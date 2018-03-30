Тимур Бикмурзин: «ТНВ ликвидирует безграмотность. Финансовую»

На телеканале стартует новая передача

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпания "Новый Век"

2 апреля на телеканале ТНВ в эфир выйдет первый выпуск программы «Реальная экономика». О том, чем новая передача будет отличаться от других подобных программ, задачах коллектива и тематике ведущий «Реальной экономики» Тимур Бикмурзин рассказал в интервью.

«На предприятиях главное — люди, а не технологии»

— Тимур, «Реальная экономика» — это абсолютно новый для ТНВ проект или все же это возврат к тому, что уже на канале выпускалось? Какие акценты будут расставлены в этой программе?

— Наша новая программа будет сочетать в себе сразу несколько направлений. Это в первую очередь рассказ о людях труда — портрет рабочего человека. Будет и аналитическое обсуждение социально-экономических проблем, являющихся основными темами, тревожащими наше общество. На ТНВ уже были подобные программы — например, «Татарстан — территория малого бизнеса». Но в «Реальной экономике» акценты будут иные.

На мой взгляд, на телевидении сегодня очень мало доступных для понимания программ на экономическую тему. Даже на федеральных каналах, которые сделали ярко выраженный акцент на развлекательный контент. Вероятно, там преобладает мнение, что телезрителям неинтересны серьезные программы, они им скучны и непонятны. Уверен, что такое мнение ошибочное. Просто сегодня мало журналистов, которые могут доходчиво и в то же время интересно донести до широкой аудитории проблемы и вопросы, связанные с экономикой.

На региональном телевидении такие программы присутствуют, кстати, чаще. Но это и правильно — региональщикам как раз самое время заниматься этой темой: в регионах мы ближе к реальному бизнесу, с его представителями можно плотно взаимодействовать, и, главное, давно пора вспомнить и рассказать о людях, работающих непосредственно на производстве. Так что отсутствие или неактуальность программ об экономике — это в первую очередь вопрос наличия профессиональных журналистских кадров.

«Наша новая программа будет сочетать в себе сразу несколько направлений. Это в первую очередь рассказ о людях труда – портрет рабочего человека»



— Почему программу назвали именно так — «Реальная экономика»?

— Важно правильно прочитать это название, так как здесь значение имеют оба слова.

Почему «реальная»? Есть такое понятие — «реальный сектор экономики». Мы хотим рассказать о предприятиях именно реального сектора экономики — о тех, что работают, что называется, «на земле», создают добавочный продукт. Таких предприятий у нас в республике довольно много, но о них редко рассказывают — не модно. Телевизионщики их не замечают. Это связано с тем, что у нас принято считать, что технологии, производственные линии и так далее — все это неинтересно широкому зрителю, скучно и не дает рейтингов. Но ведь самое главное на этих предприятиях вовсе не технологии. Главное — это люди, те, кто создает ту самую добавочную стоимость, кто работает на предприятиях-лидерах, не лежащих «на боку», как принято считать, а успешно работающих. И рабочие там, кстати, получают очень неплохую зарплату, о чем большинство татарстанцев даже не догадывается.

В общем, наша программа — о той самой реальной экономике, являющейся фундаментом и основой всего хорошего, что создается в Татарстане в последнее время.

— Нет ли опасения, что ваша программа окажется пафосной?

— Мы хотим сделать ее по-настоящему интересной, а потому и уходим от пафоса. Хотя и понимаем, что есть риск впасть в ненужную риторику, но будем стараться избегать фальшивых нот.

«Нужно ликвидировать финансовую безграмотность»

— Ни для кого не секрет, что сейчас в обществе существуют два мнения, два взгляда на российскую экономику. Представители власти, госорганов и даже крупного бизнеса утверждают, что в силу санкций отечественная экономика пошла в гору, пресловутое импортозамещение сделало свое доброе дело, что позволило экономике совершить рывок. И второе мнение, его придерживаются скептики: наша экономика в упадке, бизнесу развиваться не дают, те цифры и показатели, которые озвучиваются общественности, не соответствуют действительности. Сможете в своей программе убедить телезрителей в позитивном состоянии татарстанской экономики и сделать это так, чтобы вам поверили?

