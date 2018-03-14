Антон Мамаев: «Не понимаю тех, кто говорит, что не надо было ехать на Олимпиаду»

Интервью с участником Пхенчхана-2018 и чемпионом России по сноуборду

Дисциплина сноуборда «биг-эйр» впервые появилась на Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на относительную новизну вида, в составе сборной России есть люди, способные бороться в нем за самые высокие места. Один из них — Антон Мамаев, чемпион России и победитель этапов Кубка мира по сноуборду, который посетил недавно Экстремальный уик-энд с «Тойота» в Казани. О том, что у него не получилось на Олимпиаде (спортсмен оказался лишь 16-м в своей дисциплине), как он пришел в этот вид спорта и насколько развит сноуборд в России — в эксклюзивном интервью Антона Мамаева «Реальному времени».

«На Олимпиаде хотелось как минимум пройти в финал»



— Какие ощущения от Олимпийских игр?

— Очень странные и двоякие, на самом деле. Сама Олимпиада прошла круто, атмосфера вокруг и внутри Игр прикольная — было весело и, в общем, довольно комфортно. А вот ощущения от соревнований и своего выступления не очень. Одно на другое накладывается, поэтому непонятно, как их оценивать.

— Ждали от себя большего?

— Ну конечно! Хотелось как минимум пройти в финал и сделать свои трюки. Я о местах никогда не думаю, но на Олимпийских играх хотелось показать все, что я умею.

— Золото выиграл канадец Тутан, хотя до этого он не особенно выделялся. За счет чего ему удалось выиграть?

— Половина сильных ребят даже не прошли в финал, потому что был маленький трамплин. Еще половина упали в финале, в который они прошли через квалификацию. Это спорт, и именно канадец оказался лучше всех. Кто-то упал, кто-то не смог показать все свои трюки…

— У канадца было больше удачи?

— Ну, можно и так сказать (смеется).

Сама Олимпиада прошла круто, атмосфера вокруг и внутри Игр прикольная — было весело и, в общем, довольно комфортно. А вот ощущения от соревнований и своего выступления не очень



— Нет сожаления, что Россия в итоге не бойкотировала Олимпиаду?

— Об этом не думал. Просто катался, и однажды мне сказали: все нормально, у тебя есть приглашение, так что поезжай. На самом деле, даже не понимаю людей, которые говорят: не надо было ехать и все такое. Я даже не задумывался на эту тему, если честно. Потому что вокруг меня не было какого-то особого «не езжай, не езжай», наоборот, меня все поддерживали, говорили «выступай, ни о чем не думай и все будет хорошо».

«Катаемся для удовольствия»



— Как вообще проходит сезон в сноуборде? Расскажи подробнее — кто лидер в общем зачете, сколько этапов еще осталось. В российских ресурсах по этой теме практически ничего нет.

— У нас нет ребят, которые старались бы непременно выиграть общий зачет Кубка мира. В основном мы катаемся просто для удовольствия, а спортивные результаты как сопутствующий момент. Я думаю, ребят с другим мировоззрением в нашем виде спорта вообще нет. У нас каждое соревнование важное, нет такого, чтобы проехаться по всем этапам, даже не быть в тройке, а где-то четвертым или пятым, и у тебя просто будет хватать очков, чтобы оказаться на вершине по общему рейтингу. Все всегда хотят выиграть. Поэтому все делают свои максимальные трюки, которые возможны при тех условиях, какие есть на каждом этапе Кубка мира.

— А борьба в общем зачете? Условно, попасть в десятку, попасть в тройку...

— Нет-нет, у нас такого нет. За этим никто не гонится, я думаю, все хотят просто быть лучшими на каждых соревнованиях.

«У нас нет ребят, которые старались бы непременно выиграть общий зачет Кубка мира. В основном мы катаемся просто для удовольствия, а спортивные результаты как сопутствующий момент. Я думаю, ребят с другим мировоззрением в нашем виде спорта вообще нет». Фото vistanews.ru



— Как обстоят дела со сноубордингом в России? На каком уровне инфраструктура?

— Скажем так, для профессиональных спортсменов все не очень хорошо. Например, в России нет ни одного большого трамплина. Ни биг-эйра, ни хафпайпа, ни слоупстайла в России нет. Ну есть что-то для хафпайпа, но эти трамплины либо не того уровня, либо не того размера. И вообще, они не такие качественные, как бы этого нам хотелось. Единственный плюс, какой есть в России — это Toyota Road Show, которое проходит сейчас по всей стране, и New Star Camp в Сочи. Там есть трамплин, и соревнования проводятся в отличных условиях. Там все делается для райдеров, что приятно. Но в первом случае это всего два дня, во втором — 10 дней. Других возможностей тренироваться в России нет. Условия имеются только для начинающих и среднего уровня райдеров.

— Кроме вас есть еще Хадарин, Соболев, которые выигрывали этапы Кубка мира, и другие довольно успешные ребята. А вообще, насколько конкурентна Россия в мировом сноуборде?

