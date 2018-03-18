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Губернаторы на выборах: «Есть надежда, что скоро российская экономика станет пятой в мире»

15:40, 18.03.2018 3 Сюжет: ​Выборы президента России

Как голосовали и что говорили главы субъектов ПФО

Губернаторы на выборах: «Есть надежда, что скоро российская экономика станет пятой в мире» Фото: Максим Платонов

Вместе с обычными гражданами страны на выборы 18 марта пришли руководители регионов. Интернет-газета «Реальное время» собрала самые яркие высказывания глав субъектов Приволжского округа, которые они сделали на избирательных участках.

  • Рустам Минниханов

    Рустам Минниханов президент Татарстана

    Я всех поздравляю с праздником, выборы президента — это самые главные выборы в нашей стране, и я надеюсь, что каждый из нас уже определился, отдал свой голос за своего кандидата. Я надеюсь, что страна будет развиваться, республика как один из ведущих субъектов России тоже будет показывать достойный результат.

  • Глеб Никитин

    Глеб Никитин врио губернатора Нижегородской области

    Пришли на выборы всей семьей, настроение отличное. Выборы для меня — всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде.

  • Рустэм Хамитов

    Рустэм Хамитов глава Башкирии

    Мы понимаем, что страна находится в не очень простой ситуации. Есть внешнее давление. Одновременно мы понимаем, что страна должна показывать образцы развития и движения вперед. С этой точки зрения участие в выборах очень важно. Наше население своим голосованием должно показать, что небезразлично к судьбе страны и республики.

  • Игорь Васильев

    Игорь Васильев губернатор Кировской области

    Граждане действительно ответственно относятся к выборам: здесь много людей, даже небольшая очередь образовалась. Как ни парадоксально, это радует — кировчане заинтересованы в своем будущем, в будущем детей, в будущем области и страны.

  • Александр Евстифеев

    Александр Евстифеев глава Марий Эл

    Уровень открытости в этой избирательной кампании достиг наивысшего предела, — отметил глава республики. — Сегодня огромное количество наблюдателей прибыло на все избирательные участки. В Марий Эл все готово к проведению полноценной выборной кампании. Избирательные участки открыты. Все ощущают праздничное настроение. Я тоже проголосовал, и свое праздничное настроение транслирую вам.

  • Владимир Волков

    Владимир Волков глава Мордовии

    От избранного главы государства жду продолжения политики укрепления экономики. Надеюсь, что в скором времени российская экономика станет пятой в мире, а уровень жизни людей будет одним из самых высоких в числе передовых стран. Россия вновь становится важным игроком на геополитической арене, и я надеюсь, что президент, которого сегодня изберет наш народ, продолжит укреплять эти позиции.

  • Юрий Берг

    Юрий Берг губернатор Оренбургской области

    Сегодня мы выбираем будущее России, будущее наших детей и внуков. Долг каждого гражданина, каждого патриота нашей великой и сильной Отчизны — прийти на избирательный участок. России нужен и важен голос каждого оренбуржца!

  • Иван Белозерцев

    Иван Белозерцев губернатор Пензенской области

    Настроение у меня, конечно, очень хорошее. Сегодня выборы президента РФ, важнейший день в жизни каждого жителя нашей страны. Я сегодня в момент открытия пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос, избрать своего президента РФ.

  • Максим Решетников

    Максим Решетников губернатор Пермского края

    Погода хорошая, люди идут голосовать, идут с удовольствием. И, конечно, важно, что в этом году новый порядок голосования вне мест проживания запущен, и он действительно оказался очень удобным. Все возможности для людей прийти и проголосовать созданы. И безусловно, мы призываем всех пермяков, всех жителей края прийти и сделать свой выбор, обязательно семьями, потратить 15 минут и обеспечить спокойное развитие страны, края, родных городов на ближайшие 6 лет.

  • Дмитрий Азаров

    Дмитрий Азаров губернатор Самарской области

    Сегодня мы выбираем будущее нашей страны, и я уверен, что, несмотря на погоду, жители нашего региона придут на избирательные участки с хорошим настроением. Уже с первого часа голосования видно, что активность самарцев очень хорошая.

  • Валерий Радаев

    Валерий Радаев губернатор Саратовской области

    Это событие государственной важности, и сегодня я, как гражданин страны, выполнил свой долг, проголосовал за сильную Россию, сильного президента, за реализацию главной задачи, в центре которой — благополучие человека.

  • Александр Бречалов

    Александр Бречалов глава Удмуртии

    С учетом того, что всей семьей голосовали, не только с супругой, но и с детьми (детям 18 лет исполнилось в январе), на сборы чуть больше ушло времени. Я голосовал за кандидата, за которым реальные дела на благо миллионов людей, на благо всей страны, я голосовал за сильную, независимую Россию.

  • Сергей Морозов

    Сергей Морозов губернатор Ульяновской области

    Я горжусь тем, что живу в России, что у меня здесь семья, что здесь родились дети, знаю, что наша страна будет и богатой, и счастливой. Надо отдать должное организаторам. Сделали все, чтобы любой, даже «Фома Неверующий», не желающий прийти на избирательный участок, все же пришел. Мы достаточно доступно рассказали об особенностях нашего законодательства и о том, что общий выбор зависит от каждого. Хочу поздравить всех жителей Ульяновской области с этим замечательным праздником.

  • Михаил Игнатьев

    Михаил Игнатьев глава Чувашии

    В России сегодня настоящий праздник. Мы выбираем президента РФ. Я проголосовал за будущее России, за нашу сильную любимую страну, за будущее наших детей. Я благодарен избирателям Чувашии, которые ответственно подходят к судьбе страны. Рассчитываю, что выборы пройдут достойно.

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    15 лет назад обещали что уровень жизни в 2018 будет как во Франции. Сколько еще ждать до 5-ой экономики в мире?))) Лет 25?)
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  • Анонимно 19 марта
    5-я экономика в мире. Ну-ну. Мэнге Тау
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  • Анонимно 19 марта
    Мэнгэ иль или просто Монгол.
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