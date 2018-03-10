Найти план «Б» и заказать билеты в Мюнхен!

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УНИКС спас серию с «Баварией» в самом остросюжетном матче этого евросезона

Один из самых эмоциональных матчей с крутой завязкой и развитием сюжета и еще более «бомбовой» концовкой подарили болельщикам УНИКС и «Бавария» в ответном матче четвертьфинала Кубка Европы. Казанцам во что бы то ни стало нужна была победа, чтобы перевезти серию до двух побед обратно в Мюнхен, немцам она тоже была крайне желательна — им уже надоело вылетать в четвертьфиналах. В итоге УНИКС «вернулся» с «-12» и спас серию, а тренер Мюнхена обвинил в поражении своей команды судей. Волевой характер «зеленых», неколебимая вера Прифтиса в Джамара Смита и сумасшедшая поддержка трибун — об этом и других подробностях самого крутого баскетбольного матча в Казани этого сезона в материале «Реального времени».

Частичка Евролиги в «Баскет-холле»

Реванш или прощание с еврокубковыми притязаниями — одно из двух предстояло увидеть казанским баскетбольным болельщикам в этот день в «Баскет-холле». А ведь тут еще и афиша весьма вкусная. Так что в клубе вполне могли рассчитывать на хорошую «посадку» на трибунах.

Да, «Бавария» — это не «Реал Мадрид» и «Олимпиакос», привозами которых радовал УНИКС в прошлом сезоне, но и далеко не рядовой соперник, каких в Кубке Европы большая часть. Как и казанцы, «Бавария» — недавний участник Евролиги. Пусть прошлогодний розыгрыш мюнхенцы пропустили и с УНИКСом так и не встретились, но парой сезонов раннее они наделали шуму в играх с тем же ЦСКА. А в предыдущих двух сезонах мюнхенцам не везло уже в Еврокубке, когда им приходилось заканчивать свой поход на стадии четвертьфинала. В Баварии прекрасно понимают, что эту планку пора бы и преодолеть и, конечно же, мечтают вновь вернуться в турнир высшей пробы.

С этой задачей, впрочем, «Бавария» и так справляется — во внутреннем первенстве лишь одно поражение в сезоне, так что многострадальный «Бамберг» большой конкуренции скорее всего уже не составит. В общем, как ни крути, а баскетбола с соперником такого уровня в «Баскет-холле» не было давненько.

В таких случаях тренеру обычно приходится срочно придумывать план «Б», и желательно нестандартный. Чтобы тренер «Баварии» Саша Джорджевич даже не мог предположить, что его ждет в Казани. Фото twitter.com/fcb_basketball



Нужен был новый нестандартный план

У Димитриса Прифтиса должен был быть какой-то новый и особенный план. Ставка на дальние броски в Германии не сработала. Да и немцы слишком просто разрывали оборону казанцев передачами за спину вглубь штрафной. Так что работать нужно было, в первую очередь, именно над обороной в своей зоне и под кольцом. В таких случаях тренеру обычно приходится срочно придумывать план «Б», и желательно нестандартный. Чтобы тренер «Баварии» Саша Джорджевич даже не мог предположить, что его ждет в Казани. Перед первым матчем сербский наставник баварцев отпускал УНИКСу комплименты, называя казанский клуб одним из кандидатов на победу во всем турнире.

— У Казани атлетичная команда, с амбициями, мечтающая вернуться в Евролигу. Играющий третий сезон в УНИКСе Колом разгоняет команду, отмечу «больших» Ласме и Эжима, последний стал чемпионом Италии в прошлом сезоне в рядах «Венеции». У них большой опыт. Лишь показав лучшую игру, мы сможем одолеть Казань, — говорил Джорджевич.

Уже после матча Прифтиса спросили, готовил ли он этот самый новый план.

— Ко второй игре мы больше подготовились в защите, и соперник этого ожидал, — раскрыл специалист кухню подготовки к ответному матчу. — Обе команды так делают, приспосабливаются. Но основная часть работы — психологическая. После первой игры у нас было очень большое разочарование. Но сегодня мы увидели, что можем конкурировать, несмотря на то, что в первой половине у нас ничего не получалось.