— На самом деле, очень конкурентоспособна. Но поскольку, опять-таки, возможности для тренировок невелики, то это не всегда помогает. Условно говоря, ты приезжаешь на соревнования и у тебя есть только два часа перед стартами, чтобы покататься на трамплине, опробовать те трюки, что ты делаешь обычно в других условиях, а возможности научиться новым у тебя нет. Ну вот и приходится тренироваться за границей.

— А как обстоят дела с тренерскими кадрами в России?

— Не очень хорошо, потому что сноуборд у нас не так развит, как хотелось бы. Некоторые тренеры даже не хотят учиться. Вообще, в России всего три тренера, подход которых к тренировкам мне нравится. Они пытаются что-то делать для ребят, пытаются развиваться сами. Но в целом все не очень хорошо.

«Поддержка государства? Делается это для галочки или нет — не знаю»

— Какие страны занимают лидирующие позиции в сноуборде?

— Сноуборд, как мы видим, непредсказуемый вид спорта. Здесь нет признанного лидера, который всегда выигрывает. При этом, если говорить о странах, выделяются Канада и Норвегия. Они очень сильные. Еще американцы, наверное, но мне не очень нравится, как они катаются. А вот у канадцев и норвежцев и трюки разнообразные, и стиль, скажем так, прикольный, своеобразный.

Сноуборд у нас не так развит, как хотелось бы. Некоторые тренеры даже не хотят учиться. Вообще, в России всего три тренера, подход которых к тренировкам мне нравится



— А за счет чего эти страны лидируют? Поддержка государства?

— Нет. У ребят в Норвегии, например, кругом сплошные парки для развлечений. Вот Маркус Кливленд из Норвегии вообще живет на горе. У него прямо возле дома стоит огромный трамплин, на котором он может выполнять каждый день любые трюки. В Канаде то же самое. Везде парки, и ребята катаются там, где хотят.

— А вас государство как-то поддерживает?

— Есть там что-то… Вот от Свердловской области, например, мне стараются помочь чем могут: найти каких-то спонсоров или еще что-то. А так, можно сказать, что сборная России нас почти никуда не возит. Может, у них просто возможности такой нет, я не знаю.

«Меняю 12 досок за сезон»

— Как вы пришли в этот вид спорта?

— Если честно, я не приходил в этот вид спорта. Пришел кататься для себя, и пошло-поехало (смеется). Просто потому, что мне это понравилось. Все началось с брата, который начал кататься, и я вместе с ним приехал на гору. Мне было лет 10, он говорит: я на сноуборде поехал. Я сразу заинтересовался, это что такое вообще?! (смеется). Ну и через год у меня была своя доска. Все было как-то постепенно, просто занимался любимым делом. Потом у нас появилась сборная области, к нам во время подготовки на горе подошла одна девушка и спросила, не хотим ли мы съездить на соревнования. Мы вначале пессимистично были настроены: мол, что нам там делать, мы же ничего не умеем. В итоге все оказалось иначе — мы приехали туда, и я выиграл эти соревнования. На следующий год попал уже в сборную страны. Ну и как-то так все сложилось, завертелось.

— Когда поняли, что свяжете свою жизнь со сноубордом?

— Я как бы и не думал об этом на самом-то деле. Катаюсь и катаюсь. Как-то уже связалось все (смеется).

— Кто вас тренирует?

— Саша Крицук из Екатеринбурга. С ним не всегда, конечно, получается ездить. Точнее, у него не всегда получается находиться со мной в разъездах. Но стараюсь с ним всегда быть.

— Доски часто меняете?

— Очень часто.

— Но ведь это дорогое удовольствие?

— Да, некоторые меняю по гарантии, некоторые покупаю от области, за которую выступаю. И некоторые покупаю сам. А так, меняю 12 досок за сезон. В прошлом году, по крайней мере, столько сломал. В этом сезоне (он начинается в сентябре) сломал уже восемь.

Если честно, я не приходил в этот вид спорта. Пришел кататься для себя, и пошло-поехало. Просто потому, что мне это понравилось



«Можно сказать, что полностью отдаю себя сноуборду»

— Чего ожидаешь от остатка сезона? Что планируешь на следующий?

— Впереди чемпионат России, хотелось бы хорошо на нем выступить. Потом съездить потренироваться в Сочи, в News Star Camp обязательно поучаствовать, в Toyota Road Show на биг-эйре. И еще покататься для себя, отдохнуть от соревнований, побыть с друзьями. И как-то получить удовольствие от всего этого.

— Мероприятие в Казани — один из таких моментов отдыха и расслабления?

— Да, возможность отдохнуть, развеяться, посмотреть на остальных.

— Чем занимаетесь летом, в межсезонье?

— Выезжаю в горы, катаюсь на вейкборде. В других странах, конечно. У нас в России пока не получается.

— Чем еще занимаетесь, кроме сноуборда?

— Люблю на мотоцикле покататься, на машине выезжаю. Ну и с друзьями общаюсь. В принципе, все. Можно сказать, полностью отдаю себя сноуборду.

— А книгу почитать, музыку послушать?

— Последнее очень люблю. А вот книжки не очень, но иногда нравится. На самом деле, бывают моменты, когда хочется почитать, берешь книгу и наслаждаешься. Но такое бывает очень редко.