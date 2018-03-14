Канал за миллион: как ДУМ Татарстана учит тележурналистов работать «ради Аллаха»
Духовное управление мусульман Татарстана обзавелось своим двуязычным медиапроектом
1 марта в Татарстане началась тестовая трансляция мусульманского телеканала «Хузур ТВ». Стезя для ДУМ РТ и «Таттелекома» новая, поэтому шаги делаются осторожные, но с замахом на долгий путь. Накануне руководители муфтията и компании-провайдера рассказали о потраченном миллионе, наборе сотрудников и целевой аудитории. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Надеюсь, вы не будете нас сильно ругать»
1 апреля Духовному управлению мусульман Республики Татарстан и ПАО «Таттелеком» будет не до смеха. Со следующего месяца начнет полноценное кабельное вещание мусульманский телеканал «Хузур ТВ».
К этому времени 300 тысяч домохозяйств республики смогут его смотреть круглосуточно. На сегодняшний день уже 150 тысяч абонентов смотрят его через сеть IPTV «Таттелекома». Тестовое вещание началось 1 марта. В итоге, по словам директора компании по маркетингу Александра Смирнова, около полумиллиона домохозяйств получает возможность смотреть программы и фильмы, предоставленные сотрудниками муфтията.
Канал доступен в пакетах «Базовый» (ежемесячная плата — 270 рублей) и «Оптима» (119 рублей).
Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Смирнов сообщил, что на сайте huzurtv.ru и через отдельное мобильное приложение канал будет дублироваться.
Напомним, этот проект создан в рамках соглашения, подписанного руководителями муфтията и IT-компании.
Во время пресс-конференции, посвященной запуску «Хузур ТВ», присутствующим продемонстрировали трансляцию телеканала. На большом экране в течение минуты муфтий Татарстана Камиль Самигуллин читал проповедь.
— Мы хотим охватить людей от 5 до 95 лет. Будут передачи и для взрослых, и для детей. Это не только вагазы (проповеди), будут фильмы на русском и татарском языках, передачи. У нас есть что показать. Надеюсь, вы не будете нас сильно ругать. На русском языке сейчас у нас программ очень много. Мы намерены нарабатывать контент на татарском языке. Пока будем выдерживать 50 на 50, — рассказал председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин во время встречи с журналистами в «Татар-информ».
Потрачено 1 млн рублей
Телеканал создан с целью просвещения, популяризации духовно-нравственных ценностей, воспитания толерантности. По мнению муфтия, новый информационный ресурс сможет разоблачать идеи религиозных сект (к коим он отнес ваххабитов и членов запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир») и помогать воспитывать патриотический дух.
Свидетельство о регистрации СМИ уже оформлено, лицензия на телевещание получена, организована студия производства программ. На YouTube канал подписано 170 тысяч человек.
Как рассказал директор издательского дома «Хузур», советник муфтия по информационной политике Ришат Хамидуллин, сегодня над проектом работают 12 человек, журналисты и технические работники. В ближайшее время он намерен увеличить количество персонала и привлечь еще 10 специалистов. Ведется закупка оборудования (видеокамер и компьютерной техники), декораций для студии.
На вопрос корреспондента «Реального времени» о бюджете, Хамидуллин попытался ответить уклончиво: «Сотрудники работают «ради довольства Аллаха». Зарплаты у них средние по республике».
Наш журналист снова задал вопрос, попросив уточнить, много ли средств потрачено на сегодняшний день?
— На сегодняшний день потрачено около миллиона рублей, — сообщил Ришат хазрат.
Совместный контент
Телеканал запускался не с целью зарабатывания денег, уверяет директор «Хузура». Однако в перспективе, возможно, будут и рекламные вставки. Этот вопрос пока глубоко не прорабатывался.
Аналогичный мусульманский ресурс «Алиф ТВ», транслирующий передачи в интернете, Хамидуллин не считает своим конкурентом. По его словам, «чем больше мусульманских передач, тем лучше». Тем не менее следует нарабатывать татарскую часть.
— К нам уже стала обращаться татарская интеллигенция — писатели, историки — с просьбой дать им площадку. Они хотят делать передачи на татарском языке, — добавил он.
Ришат Хамидуллин рассказал корреспонденту «Реального времени», что телеканал активно сотрудничает с подобными ресурсами из Чечни («Прямой путь имени Ахмада-хаджи Кадырова», Дагестана («Наше национальное телевидение»), Турции, арабских стран. Как правило, коллеги охотно делятся своими фильмами и программами с татарстанцами. Но, по его словам, не весь их контент подходит для татарстанской аудитории.
Напоследок муфтий поблагодарил руководителей казанских телекомпаний ТНВ и ГТРК «Татарстан», которые безвозмездно предоставили свои программы работникам «Хузур ТВ».
комментарии