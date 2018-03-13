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Из Мадрида — в Казань: эстафета флага WorldSkills продолжается

17:12, 13.03.2018 1
Из Мадрида — в Казань: эстафета флага WorldSkills продолжается

Сегодня в Мадриде, где в 1950 году был впервые в истории проведен чемпионат мира по профессиональному мастерству, стартовал международный этап Эстафеты флага WorldSkills. На церемонии состоялась также презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills Kazan — 2019.

После церемонии в Мадриде флаг отправится в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan — 2019.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    А кому это нужно и во сколько обходится?
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