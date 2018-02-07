«Бегишево» вылетает на «Победе», а Казань делает ставку на курорты Турции

Закамский аэропорт объявил о начале строительства международного терминала, а МАК думает над третьим

Фото: Максим Платонов

Татарстанские аэропорты начали подавать стойкие признаки восстановления пассажиропотока, утраченного во время закрытия полетов в Турцию и Египет и экономического кризиса. С открытием популярных зарубежных курортов и расширением географии субсидируемых авиарейсов внутри страны «тройка» аэропортов обслужила свыше 3,2 млн пассажиров, из которых 2,6 млн досталось международному аэропорту «Казань». Зато закамский аэропорт «Бегишево» неожиданно добился феноменального двукратного роста — почти до 600 тысяч пассажиров. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кто быстрее?

Международные аэропорты Татарстана резко набирают пассажирский трафик. Международный аэропорт «Казань» увеличил в прошлом году пассажиропоток на 37%, преодолев психологически важную отметку в 2,6 млн человек, сообщил накануне начальник управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров. Сейчас авиакомпании летают из МАК по 72-направлениям, из которых 37 — международные. Новые рейсы будут открываться на топовых направлениях — на курорты Турции, для доставки людей на нефтегазовые месторождения Западной Сибири (Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой) и страны СНГ (Минск, Тбилиси), сообщил начальник отдела неавиационной деятельности международного аэропорта «Казань» Михаил Колобов

Зато второй по значимости в РТ международный аэропорт «Бегишево» обогнал его по темпам роста — плюс 54% почти до 600 тысяч человек. На символические 4,7% вырос поток в аэропорту Бугульмы, которому, судя по всему, досталось перевезти остаточные 100 тысяч человек. «Значительный рост пассажиропотока в аэропортах был достигнут во многом за счет расширения маршрутной сети и увеличения частоты рейсов на уже имеющихся направлениях», — пояснил Алексей Сидоров.

Но даже трем вместе взятым татарстанским аэропортам пока не удается обогнать крупнейший региональный аэропорт «Кольцово», который перешагнул в прошлом году рубеж в 5 млн пассажиров год. «Чем дальше от Москвы, тем выше пассажиропоток», — объяснил секрет успеха конкурентов на пресс-конференции «Татар-информ» начальник отдела неавиационной деятельности международного аэропорта «Казань» Михаил Колобов.

Главным событием для единственной татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» стало получение ею лицензии на осуществление международных полетов в сентябре 2017 года. Фото Максима Платонова



«ЮВТ Аэро» вышла на зарубежные авиалинии

Главным событием для единственной татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» он назвал получение ею лицензии на осуществление международных полетов в сентябре 2017 года. «Для «пробы пера» «ЮВТ Аэро» через месяц выполнила первый полумеждународный авиаперелет «Казань — Калининград», после чего перевезла хоккейную команду в Казахстан», — попытался, видимо, отшутиться заместитель генерального директора татарстанской авиакомпании АО «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко.

А если всерьез, то полноценная программа международных полетов будет запущена в этом году. По словам Станислава Козленко, в нее входят регулярные авиарейсы в Милан, Париж, Тель-Авив, Мюнхен, которые будут осуществляться из международного аэропорта «Казань» на новом типе воздушных судов. С июня открыты продажи билетов в Батуми, прорабатывается Ереван. Для выполнения полетов за рубеж «ЮВТ Аэро» намерена приобрести в лизинг новые воздушные суда. «Сейчас рассматриваются три типа самолетов: узкофюзеляжный среднемагистральный Embraer-190, российский SSJ-100 и Bombardier CRJ-900», — назвал он предварительный шорт-лист для отбора, уточнив, что выбор будет сдан в ближайшее время. Внутри страны «ЮВТ Аэро» выполняет полеты по 60 направлениям, в том числе по 20 из Казани. Но сколько человек перевезла авиакомпания он не уточнил.

«Бегишево» вылетает на «Победе»

Между тем, не устают бороться за пассажиров татарстанские аэропорты, приглашая к себе все больше авиакомпаний-лоукостеров. Так, аэропорт «Бегишево» сумел вдвое поднять трафик за счет увеличения частоты полетов бюджетной авиакомпании «Победа». По словам коммерческого директора Феликса Козлова, на московском направлении им было перевезено 161 тысяча пассажиров по цене, сопоставимой с железнодорожным билетом. С открытием курортов Турции пассажиропоток прибавился на 51,5 тысячи пассажиров, — назвал второе слагаемое роста Феликс Козлов. Еще 9 тысяч граждан предпочли слетать на отдых в Крым и Сочи, куда летают российские авиакомпании «Нордавиа», «Ижевскавиа». Для удержания у себя этого московского лоукостера-кормильца аэропорт сумел «ужать» время обслуживания прилетающего борта до 25 минут. Почти столько времени тратят европейские аэропорты на обслуживание западных перевозчиков. «Представляете: за 25 минут мы успеваем принять 190 пассажиров, выгрузить багаж и поднять на борт еще 190 пассажиров», — хвастался коммерческий директор. При этом он напомнил, что в прошлом году «Победа» приостанавливала полеты в Москву как раз по этой причине, а теперь вернулась.

