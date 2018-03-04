«Реальное время»: нам три года

«Реальное время» — одно из ведущих деловых изданий, которое активно освещает бизнес в разрезе технологий и инноваций. Для нас, как для IT-компании, всегда интересно открывать для себя новые форматы. На примере online-конференции хочется сказать, что для меня это был классный опыт живого диалога с читателями. Я был рад услышать, что жители нашей республики так активно интересуются темпами развития IT-отрасли и возможностями цифровизации, которые повлияют на будущее. А самый главный результат — это то, что читатели могут получать ответы на вопросы, которые их волнуют, напрямую от игроков рынка и представителей органов власти, которые сегодня совместными усилиями создают цифровую инфраструктуру.



Я стараюсь как можно чаще просматривать ленту новостей «Реального времени» в бизнес- и правительственном секторе. В частности, совсем недавно отслеживал новости с «Гайдаровского форума — 2018», которые освещались вашей редакцией. А также читаю раздел «Аналитика».

«БАРС Груп» была номинирована в «Реальном рейтинге 2017» в номинации «IT-компании», что, безусловно, стало для нас очень приятным событием. А я лично принял участие в online-конференции, в итоговых специальных материалах «Главные события 2017 года» и «Чего мы ждем от нового 2018 года» и в новом проекте «Инструкция по применению».