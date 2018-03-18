Губернаторы на выборах: «Есть надежда, что скоро российская экономика станет пятой в мире»
Как голосовали и что говорили главы субъектов ПФО
Вместе с обычными гражданами страны на выборы 18 марта пришли руководители регионов. Интернет-газета «Реальное время» собрала самые яркие высказывания глав субъектов Приволжского округа, которые они сделали на избирательных участках.
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Рустам Минниханов президент Татарстана
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Я всех поздравляю с праздником, выборы президента — это самые главные выборы в нашей стране, и я надеюсь, что каждый из нас уже определился, отдал свой голос за своего кандидата. Я надеюсь, что страна будет развиваться, республика как один из ведущих субъектов России тоже будет показывать достойный результат.
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Глеб Никитин врио губернатора Нижегородской области
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Пришли на выборы всей семьей, настроение отличное. Выборы для меня — всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде.
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Рустэм Хамитов глава Башкирии
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Мы понимаем, что страна находится в не очень простой ситуации. Есть внешнее давление. Одновременно мы понимаем, что страна должна показывать образцы развития и движения вперед. С этой точки зрения участие в выборах очень важно. Наше население своим голосованием должно показать, что небезразлично к судьбе страны и республики.
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Игорь Васильев губернатор Кировской области
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Граждане действительно ответственно относятся к выборам: здесь много людей, даже небольшая очередь образовалась. Как ни парадоксально, это радует — кировчане заинтересованы в своем будущем, в будущем детей, в будущем области и страны.
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Александр Евстифеев глава Марий Эл
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Уровень открытости в этой избирательной кампании достиг наивысшего предела, — отметил глава республики. — Сегодня огромное количество наблюдателей прибыло на все избирательные участки. В Марий Эл все готово к проведению полноценной выборной кампании. Избирательные участки открыты. Все ощущают праздничное настроение. Я тоже проголосовал, и свое праздничное настроение транслирую вам.
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Владимир Волков глава Мордовии
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От избранного главы государства жду продолжения политики укрепления экономики. Надеюсь, что в скором времени российская экономика станет пятой в мире, а уровень жизни людей будет одним из самых высоких в числе передовых стран. Россия вновь становится важным игроком на геополитической арене, и я надеюсь, что президент, которого сегодня изберет наш народ, продолжит укреплять эти позиции.
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Юрий Берг губернатор Оренбургской области
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Сегодня мы выбираем будущее России, будущее наших детей и внуков. Долг каждого гражданина, каждого патриота нашей великой и сильной Отчизны — прийти на избирательный участок. России нужен и важен голос каждого оренбуржца!
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Иван Белозерцев губернатор Пензенской области
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Настроение у меня, конечно, очень хорошее. Сегодня выборы президента РФ, важнейший день в жизни каждого жителя нашей страны. Я сегодня в момент открытия пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос, избрать своего президента РФ.
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Максим Решетников губернатор Пермского края
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Погода хорошая, люди идут голосовать, идут с удовольствием. И, конечно, важно, что в этом году новый порядок голосования вне мест проживания запущен, и он действительно оказался очень удобным. Все возможности для людей прийти и проголосовать созданы. И безусловно, мы призываем всех пермяков, всех жителей края прийти и сделать свой выбор, обязательно семьями, потратить 15 минут и обеспечить спокойное развитие страны, края, родных городов на ближайшие 6 лет.
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Дмитрий Азаров губернатор Самарской области
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Сегодня мы выбираем будущее нашей страны, и я уверен, что, несмотря на погоду, жители нашего региона придут на избирательные участки с хорошим настроением. Уже с первого часа голосования видно, что активность самарцев очень хорошая.
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Валерий Радаев губернатор Саратовской области
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Это событие государственной важности, и сегодня я, как гражданин страны, выполнил свой долг, проголосовал за сильную Россию, сильного президента, за реализацию главной задачи, в центре которой — благополучие человека.
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Александр Бречалов глава Удмуртии
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С учетом того, что всей семьей голосовали, не только с супругой, но и с детьми (детям 18 лет исполнилось в январе), на сборы чуть больше ушло времени. Я голосовал за кандидата, за которым реальные дела на благо миллионов людей, на благо всей страны, я голосовал за сильную, независимую Россию.
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Сергей Морозов губернатор Ульяновской области
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Я горжусь тем, что живу в России, что у меня здесь семья, что здесь родились дети, знаю, что наша страна будет и богатой, и счастливой. Надо отдать должное организаторам. Сделали все, чтобы любой, даже «Фома Неверующий», не желающий прийти на избирательный участок, все же пришел. Мы достаточно доступно рассказали об особенностях нашего законодательства и о том, что общий выбор зависит от каждого. Хочу поздравить всех жителей Ульяновской области с этим замечательным праздником.
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Михаил Игнатьев глава Чувашии
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В России сегодня настоящий праздник. Мы выбираем президента РФ. Я проголосовал за будущее России, за нашу сильную любимую страну, за будущее наших детей. Я благодарен избирателям Чувашии, которые ответственно подходят к судьбе страны. Рассчитываю, что выборы пройдут достойно.
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