Видеоопрос: «Поверили ли вы слухам, что в Кемерово погибло более 300 человек?»

Фото: Олег Тихонов

После трагедии в Кемерово в социальных сетях начали распространять сообщения, что при пожаре погибли не 64 человека, как говорила официальная статистика, а гораздо больше. В фейковых новостях речь шла более чем о трехстах погибших. Источника информации нашли быстро — им оказался пранкер Евгений Вольнов с Украины.

«Поверили ли вы слухам, что в Кемерово погибло более трехсот человек и как нужно бороться с такого рода информацией?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у прохожих.