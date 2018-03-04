«Реальное время»: нам три года
Наша газета принимает поздравления с днем рождения. Часть 2-я
На этой неделе газете «Реальное время» исполнилось три года. В наш адрес поступило достаточно много поздравлений от друзей, так что они не уместились в одной публикации. Вот следующая поздравительная подборка.
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Ирек Файзуллин министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
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Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю приятного события! Современное информационное поле Республики Татарстан невозможно представить без интернет-издания «Реальное время». На протяжении трех лет вы поднимали и освещали наиболее актуальные и значимые вопросы в регионе, в том числе и в строительной сфере. Ваше развитие сопровождалось повышением профессионализма и качественным ростом публикуемых материалов. Пусть ваша газета остается и впредь на самых передовых рубежах журналистики! Спасибо вам за честный труд и за понимание! Надеюсь, что со временем наши отношения станут еще более плодотворными и успешными. Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, творческого вдохновения и расширения читательской аудитории!
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Ирада Аюпова председатель Государственного комитета РТ по архивному делу
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Только сегодня с большим удовольствием прочитала статью про историю Арского района. Это здорово, что у вас есть материалы не только по истории республики в целом, но и по истории отдельных территорий. Я считаю, что это проект с большим будущим и он всегда найдет читателей. Конечно же, читаю ваши материалы по культуре и по экономике, которые хорошо отражают ситуацию.
Сегодня большинство СМИ увлечено описанием каких-то тенденций, но не хватает простого человека. Не хватает историй о том, как простой человек преодолевает трудности и добивается успеха. Это очень сильно мотивирует. Желаю, чтобы «Реальное время», сохраняя свою специфику, рассказывало побольше таких историй.
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Тимур Ахмеров генеральный директор компании «БАРС Груп»
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«Реальное время» — одно из ведущих деловых изданий, которое активно освещает бизнес в разрезе технологий и инноваций. Для нас, как для IT-компании, всегда интересно открывать для себя новые форматы. На примере online-конференции хочется сказать, что для меня это был классный опыт живого диалога с читателями. Я был рад услышать, что жители нашей республики так активно интересуются темпами развития IT-отрасли и возможностями цифровизации, которые повлияют на будущее. А самый главный результат — это то, что читатели могут получать ответы на вопросы, которые их волнуют, напрямую от игроков рынка и представителей органов власти, которые сегодня совместными усилиями создают цифровую инфраструктуру.
Я стараюсь как можно чаще просматривать ленту новостей «Реального времени» в бизнес- и правительственном секторе. В частности, совсем недавно отслеживал новости с «Гайдаровского форума — 2018», которые освещались вашей редакцией. А также читаю раздел «Аналитика».
«БАРС Груп» была номинирована в «Реальном рейтинге 2017» в номинации «IT-компании», что, безусловно, стало для нас очень приятным событием. А я лично принял участие в online-конференции, в итоговых специальных материалах «Главные события 2017 года» и «Чего мы ждем от нового 2018 года» и в новом проекте «Инструкция по применению».
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Азат Нигматзянов первый заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы градостроительной политики
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Газета «Реальное время» очень подробно освещает проблемы обманутых дольщиков в Казани, посвящая данной теме, пожалуй, самое большое количество публикаций из всех других средств массовой информации города. Корреспонденты газеты практически в еженедельном режиме посещают штабы строек различных проблемных объектов, несмотря на погодные условия, что называется, и в мороз, и в жару. По итогам газета публикует подробные материалы, где отражены последние новости о том или ином объекте, практически в режиме реального времени. При этом в своих материалах авторы стараются уйти от субъективных эмоций и «жареной» подачи информации, оставив только факты. Это позволяет дольщикам, кто не смог принять участие в заседании штаба, быть в курсе всех деталей. Для меня, как для человека, курирующего данное направление работы, ценно ваше внимание к вопросу обманутых дольщиков.
Желаю вашей творческой команде реализации намеченных планов.