Хорош у Мюнхена был все тот же Брукер: несмотря на пару индивидуальных ошибок, он в одиночку собрал 11 очков за одну только четверть. Фото twitter.com/fcb_basketball



А как хорошо начиналось

И действительно, к началу матча арена заполнилась процентов на 70, а о важности и уровне ажиотажа можно было судить уже хотя бы по тому, что на игру явился и давний поклонник баскетбола, экс-барс, а ныне игрок хабаровского «Амура» Денис Голубев с товарищами из «Барса». Сегодня у него решающий матч с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина, так что о режиме Голубев особенно не думает (игра УНИКСа началась лишь в 20.00).

Довольно мощный старт в исполнении УНИКСа вкупе с не самым удачным попаданием в игру «Баварии» принесли 7:0 после пары первых минут игры. Мюнхенцам не удавались ни данки (Девин Брукер влепил мячом прямо в дужку в стопроцентном одиночном проходе под кольцо), ни «алей упы» — мяч уходил выше руки нападающего.

Казалось бы, зачем баварцам так мудрить в попытках забить через сложные элементы? Но со временем стало понятно, что весь низ им попросту перекрыли — пройти под кольцо с помощью передач за спину казанцы уже не дают.

Однако и дальними бросками гости на исходе 7 минут матча паритет восстановили — 12:12. Хорош у Мюнхена был все тот же Брукер: несмотря на пару индивидуальных ошибок, он в одиночку собрал 11 очков за одну только четверть.

А вот у казанцев к концу четверти случился серьезный кризис в игре. Теперь уже хозяева паркета никак не могли пробиться под кольцо противника, да и темп немцев не выдерживали. Так и доигрались до «-6» к перерыву.

Мюнхенцы наращивали преимущество. В какой-то момент отставание казанцев составляло 12 очков! Фото twitter.com/fcb_basketball



«Я не могу ждать, что Смит будет «бомбить» каждый матч»

Когда во второй четверти на паркете стала разворачиваться все та же картина, Прифтис взял тайм-аут, и казанцы стали играть несколько иначе. Теперь свои очки казанцы пытались брать за счет быстрого хождения вдоль периметра. Однако передачи в касание на свободного игрока с быстрым броском принесли слишком эпизодический успех, чтобы можно было считать такую тактику сработавшей. Наоборот, мюнхенцы наращивали преимущество. В какой-то момент отставание казанцев составляло 12 очков!

А Джамар Смит, который провел на паркете чуть ли не 17 минут первой половины матча, не сподобился заработать даже одно-единственное очко. Свое полное бессилие американский защитник продемонстрировал на последней секунде, когда хотел эффектно забросить «треху», а мяч даже не долетел до кольца. Как итог — 30:40 к большому перерыву. И этот счет мог быть и крупнее, если бы немцы сами не создавали себе проблемы. Уже после матча корреспондент «Реального времени» спросил у Прифтиса, что он думает об игре американца:

— Смит оставался без очков всю первую часть игры, хотя провел очень много времени на площадке. Почему вы продолжали верить в него?

— Конечно, я в него верю. Это мой основной игрок, и он очень важен для меня, ведь столько раз нас вытаскивал. Вы должны понимать, что в каждой игре может быть свой герой, и это очень важно. Да, если смотреть статистику, то кажется, что он сыграл плохо. Но есть такие вещи, которые никто не может видеть, которые не видны на первый взгляд. Даже тренерам не сразу, а только по видео. И просто своим отношением они помогают команде. Я не могу ждать, что Смит и Локетт будут «бомбить» в каждом матче, — защищал своего игрока греческий наставник.

Уже в следующем эпизоде гости ошиблись, а Локетт был тут как тут и сделал счет 44:46. Фото vk.com/unicsbasket



Всего-то надо было «расколдовать» Смита

Две «трешки» на старте второй половины матча от Трента Локетта и дальнейшие его попытки сделать игру периодически давали шанс УНИКСу сократить отставание до более-менее приемлемых «-6», но не все его броски из-за дуги находили цель. А вот Смит как был самым слабым звеном, так им и остался. Будто от проклятого, мяч из рук Джамара никак не хотел заходить в кольцо. А когда Колом отдавал ему на «аллей уп», он просто врезался в защитника «Баварии» на лету.

