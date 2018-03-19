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Марат Башаров и ангел: «Вот и все!»

16:50, 19.03.2018

Известный актер нашел в Казани «время поговорить»

Марат Башаров и ангел: «Вот и все!» Фото: Олег Тихонов

Интернет-газета «Реальное время»
Справка

Сегодня на сцене театра имени Г. Камала впервые в Казани будет показан моноспектакль «Разговор с душой. Время поговорить». Это совместный проект известного российского актера Марата Башарова и Духовного управления мусульман Москвы — продолжение работы «Разговор с душой. За гранью». Перед премьерой авторы и участники проекта рассказали о работе над спектаклем.

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