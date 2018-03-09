Женские зарплаты и «стеклянные потолки»: где лучше работается прекрасному полу
HR-эксперты о женских зарплатах и «стеклянных потолках»
10 тысяч рублей — такова разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин. В этих ожиданиях руководитель женщине охотно идет навстречу, какую бы высокую должность она не занимала. Зарплатные расхождения и закрепление родительских обязанностей только на женщине — это и есть специфика гендерного неравноправия в России, считают эксперты. Правда, ситуация все равно движется в западных трендах, и скоро остатки этого неравноправия совсем сойдут на нет. Подробнее — в материале «Реального времени».
Медиа и индустрия развлечений, туризм и HoReCa, профессиональные услуги, здравоохранение и государственный сектор. Именно в этих областях количество сотрудниц-женщин составляет от 60 до 72 процентов, говорит менеджер рекрутинговой компании Antal.
Правда автоматизация, улучшение условий труда и снижение вредности стирает границу между тем, что принято считать традиционно «женскими» и традиционно «мужскими» профессиями. Есть много профессий, в которых раньше женщин можно было встретить с большим трудом, а теперь их присутствие мало кого удивляет, говорит Валентина Митрофанова, и. о. председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Национального совета при президенте РФ. Работодатели ратуют за то, чтобы список профессий, куда женщинам вход воспрещен, был сокращен (Трудовой кодекс по-прежнему содержит список специальностей, признанных недопустимыми для женщин, в него входят в основном вредные производственные профессии).
Правда, нельзя сказать, что женщины рвутся в эти профессии. По данным рекрутингового портала HeadHunter лидером по числу «женских» резюме остается сфера «Бухгалтерия» (87% женщин-соискателей в этой области). В сфере управления персоналом наблюдается распределение 81% к 19% в пользу прекрасной половины человечества. Среди соискателей в сфере «Наука, образование» оказалось 78% кандидатов женского пола, в медицине — 71%, в банковской сфере – 68%, говорит Альбина Султанова, директор казанского филиала HeadHunter.
Дискриминация — а есть ли она?
Дискриминации, как ее видят в международной практике, в России не существует, полагают HR-специалисты.
— Есть стереотип, что некоторые профессии изначально мужские: главный инженер, руководитель склада, технолог и так далее. Эти стереотипы появляются неслучайно. Например, в технических вузах учится больше мальчиков, которые потом и занимают большинство подобных должностей, — говорит Татьяна Мартюшева, менеджер рекрутинговой компании Antal. — Иногда мы разрушаем такие стереотипы, предлагая работодателям рассмотреть на «мужскую» вакансию женщин, которые обладают всеми необходимыми качествами, в том числе способностью успешно управлять мужским коллективом. И их принимают на работу.
— Многие компании переходят на подбор и поиск специалистов не по гендерному распределению, а по профессионально-важным качествам, что сказывается наиболее конструктивно и продуктивно на бизнесе, — говорит Яна Карх, консультант сервиса simonitor.com.
Валентина Митрофанова говорит и о другой грани дискриминации, когда в «женские» профессии не пускают мужчин. Правда, статистики, насколько сами мужчины готовы занять в этих сферах позиции, у экспертов нет.
— В России негласно, конечно, проблема дискриминации существует, но при этом есть и абсолютно противоположная ситуация, когда работодатель предпочитает брать на работу именно женщин, — говорит Митрофанова. — Конечно, это в первую очередь такие профессии, которые связаны с чисто «женскими» функциями, такими как воспитание детей, уборка, часто — сервис. Работодатель в качестве няни готов рассматривать женщину, но не мужчину. В качестве горничной, секретаря, все еще традиционно действует понимание, что это «женская» работа, хотя есть и те, кто в качестве того же секретаря с удовольствием возьмет мужчину. Но это скорее статистически является исключением, чем правилом.
