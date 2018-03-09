Женские зарплаты и «стеклянные потолки»: где лучше работается прекрасному полу

HR-эксперты о женских зарплатах и «стеклянных потолках»

Фото: Роман Хасаев

10 тысяч рублей — такова разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин. В этих ожиданиях руководитель женщине охотно идет навстречу, какую бы высокую должность она не занимала. Зарплатные расхождения и закрепление родительских обязанностей только на женщине — это и есть специфика гендерного неравноправия в России, считают эксперты. Правда, ситуация все равно движется в западных трендах, и скоро остатки этого неравноправия совсем сойдут на нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Медиа и индустрия развлечений, туризм и HoReCa, профессиональные услуги, здравоохранение и государственный сектор. Именно в этих областях количество сотрудниц-женщин составляет от 60 до 72 процентов, говорит менеджер рекрутинговой компании Antal.

Правда автоматизация, улучшение условий труда и снижение вредности стирает границу между тем, что принято считать традиционно «женскими» и традиционно «мужскими» профессиями. Есть много профессий, в которых раньше женщин можно было встретить с большим трудом, а теперь их присутствие мало кого удивляет, говорит Валентина Митрофанова, и. о. председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Национального совета при президенте РФ. Работодатели ратуют за то, чтобы список профессий, куда женщинам вход воспрещен, был сокращен (Трудовой кодекс по-прежнему содержит список специальностей, признанных недопустимыми для женщин, в него входят в основном вредные производственные профессии).

Правда, нельзя сказать, что женщины рвутся в эти профессии. По данным рекрутингового портала HeadHunter лидером по числу «женских» резюме остается сфера «Бухгалтерия» (87% женщин-соискателей в этой области). В сфере управления персоналом наблюдается распределение 81% к 19% в пользу прекрасной половины человечества. Среди соискателей в сфере «Наука, образование» оказалось 78% кандидатов женского пола, в медицине — 71%, в банковской сфере – 68%, говорит Альбина Султанова, директор казанского филиала HeadHunter.

Есть много профессий, в которых раньше женщин можно было встретить с большим трудом, а теперь их присутствие мало кого удивляет



Дискриминация — а есть ли она?

Дискриминации, как ее видят в международной практике, в России не существует, полагают HR-специалисты.

— Есть стереотип, что некоторые профессии изначально мужские: главный инженер, руководитель склада, технолог и так далее. Эти стереотипы появляются неслучайно. Например, в технических вузах учится больше мальчиков, которые потом и занимают большинство подобных должностей, — говорит Татьяна Мартюшева, менеджер рекрутинговой компании Antal. — Иногда мы разрушаем такие стереотипы, предлагая работодателям рассмотреть на «мужскую» вакансию женщин, которые обладают всеми необходимыми качествами, в том числе способностью успешно управлять мужским коллективом. И их принимают на работу.

— Многие компании переходят на подбор и поиск специалистов не по гендерному распределению, а по профессионально-важным качествам, что сказывается наиболее конструктивно и продуктивно на бизнесе, — говорит Яна Карх, консультант сервиса simonitor.com.



Валентина Митрофанова говорит и о другой грани дискриминации, когда в «женские» профессии не пускают мужчин. Правда, статистики, насколько сами мужчины готовы занять в этих сферах позиции, у экспертов нет.

— В России негласно, конечно, проблема дискриминации существует, но при этом есть и абсолютно противоположная ситуация, когда работодатель предпочитает брать на работу именно женщин, — говорит Митрофанова. — Конечно, это в первую очередь такие профессии, которые связаны с чисто «женскими» функциями, такими как воспитание детей, уборка, часто — сервис. Работодатель в качестве няни готов рассматривать женщину, но не мужчину. В качестве горничной, секретаря, все еще традиционно действует понимание, что это «женская» работа, хотя есть и те, кто в качестве того же секретаря с удовольствием возьмет мужчину. Но это скорее статистически является исключением, чем правилом.

Бывает, что работодатели на некоторых позициях больше видят именно женщину или мужчину, но все чаще это происходит не из-за личных предпочтений, а из-за сложившегося годами стереотипа, что эту работу лучше выполнит именно представитель того или иного пола, говорит Татьяна Мартюшева.

