итоги проведенного опроса, согласно которым 58% наших сограждан поддержали предложение России создать независимый интернет в границах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). При этом 41% вполне справедливо опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае, если идея все-таки будет воплощена в жизнь.

Стоит отметить, что на вопрос «Какое направление развития интернета пойдет на пользу российскому обществу?» 52% ответило: «Развитие интернета, объединяющего весь мир», а за «Создание интернета в границах России и нескольких других государств» проголосовало всего 13%. Этот момент заставил усомниться некоторых пользователей в корректности опроса.

Также в январе стало известно о смягчении «закона Яровой». Как сообщает «Коммерсантъ», правительство все же признало обоснованной часть критики антитеррористического пакета законов, обязывающего операторов связи хранить трафик (причем за свой счет). Как и просили участники рынка, необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика. Может быть перенесен и срок вступления требований в силу — с июля на октябрь 2018 года. Но поддержка из госбюджета по-прежнему не предусмотрена: сокращения ожидаемых расходов операторов планируется достигнуть только за счет смягчения требований.

Как и просили участники рынка, необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика. Фото securitylab.ru



Полмиллиарда на киберспорт от ФРИИ и выгодная покупка Mail.Ru Group

Mail.Ru Group приобрела киберспортивный холдинг ESforce за 100 миллионов долларов. Об этом стало известно 22 января из официального сообщения компании. ESforce владеет двумя киберспортивными командами Virtus.pro и SK Gaming, которые в общей сложности завоевали 258 золотых медалей в международных турнирах.

В активе компании есть профильные издания Cybersport.ru и Cybersport.com, 14 сайтов, 209 групп в соцсетях и видеостудия RuHub. Она выступает организатором турниров EPICENTER по Dota 2 и CS:GO. Также ESforce принадлежит московская площадка для проведения киберспортивных турниров Yota Arena, ресурсы для обмена внутриигровых предметов CS:GO Lounge и Dota 2 Lounge и производитель одежды для киберспортсменов Fragstore.

Судя по всему, компания движется в правильном направлении, особенно, если учесть то, что под конец месяца стало известно о намерении ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) инвестировать в развитие киберспорта в России 500 млн рублей на протяжении ближайших полутора лет. Инвестиционный аналитик ФРИИ Яков Коп отметил, что в 2017 году размер игрового рынка достиг «огромных 109 млрд долларов», а геймеров сегодня «около 2 млрд и их становится все больше, рынок динамично растет».

АКИТ хочет ограничить ввоз мобильных в Россию

Ассоциация компаний интернет-торговли разработала концепцию регулирования оборота и ввоза в Россию мобильных устройств. Предлагается ввести систему регулирования при помощи международных серийных номеров — IMEI-кодов. Для этого будет создан список, который разделят на три сегмента: черный, серый и белый.

В черный список будут внесены и заблокированы украденные или ввезенные нелегально смартфоны и планшеты. Для борьбы с серым импортом предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства: бесплатно можно будет провезти не более одного в год, за второй придется заплатить $20, а за каждый последующий — $30.

Документ АКИТ, который предполагает создание национального реестра кодов мобильных устройств, уже направлен председателю временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и министру «Открытого правительства».

Максим Васюков был назначен заместителем гендиректора холдинга РБК. Фото dp.ru



Главред «Делового Петербурга» перешел в РБК, оставив издание на чиновников

Бывший главный редактор и гендиректор издания «Деловой Петербург» Максим Васюков был назначен заместителем гендиректора холдинга РБК. Об этом стало известно из поста, опубликованного им в Facebook: «Я в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее с руководством и акционерами Группы РБК, перехожу на новую работу. В должности заместителя генерального директора Группы я буду заниматься развитием ее продуктов и платформ на федеральном уровне».

Как писало ранее «Реальное время», в конце прошлого года владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил 100% газеты «Деловой Петербург» и сайт dp.ru (сумма сделки не раскрывалась). Тогда Васюков говорил, что из-за изменения собственника никаких «резких перемен в жизни издания» не планируется. Представитель ЕСН, в свою очередь, заявил журналистам, что Максим Васюков останется гендиректором и главным редактором «Делового Петербурга».

Теперь «Деловой Петербург» возглавляют экс-чиновники: генеральным директором назначена бывший председатель комитета Ленобласти по печати и связям с общественностью Наталия Шелудько, главным редактором — также экс-сотрудник комитета Артемий Смирнов.

Драка Максима Шевченко с Николаем Сванидзе

Пожалуй, самым обсуждаемым инфоповодом в сфере российских медиа в конце января стала драка журналистов, членов СПЧ Николая Сванидзе и Максима Шевченко, в эфире радио «Комсомольская правда». Они не сошлись во мнении о роли Сталина в Великой Отечественной войне: Шевченко заявил Сванидзе, что тот «плюет на могилы погибших под Москвой», а Сванидзе в ответ назвал того «мерзавцем», в ходе конфликта Сванидзе пригрозил Шевченко ударом «если бы тот сидел ближе», после чего Максим Леонардович начал подначивать его нанести удар. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку: удар Сванидзе больше напоминал пощечину, после чего он получил серию ударов от Шевченко и упал.



Сванидзе прокомментировал ситуацию в прессе так: «Уже с самого начала программы господин Шевченко вел себя довольно агрессивно, провоцировал меня. Он, мне кажется, сознательно находил и «бил» в самые мои болевые точки». В свою очередь Максим Шевченко поделился своим мнением о произошедшем в Facebook: «Словесная дискуссия переросла в оскорбления и угрозы со стороны Николая Карловича. На агрессию он получил мягкий останавливающий отпор… Жаль, что за недостатком интеллектуальных аргументов, некоторые люди распускают язык и руки. Все дискуссии должны ограничиваться словами...».

Медиаскандал развернулся вокруг расследования «Медузы» про связь «Лаборатории Касперского» с русскими силовиками. Фото ru.wikipedia.org



«Помоги «Медузе» найти дорогу к правде»



Медиаскандал развернулся вокруг расследования «Медузы» про связь «Лаборатории Касперского» с русскими силовиками. В частности, в тексте утверждается, что часть информации для расследования была получена из беседы журналиста с бывшей женой Касперского — Натальей Касперской. В обсуждении этой статьи на Roem.ru нынешний муж Натальи, Игорь Ашманов, указал на ряд грубых ошибок как в русской, так и в английской версии, которую опубликовал BuzzFeed.

Отмечается, что эти ошибки ставят под сомнение все расследование. Про материал на русскоязычном ресурсе Ашманов написал следующее: «Друзей в ФСБ», с которыми Касперский якобы празднует [20 декабря — день работников органов безопасности] — нет. Он вообще всегда старался держаться от ФСБ подальше. Он хотел быть человеком мира, в 90-х планировал переезд на Запад. Его кумир — Бренсон, он хочет быть русским Бренсоном, а вовсе не ФСБшником».

Более того, по словам Ашимова, Наталья Касперская не давала никаких комментариев «Медузе»: «Мог несколько лет назад журналист представиться кем-то еще, но «Медузе» Наталья ничего не говорила». В свою очередь, «Лаборатория Касперского», используя стиль «Медузы», обвинила издание в манипуляциях и передергивании, опубликовав тест под названием «Помоги «Медузе» найти дорогу к правде».