Бывает, что работодатели на некоторых позициях больше видят именно женщину или мужчину, но все чаще это происходит не из-за личных предпочтений, а из-за сложившегося годами стереотипа, что эту работу лучше выполнит именно представитель того или иного пола, говорит Татьяна Мартюшева.
Но если объективный «потолок» и есть, это те семейные обязательства, которые — и по собственному желанию дам, и в рамках общественного мнения — до сих пор традиционно несут женщины. Совмещать две роли даже гению тайм-менеджмента очень сложно.
— Конечно, если рассматривать ситуацию с предпочтениями, которые оказывают работодатели при приеме на работу все еще есть страх при трудоустройстве молодых незамужних женщин или в браке, но без детей, что такой работник априори является временным, так как в ближайшем будущем может уйти в декрет. Аналогично, женщины, которые выходят на работу с маленькими детьми вызывают страх у работодателя в части того насколько на этого работника можно будет положиться, а он не будет регулярно отсутствовать по причине болезни детей и других вопросов, связанных с детьми. Поэтому, если на работу хочет устроится молодая мама оптимально сразу развеивать такие страхи работодателя объяснением как решена ситуация с ребенком, есть ли няня, бабушка и др., — дает совет Валентина Митрофанова. — Никто не требует, посвящать будущего работодателя в свои семейные планы, но, если есть подозрение, что по этому поводу при собеседовании есть определенные сомнения можно напрямую спросить об этом и попытаться снять страхи.
Вверх по лестнице и до потолка
Отдельная история, когда работа — не просто работа, а выстраивание карьеры. Россия, как ни удивительно, лидер по числу женщин в руководстве компаний по данным международной исследовательской компании Grant Thornton International. Доля таковых в 2017 году составила 47%. Причем лидерские показатели наша страна демонстрирует не первый год. Ситуация остается совершенно иной в госструктурах и окологосударственных компаниях.
Но вот местные эксперты говорят о менее радужной картине, чем Grant Thornton International:
— Если мы уйдем «повыше» из обслуживающего персонала поднимемся до высоких руководящих позиций, то тут, конечно, ситуация будет не настолько яркой и «равной». Женщин на руководящих должностях в любой сфере все еще значительно меньше, чем мужчин: только 13% от общего числа компаний имеют женщин-руководительниц; среди менеджеров среднего звена женщин — 37%; в целом руководящие должности занимает 66% мужчин и 34% женщин, — говорит Валентина Митрофанова.
Женщин-соискательниц лучшей карьерной доли, правда, тоже не очень много. Даже в традиционных «женских» сферах, о которых рассказывает Альбина Султанова, только 24% претендуют на топ-менеджерские позиции. Правда, пусть не очень быстро, но число женщин-руководителей в республике растет с каждым годом, поясняет эксперт.
— Женщине сложно оставаться образцовой матерью и домохозяйкой, быть всегда красивой, находить время на личные хобби и при этом работать на таком же уровне, как мужчины. В России есть женщины, которые успешны наравне с мужчинами, получают высокие зарплаты и строят успешные карьеры, просто они расставили для себя приоритеты и приняли более напряженный ритм рабочей жизни, — говорит эксперт Antal.
Основное расхождение не в ответственности, в зарплате
По опросу ВЦИОМ, который он опубликовал на днях, мужчины и женщины считают, что наполнение семейного бюджета — общая обязанность обоих полов. И здесь равноправие достигло показателей «развитого Запада». Да и экономическая ситуация такова, что достаток средней семье может обеспечить только оба работающих взрослых. Но как-то это общественное мнение уживается со прежним стереотипом, что зарплата мужчины должна быть выше, и многие представители сильного пола чувствуют себя некомфортно рядом с женщинами, которые зарабатывают больше, говорит Татьяна Мартюшева из Antal.
— Даже на топ-позициях женщина-топ получает меньше, чем мужчина-руководитель на аналогичной позиции. Объективно ли это связано с профессиональным уровнем или гендерным отношением судить очень сложно, так как такие ситуации штучные, не массовые. На массовых же позициях, например, продавцы, кассиры и т. д. разницы в оплате труда, как правило, не бывает, в зависимости от пола, — говорит она.