Бывает, что работодатели на некоторых позициях больше видят именно женщину или мужчину, но все чаще это происходит не из-за личных предпочтений, а из-за сложившегося годами стереотипа



Но если объективный «потолок» и есть, это те семейные обязательства, которые — и по собственному желанию дам, и в рамках общественного мнения — до сих пор традиционно несут женщины. Совмещать две роли даже гению тайм-менеджмента очень сложно.

— Конечно, если рассматривать ситуацию с предпочтениями, которые оказывают работодатели при приеме на работу все еще есть страх при трудоустройстве молодых незамужних женщин или в браке, но без детей, что такой работник априори является временным, так как в ближайшем будущем может уйти в декрет. Аналогично, женщины, которые выходят на работу с маленькими детьми вызывают страх у работодателя в части того насколько на этого работника можно будет положиться, а он не будет регулярно отсутствовать по причине болезни детей и других вопросов, связанных с детьми. Поэтому, если на работу хочет устроится молодая мама оптимально сразу развеивать такие страхи работодателя объяснением как решена ситуация с ребенком, есть ли няня, бабушка и др., — дает совет Валентина Митрофанова. — Никто не требует, посвящать будущего работодателя в свои семейные планы, но, если есть подозрение, что по этому поводу при собеседовании есть определенные сомнения можно напрямую спросить об этом и попытаться снять страхи.

Вверх по лестнице и до потолка

Отдельная история, когда работа — не просто работа, а выстраивание карьеры. Россия, как ни удивительно, лидер по числу женщин в руководстве компаний по данным международной исследовательской компании Grant Thornton International. Доля таковых в 2017 году составила 47%. Причем лидерские показатели наша страна демонстрирует не первый год. Ситуация остается совершенно иной в госструктурах и окологосударственных компаниях.

Но вот местные эксперты говорят о менее радужной картине, чем Grant Thornton International:

— Если мы уйдем «повыше» из обслуживающего персонала поднимемся до высоких руководящих позиций, то тут, конечно, ситуация будет не настолько яркой и «равной». Женщин на руководящих должностях в любой сфере все еще значительно меньше, чем мужчин: только 13% от общего числа компаний имеют женщин-руководительниц; среди менеджеров среднего звена женщин — 37%; в целом руководящие должности занимает 66% мужчин и 34% женщин, — говорит Валентина Митрофанова.

Женщин-соискательниц лучшей карьерной доли, правда, тоже не очень много. Даже в традиционных «женских» сферах, о которых рассказывает Альбина Султанова, только 24% претендуют на топ-менеджерские позиции. Правда, пусть не очень быстро, но число женщин-руководителей в республике растет с каждым годом, поясняет эксперт.

Даже в традиционных «женских» сферах только 24% претендуют на топ-менеджерские позиции. Фото planetaseminarov.ru



— Женщине сложно оставаться образцовой матерью и домохозяйкой, быть всегда красивой, находить время на личные хобби и при этом работать на таком же уровне, как мужчины. В России есть женщины, которые успешны наравне с мужчинами, получают высокие зарплаты и строят успешные карьеры, просто они расставили для себя приоритеты и приняли более напряженный ритм рабочей жизни, — говорит эксперт Antal.

Основное расхождение не в ответственности, в зарплате

По опросу ВЦИОМ, который он опубликовал на днях, мужчины и женщины считают, что наполнение семейного бюджета — общая обязанность обоих полов. И здесь равноправие достигло показателей «развитого Запада». Да и экономическая ситуация такова, что достаток средней семье может обеспечить только оба работающих взрослых. Но как-то это общественное мнение уживается со прежним стереотипом, что зарплата мужчины должна быть выше, и многие представители сильного пола чувствуют себя некомфортно рядом с женщинами, которые зарабатывают больше, говорит Татьяна Мартюшева из Antal.

— Даже на топ-позициях женщина-топ получает меньше, чем мужчина-руководитель на аналогичной позиции. Объективно ли это связано с профессиональным уровнем или гендерным отношением судить очень сложно, так как такие ситуации штучные, не массовые. На массовых же позициях, например, продавцы, кассиры и т. д. разницы в оплате труда, как правило, не бывает, в зависимости от пола, — говорит она.

Причем такой стереотип пестуют и сами работодатели и даже в таких продвинутых отраслях как IT. Но дело не только в работодателях, сами соискательницы готовы на вознаграждение, которое значительно ниже, чем зарплатные ожидания мужчин, говорят эксперты.

— Для сравнения: соискатели мужского пола в начале текущего года указывают в резюме среднюю желаемую заработную плату в размере 40 тыс. рублей, в то время, как средние показатели по рынку среди кандидатов-женщин составляют 30 тыс. рублей, — рассказывает Альбина Султанова.

С ней соглашаются и представитель работодателя: женщины сами недооценивают себя. На правах анонимности он объясняет, почему назначает женщине-соискателю более низкую зарплату: она сама больше не просит. Аргумент женщины таков, что она замужем и, значит, имеет тыл.

На массовых позициях, например, продавцы, кассиры и т. д. разницы в оплате труда в зависимости от пола, как правило, не бывает. Фото Максима Платонова



Правда ситуация понемногу меняется.

— Нельзя отрицать, что уровень зарплат и возможности карьерного роста для мужчин и женщин в нашей стране отличаются, но все реже залогом успеха становится просто пол кандидата, — говорит Татьяна Мартюшева. — По результатам нашего исследования рынка труда в этом году повышение зарплаты получили одинаковое количество мужчин и женщин (по 37% опрошенных), а вот бонусы мужчины получали немного чаще женщин и в целом бонусная часть чаще включается в их компенсационный пакет. (Бонусы предусмотрены в пакете у 72% мужчин и 67% женщин). Зато женщинам немного чаще предлагают ДМС.

Один из ярких гендерных трендов — женщины становятся более амбициозными, говорит Алена Владимирская из «Антирабства». Становится больше и «железных леди», и тех женщин, которые просто стали амбициознее в карьере:

— Что бы ни двигало дамами в желании занять первые строчки в рейтинге — мотивация у всех действительно самая разная — работает она на ура. Напористости современных дам можно даже позавидовать и совершенно зря многие мужчины-специалисты по старой памяти считают, что женщина им не конкурент. Женщины хотят в карьере многого и не только хотят, но и добиваются.

Два мнения

«Нет разницы»

Марина Малашенко, директор по подбору персонала сервиса путешествий OneTwoTrip (штат компании — 250 человек)

На мой взгляд, вводить ограничения по полу (или возрасту) при подборе персонала — большая ошибка. Вы можете пропустить настоящую «звезду», которая привнесет в ваш коллектив что-то действительно новое и ценное. При поиске нового сотрудника для нас важен его опыт, мотивация и насколько хорошо он вписывается в команду. Все остальное уже не так важно. В целом у нас во всех командах (разработка, маркетинг, колл-центр, аналитика и другие) есть как мужчины, так и женщины. Так что при подборе мы никогда не делаем ограничений или требований к определенному полу. Каких-то квот к тому, сколько нанимать женщин и мужчин у нас тоже нет, но так гармонично складывается, что представителей обоих полов у нас примерно поровну, что очень хорошо сказывается на атмосфере в коллективе.

«При прочих равных выберу мужчину»

Анна Попова, владелец центра иностранных языков «Эксперт»

Мне часто нужно проводить собеседования с преподавателями. При прочих равных условиях, я предпочту мужчину. Это продиктовано следующими потребностям. При работе с детьми необходимо иметь такие качества, как последовательность и четкость. Женщины зачастую более эмоциональны и могут быть непоследовательны, что негативно сказывается на учебном процессе. Мужчина — всегда авторитет, он имеет в глазах детей неоспоримое уважение, в то время как женщине уважение нужно заслужить. Мужчины часто обладают таким качеством, как прямота, что очень упрощает построение взаимоотношений в коллективе. К тому же могу добавить, что в моей сфере деятельности мужчины — большая редкость, поэтому я с радостью принимаю их на работу, чтобы атмосфера была более непринужденной и радостной.