— Вы правы, сегодня существуют две точки зрения на нашу экономику. И как это часто бывает, истина где-то посередине. Конечно, нельзя сказать, что у нас идет мощное развитие экономики: если мы посмотрим темпы роста, то в Российской Федерации они сейчас на уровне двух процентов, а в мире рост ВВП в среднем составляет 3,8 процента. То есть мы понимаем, что резервы у нас огромные, но хотелось бы большего.

С другой стороны, говорить, что все плохо, мы тоже не можем — это миф. Нам говорят: «за последние 20 лет в России не построено ни одного предприятия, все, что мы сейчас имеем, — это выжимаются последние соки из советского наследия». Но это тоже миф, так как не только предприятия, целые отрасли созданы с нуля, например, в той же нефтепереработке. Это высокотехнологичные отрасли, приносящие огромные прибыли. Они стали и локомотивом роста, и базовой отраслью экономики республики в целом.

«У нас принято считать, что технологии, производственные линии и так далее – все это неинтересно широкому зрителю, скучно и не дает рейтингов. Но ведь самое главное на этих предприятиях вовсе не технологии. Главное — это люди»



— Какая потенциальная аудитория у «Реальной экономики»? Профессиональное сообщество бизнесменов, экономисты-финансисты или простые телезрители? Вы хотите рассказать татарстанцам о том, что есть у них в республике?

— Наша программа рассчитана на тех, кому интересна жизнь сама по себе, кто хочет знать и понимать больше. Мы хотим показать своим телезрителям предприятия, чья деятельность позволяет Татарстану оставаться регионом-лидером. Мы хотим через конкретное предприятие выйти на общеэкономические проблемы, интересные широкому кругу телезрителей.

Так же мы хотим обратить внимание на некоторые узкие места в экономике. В первой программе мы, к примеру, будем говорить о финансовой безграмотности и как ее преодолеть. Не секрет, что финансовая грамотность в России находится на вопиюще низком уровне. Мы, россияне, не знаем многих обычных вещей, а с банком общаемся только на уровне «зайти, чтобы снять деньги с карточки».

Мы, например, не понимаем, как в экономике создается прибавочная стоимость. Когда я общался с президентом Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым, он мне сказал примерно следующее: «Ощущение, что россияне представляют бюджет России в виде тумбочки, где лежат деньги. И кто-то ее открывает, берет стопку денег врачам, вторую — учителям и так далее. А потом тумбочка наполняется деньгами сама собой. И даже у многих предпринимателей представление о бюджете именно такое — на уровне тумбочки». Поэтому-то нам и надо заняться ликвидацией финансовой безграмотности. Отсутствие элементарных знаний в области финансов — это беда. Огромное количество населения держит свои деньги в банках — в самых обычных, стеклянных. Сегодня слишком много денег находится на руках, они не вовлечены в экономику. Людям проще думать, что сохраннее их держать «под подушкой».

— Но вы же понимаете, что это от недоверия и неверия властям, что народ теперь живет по принципу «обжегшись на молоке, дуешь на воду».

— Конечно, понимаем. И своей программой мы хотим это неверие развеять. Хотим убедительно рассказать, что в Татарстане есть региональные, главное, стабильные банки, которым можно доверить своим сбережения.

«Наша программа рассчитана на тех, кому интересна жизнь сама по себе, кто хочет знать и понимать больше»



— Каков ваш прогноз по рейтингу программы, то есть, уровню популярности?

— Я надеюсь, что рейтинг «Реальной экономики» будет выше среднего. Мои предположения основаны на том, о чем мы говорили выше: зритель соскучился по серьезным программам экономической направленности, которые затрагивают проблемы их повседневной жизни. Потому что это, повторюсь, миф, что люди не интересуются экономикой, что им интересны только скандалы и подглядывание в замочную скважину. По-настоящему интересная программа — это вопрос журналистской квалификации, и не надо думать о наших телезрителях плохо. Надо доносить информацию доступно, понятно и интересно. Это очень сложная задача. Будем ее выполнять.

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