Причем такой стереотип пестуют и сами работодатели и даже в таких продвинутых отраслях как IT. Но дело не только в работодателях, сами соискательницы готовы на вознаграждение, которое значительно ниже, чем зарплатные ожидания мужчин, говорят эксперты.
— Для сравнения: соискатели мужского пола в начале текущего года указывают в резюме среднюю желаемую заработную плату в размере 40 тыс. рублей, в то время, как средние показатели по рынку среди кандидатов-женщин составляют 30 тыс. рублей, — рассказывает Альбина Султанова.
С ней соглашаются и представитель работодателя: женщины сами недооценивают себя. На правах анонимности он объясняет, почему назначает женщине-соискателю более низкую зарплату: она сама больше не просит. Аргумент женщины таков, что она замужем и, значит, имеет тыл.
Правда ситуация понемногу меняется.
— Нельзя отрицать, что уровень зарплат и возможности карьерного роста для мужчин и женщин в нашей стране отличаются, но все реже залогом успеха становится просто пол кандидата, — говорит Татьяна Мартюшева. — По результатам нашего исследования рынка труда в этом году повышение зарплаты получили одинаковое количество мужчин и женщин (по 37% опрошенных), а вот бонусы мужчины получали немного чаще женщин и в целом бонусная часть чаще включается в их компенсационный пакет. (Бонусы предусмотрены в пакете у 72% мужчин и 67% женщин). Зато женщинам немного чаще предлагают ДМС.
Один из ярких гендерных трендов — женщины становятся более амбициозными, говорит Алена Владимирская из «Антирабства». Становится больше и «железных леди», и тех женщин, которые просто стали амбициознее в карьере:
— Что бы ни двигало дамами в желании занять первые строчки в рейтинге — мотивация у всех действительно самая разная — работает она на ура. Напористости современных дам можно даже позавидовать и совершенно зря многие мужчины-специалисты по старой памяти считают, что женщина им не конкурент. Женщины хотят в карьере многого и не только хотят, но и добиваются.
Два мнения
- «Нет разницы»
Марина Малашенко, директор по подбору персонала сервиса путешествий OneTwoTrip (штат компании — 250 человек)
На мой взгляд, вводить ограничения по полу (или возрасту) при подборе персонала — большая ошибка. Вы можете пропустить настоящую «звезду», которая привнесет в ваш коллектив что-то действительно новое и ценное. При поиске нового сотрудника для нас важен его опыт, мотивация и насколько хорошо он вписывается в команду. Все остальное уже не так важно. В целом у нас во всех командах (разработка, маркетинг, колл-центр, аналитика и другие) есть как мужчины, так и женщины. Так что при подборе мы никогда не делаем ограничений или требований к определенному полу. Каких-то квот к тому, сколько нанимать женщин и мужчин у нас тоже нет, но так гармонично складывается, что представителей обоих полов у нас примерно поровну, что очень хорошо сказывается на атмосфере в коллективе.
- «При прочих равных выберу мужчину»
Анна Попова, владелец центра иностранных языков «Эксперт»
Мне часто нужно проводить собеседования с преподавателями. При прочих равных условиях, я предпочту мужчину. Это продиктовано следующими потребностям. При работе с детьми необходимо иметь такие качества, как последовательность и четкость. Женщины зачастую более эмоциональны и могут быть непоследовательны, что негативно сказывается на учебном процессе. Мужчина — всегда авторитет, он имеет в глазах детей неоспоримое уважение, в то время как женщине уважение нужно заслужить. Мужчины часто обладают таким качеством, как прямота, что очень упрощает построение взаимоотношений в коллективе. К тому же могу добавить, что в моей сфере деятельности мужчины — большая редкость, поэтому я с радостью принимаю их на работу, чтобы атмосфера была более непринужденной и радостной.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым