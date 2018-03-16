Почему прогорел «Связной»? Отвечает Максим Ноготков

Одним из первых участников нового проекта «Русские норм!» стал экс-владелец «Связного» Максим Ноготков. В новом проекте Елизавета Осетинская — бывший шеф-редактор РБК и основатель The Bell — беседует в Кремниевой долине с известными предпринимателями из России. В интервью с Ноготковым речь идет о том, как экс-миллиардер переживает личное банкротство, справедливо ли арестован Кирилл Серебренников и чем плох Навальный.