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Ростислав Мурзагулов заместитель главы администрации г. Красногорска Московской области, политолог, журналист, писатель
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«Реальное время» — уникальный, исключительно важный проект в масштабах всей страны. Дело в том, что раньше было принято считать, что у нас есть самые авторитетные — «центральные» СМИ в Москве, и второстепенные СМИ — в регионах. Эта парадигма стала в какой-то момент настолько общим местом, что региональные медиа полностью перестали говорить на федеральные, общестрановые темы. «Реальное время» стало одной из первых ласточек этой, безусловно, излишней децентрализации. Журналисты проекта не просто говорят на общестрановые темы — они это делают профессионально, объективно и со знанием предмета. Именно поэтому я всегда охотно принимаю участие в любых проектах «Реального времени». Даю интервью, делюсь новостями, экспертными комментариями и даже отрывками своих новых, еще не вышедших книг. Верю, что рано или поздно голос регионов зазвучит в нашей стране гораздо громче, что, безусловно, будет эффективно для всей страны, для развития в ней демократии и федерализма. И одним из участников этого зарождающегося процесса, безусловно, является «Реальное время».
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Александр Сидякин депутат Государственной думы
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Слежу за сообщениями «Реального времени» в ленте «Твиттера». Нравится, что издание ведет подробное освещение ситуации в долевом строительстве в Республике Татарстан и уделяет внимание развитию рынка недвижимости. На будущее хочу вам пожелать побольше авторских точек зрения. Остаюсь в режиме реального времени.
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Рафик Мухаметшин ректор Болгарской исламской академии и Российского исламского института
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Каждое утро и по вечерам читаю «Реальное время». Особенно привлекают внимание качественные аналитические обзоры, в первую очередь по Татарстану. Также на сайте выходят хорошие интервью, актуальные новости. Для меня «Реальное время» — очень интересный ресурс, где освещаются процессы в сферах политики и религии. Считаю его одним из ключевых интернет-сайтов в Татарстане, который оперативно реагирует на любые явления в регионе и за его пределами. Интересных материалов действительно очень много. На страницах издания хочется больше видеть аналитики не только по Татарстану, но и в целом по России, обзора мировых тенденций в контексте татарстанских процессов. Конкуренция в интернет-пространстве сегодня достаточно высока. И мое пожелание «Реальному времени» — не опуская заданную планку, дальше поднимать свой уровень и продолжать двигаться в правильном направлении.
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Шамиль Файзрахманов директор поволжского филиала компании Siemens
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От Всего сердца поздравляем Вас с торжественной датой! Желаю Вам процветания и достичь необъятных высот в медиа пространстве! Признания не только в России но и за рубежом.
Я стараюсь по утрам читать новости, рубриках «Экономика» и «Общество». Очень интересны исторические статьи.
Всегда откликаюсь на ваши приглашения на мероприятия. Очень интересная было церемония награждения премии «Реальный рейтинг» с номинациями. В дальнейшем заинтересован в мероприятиях в сфере экономики, возможно с цифровыми технологиями в промышленности и экономике. Мы и сами готовы выступать как эксперты на ваших мероприятиях по современным технологиям в промышленности и технике, Hi- технологиям.
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Рустам Саяхов генеральный директор ФК «Рубин»
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В «Реальном времени» читаю практически все. Нравится основательность проработки материала, видна аналитическая работа. Запомнились интересные исторические обзоры и интересные фотоматериалы.
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Александр Сладковский художественный руководитель – главный дирижер ГСО РТ
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Естественно, что «Реальное время» я читаю, чаще, конечно, материалы о нашем оркестре, хотя и статьи на другие темы тоже просматриваю. Нравится ваш подход, ваша компетентность, объективность и доброжелательность. Желаю редакции как можно больше интересных тем и интересной их подачи. И, конечно, процветания и благополучия!
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Марс Бадрутдинов начальник управления по вопросам антикоррупционной политики аппарата президента РТ
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Почему «Реальное время» каждый день читаем? Потому что уже в 7 часов утра на сайте появляются новые материалы. Нравятся ваши статьи об исторических событиях и то, что в последнее время «Реальное время» начало освещать ситуацию по Башкирии. Они для нас — близкие, интересно про них читать.
Пожелания? Чтобы читателей становилось все больше, чтобы перегибать всех и вся! И еще — обязательно не только какую-то ситуацию обрисовывать, а подавать информацию о ней вкупе с другими, от частного к общему, и наоборот. Давать анализ, откуда что берется.
Мы рады, что «Реальное время» появилось и что есть конкуренция…. А вот когда издание не получает ответа на запрос — это минус. Хотелось бы, как читателю, получать уточняющую информацию от тех, про кого вы пишете, из первоисточников.
