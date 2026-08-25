Банк ЗЕНИТ создал рабочую группу по устойчивому развитию на стратегическом уровне управления

Курс на прозрачность, доверие клиентов и лучшие практики корпоративного управления

В Банке ЗЕНИТ создана рабочая группа по устойчивому развитию в рамках Комитета по стратегическому планированию Совета директоров. Группа будет заниматься систематизацией результатов многолетней деятельности банка в области устойчивого развития, адаптацией принципов ESG и их сонастройкой с регуляторными требованиями, предъявляемыми к кредитным организациям, а также более глубокой интеграцией с национальными целями развития Российской Федерации.

19 августа 2026 года на первом заседании участники рабочей группы определили приоритетные направления работы на 2026 год, включая систематизацию текущих инициатив, разработку внутренних политик, добровольное раскрытие информации и участие банка в ESG-рейтингах.

Создание рабочей группы на высоком уровне подтверждает, что глобальная ESG-повестка и национальные цели находятся в фокусе внимания акционеров и высшего руководства банка и рассматриваются как стратегический приоритет.

«Устойчивое развитие для Банка ЗЕНИТ — это комплексный подход, затрагивающий отношения с клиентами, сотрудниками, местными сообществами и органами публичной власти, заботу об окружающей среде. Рабочая группа позволит нам объединить уже реализуемые инициативы и определить следующие шаги для планомерного улучшения вклада банка в достижение 17 целей устойчивого развития ООН и национальных целей развития России», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Романов.

Банк ЗЕНИТ последовательно реализует проекты в области устойчивого развития по всем трем направлениям — экологическому, социальному и управленческому, — что подтверждается ежегодной отчетностью банка и его кредитными рейтингами.

Создание рабочей группы — логичный шаг в стратегии банка, направленный на повышение прозрачности, укрепление доверия со стороны клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон, а также на соответствие лучшим практикам корпоративного управления.

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