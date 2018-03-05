05 марта 2018

Online-конференция со Светланой Барсуковой, генеральным директором холдинга "Агросила"

5 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова

Тезисы к обсуждению:

  • Проблемы молочной отрасли в РФ
  • Общие финансовые показатели холдинга по итогам 2017 года
  • В России неоднократно озвучивались планы по поставкам мяса зарубеж, насколько сейчас актуальны эти заявления? Есть ли что поставлять в больших объемах, и нужно ли?

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