Помню у вас хорошие аналитические материалы были, например, про Банк Казани и Прокопьева. Мы даже учились на нем.
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Ильдар Гильмутдинов депутат Госдумы РФ
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Я каждый день читаю «Реальное время», спасибо за то, что есть такое интернет-СМИ, которое доступно в любом месте и в любое время — это дает преимущество и вам, как журналистам, чтобы донести информацию и нам, как читателям, чтобы узнать свежие новости. Мне нравится ваша оперативность и наглость в хорошем смысле слова, что везде меня ловите, и днем, и ночью никуда от вас не скроешься. Что не нравится — когда преобладают в материалах жареные факты, направленные на удовлетворение сиюминутных интересов, но это касается вообще любых СМИ. Не нравится, когда пишут: «Вот парламент считает так, делает это», потому что начинаешь разбираться, а это оказывается не парламент, а отдельный депутат с бредовой позицией. Наше население обобщает и считает, что парламент неизвестно чем занимается. А так я вас поздравляю, желаю быть и дальше успешными, полезными, любимыми читателями и больше освещать позитивных фактов, искать позитив во всем, потому что людей можно воспитывать только на положительной информации.
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Рустем Насибуллин директор ВК «Синтез»
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Ежедневно читаем новости на вашем сайте, особое внимание уделяем рубрике «Спорт». Нам очень приятно видеть публикации о нашем ватерпольном клубе «Синтез», написанные качественно и интересно. Хотим от всей души поздравить ваше издание с трехлетней годовщиной и выразить вам благодарность за актуальность и оперативность новостей, а также за ваш профессионализм. Желаем вашей команде неисчерпаемого потенциала развития и дальше крепко держать руку на пульсе событий.
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Ильфир Якупов директор ТГАТ им. Г. Камала
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«Реальное время» читаю постоянно. Читаю материалы о политике, о бизнесе и, конечно, о культуре. Считаю, что вы грамотно и объективно освещаете проблемы. Что я могу вам пожелать? Никогда ни при каких обстоятельствах не становитесь «желтой прессой», мы ценим вас именно за независимое мнение и объективность.
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Радик Амиров руководитель отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня» («РИА Новости»), главный редактор портала «Россия для всех»
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«Реальное время» справляет трехлетний юбилей. Если сравнивать возраст издания и сопоставить это с возрастом ребенка, то получается, что у «РВ» готовы выпасть или уже выпали молочные зубы.
Но смею утверждать, что у данного издания за столь короткое время выросли настоящие зубы, обретена мускулатура, есть свое лицо, твердая уверенная походка, а руки у «Реального времени» — очень длинные, и пальцев на них не счесть. То ли это щупальца Шурале, то ли на самом деле у казанского издания довольно длинные руки в прямом смысле слова, проходящие через наше сознание, в котором формируется образ стабильного, сильного региона России.
Как автор колонок о татарской (и не только) жизни нашей страны, очень рад быть полезным казанским коллегам — настоящим профи, чутким и добрым ребятам!
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Валентина Хафизова заместитель директора ХК «Ак Барс»
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Конечно, по «долгу службы» больше всего обращаю внимание на спортивный раздел сайта «Реального времени». Но, естественно, читаю общественно-политические новости. Нравится общая логистика сайта и манера подачи аналитических текстов, в которых приводится мнение авторитетных спикеров. Больше всего запомнились совместные проекты. В частности, информационное партнерство по линии нашей билетной программы. Запомнились и интервью с игроками «Ак Барса», которые выходили в этом сезоне. Пожелать хочется процветания. Вы выполняете важную социальную роль, донося достоверную информацию до своей аудитории. Пусть она постоянно пополняется. Почаще пишите про «Ак Барс» и приходите на наши матчи. Мы благодарны за ваше внимание к нашему клубу.
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Илья Вельдер управляющий директор Дирекции стратегического развития и корпоративных коммуникаций «АК БАРС» Банка
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«АК БАРС» Банк сотрудничает с «Реальным временем» с момента основания издания. За все время существования вы неизменно следуете выбранному курсу объективного освещения событий, волнующих жителей республики и региона. Квалифицированный подход, умение работать с информацией и оперативность подачи материалов обеспечивают лояльность постоянных читателей. Ваши статьи всегда актуальны и интересны благодаря творческому подходу, вниманию к деталям и умению отразить разносторонние точки зрения на злободневные темы.
