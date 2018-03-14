Канал за миллион: как ДУМ Татарстана учит тележурналистов работать «ради Аллаха»

Духовное управление мусульман Татарстана обзавелось своим двуязычным медиапроектом

1 марта в Татарстане началась тестовая трансляция мусульманского телеканала «Хузур ТВ». Стезя для ДУМ РТ и «Таттелекома» новая, поэтому шаги делаются осторожные, но с замахом на долгий путь. Накануне руководители муфтията и компании-провайдера рассказали о потраченном миллионе, наборе сотрудников и целевой аудитории. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Надеюсь, вы не будете нас сильно ругать»

1 апреля Духовному управлению мусульман Республики Татарстан и ПАО «Таттелеком» будет не до смеха. Со следующего месяца начнет полноценное кабельное вещание мусульманский телеканал «Хузур ТВ».

К этому времени 300 тысяч домохозяйств республики смогут его смотреть круглосуточно. На сегодняшний день уже 150 тысяч абонентов смотрят его через сеть IPTV «Таттелекома». Тестовое вещание началось 1 марта. В итоге, по словам директора компании по маркетингу Александра Смирнова, около полумиллиона домохозяйств получает возможность смотреть программы и фильмы, предоставленные сотрудниками муфтията.

Канал доступен в пакетах «Базовый» (ежемесячная плата — 270 рублей) и «Оптима» (119 рублей).

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Смирнов сообщил, что на сайте huzurtv.ru и через отдельное мобильное приложение канал будет дублироваться.

По словам директора компании по маркетингу Александра Смирнова, около полумиллиона домохозяйств получает возможность смотреть программы и фильмы, предоставленные сотрудниками муфтията. Фото info-islam.ru



Напомним, этот проект создан в рамках соглашения, подписанного руководителями муфтията и IT-компании.

Во время пресс-конференции, посвященной запуску «Хузур ТВ», присутствующим продемонстрировали трансляцию телеканала. На большом экране в течение минуты муфтий Татарстана Камиль Самигуллин читал проповедь.

— Мы хотим охватить людей от 5 до 95 лет. Будут передачи и для взрослых, и для детей. Это не только вагазы (проповеди), будут фильмы на русском и татарском языках, передачи. У нас есть что показать. Надеюсь, вы не будете нас сильно ругать. На русском языке сейчас у нас программ очень много. Мы намерены нарабатывать контент на татарском языке. Пока будем выдерживать 50 на 50, — рассказал председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин во время встречи с журналистами в «Татар-информ».

Потрачено 1 млн рублей

Телеканал создан с целью просвещения, популяризации духовно-нравственных ценностей, воспитания толерантности. По мнению муфтия, новый информационный ресурс сможет разоблачать идеи религиозных сект (к коим он отнес ваххабитов и членов запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир») и помогать воспитывать патриотический дух.

Свидетельство о регистрации СМИ уже оформлено, лицензия на телевещание получена, организована студия производства программ. На YouTube канал подписано 170 тысяч человек.

По мнению муфтия, новый информационный ресурс сможет разоблачать идеи религиозных сект и помогать воспитывать патриотический дух. Фото dumrt.ru



Как рассказал директор издательского дома «Хузур», советник муфтия по информационной политике Ришат Хамидуллин, сегодня над проектом работают 12 человек, журналисты и технические работники. В ближайшее время он намерен увеличить количество персонала и привлечь еще 10 специалистов. Ведется закупка оборудования (видеокамер и компьютерной техники), декораций для студии.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о бюджете, Хамидуллин попытался ответить уклончиво: «Сотрудники работают «ради довольства Аллаха». Зарплаты у них средние по республике».

Наш журналист снова задал вопрос, попросив уточнить, много ли средств потрачено на сегодняшний день?

— На сегодняшний день потрачено около миллиона рублей, — сообщил Ришат хазрат.

Совместный контент

Телеканал запускался не с целью зарабатывания денег, уверяет директор «Хузура». Однако в перспективе, возможно, будут и рекламные вставки. Этот вопрос пока глубоко не прорабатывался.

Аналогичный мусульманский ресурс «Алиф ТВ», транслирующий передачи в интернете, Хамидуллин не считает своим конкурентом. По его словам, «чем больше мусульманских передач, тем лучше». Тем не менее следует нарабатывать татарскую часть.

Аналогичный мусульманский ресурс «Алиф ТВ», транслирующий передачи в интернете, Хамидуллин не считает своим конкурентом. По его словам, «чем больше мусульманских передач, тем лучше». Фото Тимура Рахматуллина



— К нам уже стала обращаться татарская интеллигенция — писатели, историки — с просьбой дать им площадку. Они хотят делать передачи на татарском языке, — добавил он.

Ришат Хамидуллин рассказал корреспонденту «Реального времени», что телеканал активно сотрудничает с подобными ресурсами из Чечни («Прямой путь имени Ахмада-хаджи Кадырова», Дагестана («Наше национальное телевидение»), Турции, арабских стран. Как правило, коллеги охотно делятся своими фильмами и программами с татарстанцами. Но, по его словам, не весь их контент подходит для татарстанской аудитории.

Напоследок муфтий поблагодарил руководителей казанских телекомпаний ТНВ и ГТРК «Татарстан», которые безвозмездно предоставили свои программы работникам «Хузур ТВ».