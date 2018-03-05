«Айданавыборы» прямо из «Штаба». В Казани рассказали о фотомарафоне 18 марта

Сегодня в резиденции креативных индустрий Штаб, прошла анонсирующая пресс-конференция фотомарафона «Айданавыборы». Масштабная акция пройдет в Татарстане в день выборов президента России, 18 марта. Принять участие в фотомарафоне сможет любой желающий, для этого необходимо 18 марта прийти на избирательный участок и сделать снимок на телефон в специальной фотозоне. Затем фото с хэштегами акции нужно опубликовать в социальной сети. С 20 по 25 марта состоится голосование за лучшие фото- и видео-работы участников.

