Новости

08:47 МСК
Новости раздела

Почему прогорел «Связной»? Отвечает Максим Ноготков

07:00, 16.03.2018

Экс-миллиардер — в новом проекте Елизаветы Осетинской

Почему прогорел «Связной»? Отвечает Максим Ноготков Фото: peoples.ru

Одним из первых участников нового проекта «Русские норм!» стал экс-владелец «Связного» Максим Ноготков. В новом проекте Елизавета Осетинская — бывший шеф-редактор РБК и основатель The Bell — беседует в Кремниевой долине с известными предпринимателями из России. В интервью с Ноготковым речь идет о том, как экс-миллиардер переживает личное банкротство, справедливо ли арестован Кирилл Серебренников и чем плох Навальный.

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости

08:47 МСК
Новости раздела