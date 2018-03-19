Автопарк «Татнефти» — вид сверху

Интеллектуальная система усилила безопасность и снизила издержки транспорта компании

Новые мировые тренды в транспортной отрасли требуют от российских компаний шагать в ногу со временем. Это и развитие навигационного рынка, новые интеграционные услуги и сервисы на основе спутниковой навигации, беспилотники, умные автомобили, высокоточная навигация. «Татнефть», обеспечившая все уровни компании и этапы своего производства современными информационными системами, не оставила в стороне и обширное транспортное хозяйство. Об этом на международной конференции ITS Forum — Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры» сделал сообщение начальник транспортного отдела «Татнефти» Юрий Нестеров. Мы попросили его подробнее рассказать нам о результатах этой деятельности.

Сверху видно все

Группа «Татнефть» начала оснащать свой автопарк бортовым оборудованием спутниковой навигации в 2006 году. В 2010 году работы были полностью завершены. Весь автотранспорт, как собственный, так и заказной, подключили к системе спутниковой навигации. Всего система охватывает 8 500 единиц автотранспорта и 500 человек, оснащенных мобильными блоками.

При помощи интеллектуальной системы спутникового мониторинга автотранспорта «Татнефть» решает стратегические задачи управления транспортными затратами, работой персонала и сервисных служб. Управление транспортом в режиме реального времени дает уникальную возможность, например, всегда иметь точную и достоверную информацию о реальном местоположении и маршрутах движения транспорта. Появляется возможность сверить маршрутные листы с реальным маршрутом. Можно легко сделать выводы о нецелевом использовании транспорта, о кражах топлива.

Данная система интегрирована с корпоративными информационными системами «КИС АСУ-Транспорт», «1С-Транспорт». Это позволяет контролировать маршруты движения, пробег и скорость движения автотранспорта, вести учет транспортных затрат. Есть возможность следить за полнотой охвата обслуживания объектов компании, временем нахождения на объекте и работы верхнего оборудования (краны и другие агрегаты на шасси автомобиля). Кроме того, можно проводить оперативную корректировку производственных заданий в зависимости от ситуации и обработку данных о работе транспортных средств как заказчиками автотранспорта, так и транспортными предприятиями. Заказчики могут также контролировать сохранность грузов и точность исполнения ряда технологических операций. Система позволяет планировать использование автотранспорта, своевременно обеспечивая им производственные процессы.

Особое внимание уделяется безопасной эксплуатации транспорта. Контроль скоростного режима движения транспортных средств позволил сократить количество фактов превышения скоростного режима с 1 тысячи до 3—5 тысяч в месяц. А главным результатом стало то, что в 2017 году на транспорте структурных подразделений «Татнефти» не было ни одного ДТП с пострадавшими и погибшими.

Внедрена система контроля за использованием топливных карт на автозаправочных станциях. Это было сделано после выявления фактов сговора операторов АЗС и водителей с целью хищения и перепродажи топлива. Ежемесячно по компании производится более 140 тысяч транзакций отпуска топлива по топливным картам. Без использования автоматизированной системы проследить, в чей бак оно попадает, было невозможно. Поэтому был разработан и реализован на программном уровне алгоритм контроля отпуска топлива. В результате удается выявлять подозрительные транзакции, по которым проводится тщательный анализ.

«Такси» для нефтяников

«Татнефть» внедрила новую схему заказа и использования служебного легкового транспорта по вызывной системе. Раньше управления, отделы и службы аппарата компании, нефтегазодобывающих управлений обеспечивались закрепленными за ними служебными автомобилями на основании лимитов времени использования. Данная схема имела ряд недостатков. Большую часть времени автомобили простаивали в ожидании своих пассажиров. Полностью отследить целевое использование транспорта было сложно. Это не позволяло объективно оценить реальную потребность в нем.

Чтобы решить эту проблему, в компании была разработана программа по принятию и обработке заказов с использованием информации от GPS/ГЛОНАСС. Приобретен сервер для хранения данных, рабочие места диспетчеров дооснащены специальным оборудованием. Водители обеспечены смартфонами и аксессуарами к ним. Разработаны мобильные приложения для водителей и клиентов.

Это позволило при полном обеспечении потребности подразделений «Татнефти» в легковом транспорте снизить реальное его использование на 26% и, соответственно, сэкономить значительные средства.

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В конечном итоге интеллектуальная система охватила практически все процессы, связанные с управлением автотранспортом и подвижными объектами. Заметно повысилась дисциплина персонала, выросла производительность труда.

Результат очевиден: данная система «Татнефти» по своему масштабу, функционалу и проникновению в бизнес стала одной из крупнейших корпоративных систем в России. При этом в компании намерены ее совершенствовать и расширять, не останавливаясь на достигнутом.