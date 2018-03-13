Из Мадрида — в Казань: эстафета флага WorldSkills продолжается

Сегодня в Мадриде, где в 1950 году был впервые в истории проведен чемпионат мира по профессиональному мастерству, стартовал международный этап Эстафеты флага WorldSkills. На церемонии состоялась также презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills Kazan — 2019.

После церемонии в Мадриде флаг отправится в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan — 2019.