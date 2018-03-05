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«Айданавыборы» прямо из «Штаба». В Казани рассказали о фотомарафоне 18 марта

22:22, 05.03.2018 9 Сюжет: ​Выборы президента России
«Айданавыборы» прямо из «Штаба». В Казани рассказали о фотомарафоне 18 марта

Сегодня в резиденции креативных индустрий Штаб, прошла анонсирующая пресс-конференция фотомарафона «Айданавыборы». Масштабная акция пройдет в Татарстане в день выборов президента России, 18 марта. Принять участие в фотомарафоне сможет любой желающий, для этого необходимо 18 марта прийти на избирательный участок и сделать снимок на телефон в специальной фотозоне. Затем фото с хэштегами акции нужно опубликовать в социальной сети. С 20 по 25 марта состоится голосование за лучшие фото- и видео-работы участников.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Ну хоть бы кто-то из этих или федеральных блогеров реально дошел до выборов. С улыбкой отрабатывают и как будто не очень эффективно)
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    Таня Алешина 06 марта
    а что не проголосовать то? сейчас с этим никаких бюрократических проблем быть не должно.
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  • Анонимно 06 марта
    Идея банальная, могли бы что то поооигинальнее придумать.
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  • Анонимно 06 марта
    Придумали как контролировать участие бюджетников в голосовании. Теперь с них будут требовать этот фотоотчет. :)
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    Таня Алешина 06 марта
    разве это требования? 0.о
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    Анонимно 06 марта
    Да, представьте себе, иногда дяденьки-начальники требуют от своих подчиненных пойти на выборы. При этом просят подтверждений, дабы смело отчитаться перед вышестоящим дяденькой. :)
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  • Анонимно 06 марта
    А это законно?
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    Таня Алешина 06 марта
    устраивать конкурсы? почему нет?
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    Анонимно 06 марта
    Конкурсы и викторины на избирательном участке? Нет не законно.
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