За годы сотрудничества мы использовали различные инструменты освещения нашего бренда и услуг: это и стандартная баннерная реклама, и текстовые форматы, и участие в круглых столах. Совместно с редакцией ищем новые пути и формы рекламы, например, сейчас запускаем новый проект по финансовой грамотности от «АК БАРС» Банка.
Желаем вам оставаться и впредь такими же неравнодушными и честными с читателями, настоящими профессионалами своего дела. Высоких рейтингов и новых читателей вам, а всему коллективу — творческих успехов, благополучия и процветания.
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Валерий Носов гендиректор ХК «Динамо-Казань» (хоккей с мячом)
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Читаю в «Реальном времени» раздел «Спорт», новости и о главных событиях. Нравится оперативность подачи информации, которая порой способствует решению сложных ситуаций. Запомнилось, как «РВ» отреагировало на проблемы команды в сезоне 2016/2017. Клуб оказался в сложной финансовой ситуации, и ваша информационная поддержка в какой-то мере поспособствовала разрешению вопроса в пользу клуба и обратила внимание общественности и государственных и исполнительных органов власти на данную проблему. Благодарим вас за высокий профессионализм и творческий подход к делу. Желаем быть всегда в гуще событий. Дальнейшего процветания вашей команде!
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Александр Храмихин директор представительства Solo office interiors в г. Казани
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В «Реальном времени» меня больше всего интересуют аналитические статьи по разным сегментам экономики. Производство, торговля, недвижимость и т.д. Помогают понять тенденции и текущую ситуацию на рынке. Информация дается достаточно сжато и требует минимального количества времени для того, чтобы вникнуть в суть. Также слежу за публикуемой финансовой отчетностью компаний с анализом цифр со стороны ваших авторов. Со своей стороны мы два раза участвовали в специальных проектах, посвященным развитию офисного пространства компаний. Мы с удовольствием делимся информацией о новых направлениях развития нашего рыночного сегмента и надеемся, что эта информация станет полезной и побудительной к изменению/обновлению или проектированию новых офисных пространств наших потенциальных заказчиков!
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Шамиль Идиатуллин писатель, журналист (ИД «Коммерсант»)
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«Реальное время» я, признаться, читаю от случая к случаю — в основном по ссылкам друзей и знакомых в соцсетях. Таких случаев стало больше, и сожаления по поводу затраченного от похода по ссылке времени у меня не возникает. Сердечно поздравляю «Реальное время» с днем рождения, желаю больше эксклюзивов, серьезных интересных новостей и, что очень важно, умных благодарных читателей.
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Екатерина Миначева директор по массовому бизнесу операционного офиса «Казанский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
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«Реальное время» — это та площадка, где можно в течение дня получить всю самую нужную информацию, начиная от обзора цен в магазинах и заканчивая большой аналитикой. Для меня, как для руководителя, безусловно, на первом плане стоят новости и все редакционные материалы, связанные с банками и финансами, всегда тщательно изучаю все рейтинги, опубликованные на «Реальном времени».
Мы неоднократно принимали участие в бизнес-бранчах по банковской тематике. И это, на мой взгляд, высокоэффективные мероприятия, поскольку они позволяют встретиться лицом к лицу с коллегами из других банков и еще лучше почувствовать рынок через это общение. Это совершенно уникальный опыт, который мы получаем благодаря вашей редакции. Отдельно хочется отметить уровень профессионализма журналистов, которые готовят материалы по финансовой сфере, их понимание рынка и тенденций. Всегда приятно взаимодействовать с профессионалами.
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Ирина Нижельская руководитель пресс-службы МВД Татарстана
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Читаем вас внимательно. Нравится смотреть, как журналисты пытаются все раскопать, не пропускают резонансные темы. Но иногда нужно оценивать происходящее и с правовой точки зрения — нравится или не нравится какой-то закон, а мы работаем с тем, что есть. А как будет дальше — реальное время покажет…
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комментарии
По моему вам следует сделать еще и татарскую версию сайта, а то получается у татарстанского сайта есть русские и английские версии, а татарского нет.
И по-моему, вам не стоит помещать на сайтестатьи таких одиозных фигур, т.е. просто врунов и фальстфткаторов истори, таких как С.Хамидуллин.