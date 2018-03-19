Марат Башаров и ангел: «Вот и все!»

Интернет-газета «Реальное время»

Справка

Сегодня на сцене театра имени Г. Камала впервые в Казани будет показан моноспектакль «Разговор с душой. Время поговорить». Это совместный проект известного российского актера Марата Башарова и Духовного управления мусульман Москвы — продолжение работы «Разговор с душой. За гранью». Перед премьерой авторы и участники проекта рассказали о работе над спектаклем.