Лишь на исходя половины третьей четверти Смит собрал всю свою злость и, яростно пробежав под кольцо по краю, «вдолбил»-таки его в корзину. Уже в следующем эпизоде гости ошиблись, а Локетт был тут как тут и сделал счет 44:46. Быть может, чтобы игра у УНИКСа пошла, нужно было расколдовать «проклятие» Смита?

В один момент все тот же Локетт в погоне за мячом сшиб рекламный электронный бортик перед самой скамейкой «Баварии», и персонал немцев даже привстал, чтобы помочь техникам вернуть конструкцию на место.

А тем временем казанцы окончательно разыгрались. Причем помимо Локетта стали «жечь» и российские ребята — Трушкин отправил свой первый трехочковый в матче, а позже добавил и точными ударами со средней дистанции. Еще чуть позже отправил такие важные три очка с края площадки и Евгений Колесников, который сделал счет 64:58 в пользу УНИКСа. Теперь даже не верилось, что еще несколько минут назад казанцы «горели» — 12, и шансы на переезд серии в Мюнхены еще не растаяли.

— Тренер в перерыве высказал нам то, что думает, — признавался капитан УНИКСа Антон Понкрашов. — Основная тема разговора была в том, что нужно выйти с другим настроем. И вы видели, что немцы провоцируют, а потом падают, грязновато играют. И в раздевалке мы решили, что будем играть с ними максимально жестко и с максимальной самоотдачей. И я считаю, что наша вторая половины игры — вообще лучшая в исполнении УНИКСа за последнее время. Вышли и сражались.

Пошли дела и у Джамара Смита. Его трехочковый за 3 минуты до конца, когда Мюнхен приблизился на 5 очков, окончательно продемонстрировал, что кризис пройден. Фото vk.com/unicsbasket



Взрывная концовка и восторг немецких болельщиков

Пошли дела и у Джамара Смита. Его трехочковый за 3 минуты до конца, когда Мюнхен приблизился на 5 очков, окончательно продемонстрировал, что кризис пройден.

Ну а очки Стефана Ласме из-под кольца, которые установили счет 75:65 за минуту до конца, закрыли все вопросы в этом матче. Хотя нервы болельщикам последняя минута потрепала знатно. Две подряд ошибки при розыгрыше от своего кольца опасно сократили разрыв в счете. Зал к этому моменту уже был в таком экстазе, что был только рад, что интрига держится до конца. УНИКС дотерпел — 80:73, чем привел в восторг не только своих болельщиков, но и мюнхенских, которые числом около десятка добрались в Казань. После матча они еще долго тянули руки к казанским игрокам, чтобы отбить «пять».

А «зеленые» в один голос повторяли, что поддержка в этом матче произвела на них впечатление.

— Такого радостного зала я давно здесь не видел. Все болельщики прямо загорелись. Работаем дальше, сейчас будет битва в Германии. Есть время подготовиться, — обещал все тот же Понкрашов.

«Очень тяжелая игра, как и в Мюнхене. Это касается энергии и качества». Фото vk.com/unicsbasket



Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа:

— Очень тяжелая игра, как и в Мюнхене. Это касается энергии и качества. У нас бы плохой подход в первой половине. Во второй половине мы исправили наш подход. Мы стали сильнее играть и давить по всей площадке, и это нам помогло, особенно в нападении.

Поздравляю игроков со второй половиной игры, но нужно играть так весь матч. Иначе мы не сможем бороться с такими командами, как «Бавария». Нам предстоит сыграть с ними в Мюнхене, мы очень постараемся.

Саша Джорджевич, главный тренер «Баварии»:

— Сложная игра, тяжелая концовка для нас. Мы надеялись, что заслужили лучшее обращение с собой. Я повторю это десять раз.

Я буду защищать своих игроков, потому что это за гранью. И наша обязанность уважать все эти решения. Вы видели, когда я просил судью, и когда судья соглашается с вами, но делает по-своему — это странно. Поздравляю Казань. Они вели и смогли агитировать судей в свою сторону.

— Да, но ведь вас попросили прокомментировать саму игру.

— Мы играли хорошо, вели 12 очков. Мы начали первую четверть мягко, из-за агрессивности УНИКСа пошли такие вещи, о которых даже говорить не хочется. Эти моменты важны для всех клубов, которые вложили большие деньги. Мы заслуживаем, чтобы эти усилия и деньги уважались.

Эрик Добролюбов