А чтобы притянуть к себе пассажиров из близлежащих городов — Елабуги, Нижнекамска, Ижевска — администрация «Бегишево» планирует в скором времени запустить скоростные шатлы от «Бегишево» и обратно.

Почему «Победа» не летает в Москву из Казани? Михаил Коробов объясняет близостью и доступностью перевозок РЖД, что лишает его экономической целесообразности. Правда, «Победа» прописалась в летном расписании МАК, но только в направлении Сочи.

Почему «Победа» не летает в Москву из Казани? Михаил Коробов объясняет близостью и доступностью перевозок РЖД. Фото Максима Платонова



Сервисные авиабазы обоснуются в Бегишево

Вместе с тем менеджмент «Бегишево» добился размещения сервисных центров по обслуживанию новых российских воздушных судов, на которые будут пересаживаться российские авиакомпании. По словам Феликса Козлова, «Тулпар Техник» решил открыть здесь линейную станцию по техническому обслуживанию ближнемагистральных самолетов SSJ-100 и один из первых в стране авторизованных центров по обслуживанию дальнемагистральных МС-21.

Почти все участники авиабизнеса республики задействованы в региональной программе субсидируемых региональных авиаперевозок. От республики ее единственным исполнителем является «ЮВТ Аэро», которая не собирается выходить из программы в связи с выходом на зарубежные маршруты. В прошлом году она летала по 17 субсидированным маршрутам из Казани, Бугульмы и Перми, получив субсидию на компенсацию выпадающих доходов в 800 млн рублей. Из «Бегишево» и МАК летают еще два других авиаперевозчика «Ижавиа» и «Оренбужье», обеспечивая трафик для казанских аэропортов. Как сообщил Алексей Сидоров, на 2018 год «Росавиация» снова одобрила субсидирование «ЮВТ-Аэро» по 17 направлениям из Казани, Перми, Санкт-Петербурга. В географию ее полетов вошли все города ПФО. Однако из субсидируемой сетки в этом году был исключен рейс Казань — Калиниград. «Но мы его все равно пока оставили, — сообщил Станислав Козленко. — Думаем, что вопрос должен решиться».

«Бегишево» взялся за второй терминал, а «Казань» думает над третьим

За последние несколько лет в инфраструктуру двух ключевых аэропортов республики было инвестировано 10 млрд рублей, но прогнозируемый рост пассажиропотока заставляет вновь впрягаться в их обновление, отметил представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. По его словам, казанский аэропорт приближается к пику своей загрузки, поэтому его собственником госхолдингом «Связьинвестнефтехим» обдумывается идея строительства третьего по счету терминала. Правда, окончательный вариант еще не выбран, пояснил начальник отдела неавиационной деятельности международного аэропорта «Казань» Михаил Колобов. По его словам, сейчас ведется поиск наиболее оптимального из нескольких вариантов по пропускной мощности и размеру инвестиций проекта. Ожидается, что СИНХ определится в своих предпочтениях в течение этого года.

Зато КАМАЗ, владеющий «Бегишево», уже согласовал строительство второго терминала, сообщил коммерческий директор международного аэропорта «Бегишево» Феликс Козлов. Речь идет о терминале для приема международных рейсов общей площадью 8,5 тысячи кв. м. По его словам, проект находится на утверждении в Главгосэкспертизе, а его строительство начнется уже в этом году. Объем инвестиций не назывался, но известно, что это будут собственные средства аэропорта, а не деньги КАМАЗа.

Чем больше из республики отправляется авиарейсов, тем лучше для ее привлекательности, резюмировал Алексей Сидоров. Фото Максима Платонова



Международный терминал «Бегишево» примет первых пассажиров в 2020 году. По его прогнозу, с его открытием «Бегишево» увеличит пропускную мощность вдвое, до 1 млн человек. Ведь через 5 лет «Бегишево» нацелено выйти на устойчивый пассажиропоток в 1 млн человек, заявил Козлов.

Чем больше из республики отправляется авиарейсов, тем лучше для ее привлекательности. Поэтому мы стараемся развивать и казанский аэропорт, и закамский, резюмировал Алексей Сидоров.