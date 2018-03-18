Губернаторы на выборах: «Есть надежда, что скоро российская экономика станет пятой в мире»

Я горжусь тем, что живу в России, что у меня здесь семья, что здесь родились дети, знаю, что наша страна будет и богатой, и счастливой. Надо отдать должное организаторам. Сделали все, чтобы любой, даже «Фома Неверующий», не желающий прийти на избирательный участок, все же пришел. Мы достаточно доступно рассказали об особенностях нашего законодательства и о том, что общий выбор зависит от каждого. Хочу поздравить всех жителей Ульяновской области с этим замечательным праздником.