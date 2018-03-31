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Видеоопрос: «Поверили ли вы слухам, что в Кемерово погибло более 300 человек?»

07:00, 31.03.2018 14 Сюжет: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
Видеоопрос: «Поверили ли вы слухам, что в Кемерово погибло более 300 человек?» Фото: Олег Тихонов

После трагедии в Кемерово в социальных сетях начали распространять сообщения, что при пожаре погибли не 64 человека, как говорила официальная статистика, а гораздо больше. В фейковых новостях речь шла более чем о трехстах погибших. Источника информации нашли быстро — им оказался пранкер Евгений Вольнов с Украины.

«Поверили ли вы слухам, что в Кемерово погибло более трехсот человек и как нужно бороться с такого рода информацией?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у прохожих.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Татарстан
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Да, поверила
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  • Анонимно 31 марта
    Слух бывают всегда, главное не пропустить лживые и наказывать провокаторов. Народ всегда должен знать правду.
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  • Анонимно 31 марта
    Нет конечно. Это было бы уже слишком
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  • Анонимно 31 марта
    Поверила. Слишком много вокруг разной информации,и не всегда достоверной
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  • Анонимно 31 марта
    Сразу понял что это вброс
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    Анонимно 31 марта
    Вы молодец
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  • Анонимно 31 марта
    Кто то раскачивает народ
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    Анонимно 31 марта
    Кому то выгодно
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  • Анонимно 31 марта
    Когда рванул Чернобыль, в сми была маааленькая публикация про небольшую аварию на АЭС. Ну а потом все знают как было. Знаю,что истинные причины и последствия от нас скроют. А гражданских активистов объявят агентами гостепа.
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    Анонимно 31 марта
    Эти так называемые "активисты" множат зло в разы и на порядки поэтому эти противоправные действия должны быть выявлены, проанализированы и их инициаторы наказаны.
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  • Анонимно 31 марта
    Трагедия унесла многих родных. Сил и терпения родным и близким
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  • Анонимно 31 марта
    Но не верю, что всего лишь 60 с лишним человек. Вот не верю!
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  • Анонимно 31 марта
    Спаслись уж 2 кинозала. Только 1 кинозал сгорел же
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  • Анонимно 31 марта
    Реально это был сброс? Это не точно?
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