Деньги под контролем: как и зачем вести бюджет

Планирование бюджета и регулярный анализ своих доходов и расходов — это самый быстрый способ заработать. Количество наших денег зависит не только от вложенных усилий, но и от способности грамотно управлять личными и семейными финансами.

Главное, что понадобится для контроля за бюджетом — самоорганизация и дисциплина. Придется регулярно записывать свои доходы и расходы, отказываться от эмоциональных трат в пользу больших покупок. Крупные компании и банки сейчас предоставляют разные возможности для экономии. Разберемся в самых популярных и доступных инструментах управления деньгами.



Как вести бюджет

Часто мы тратим деньги неосознанно — очередная чашка кофе в дорогой кофейне, бизнес-ланчи в кафе вместо принесенных из дома обедов, импульсивные покупки ненужной одежды. Чтобы понять, как правильно расходовать средства, можно воспользоваться таблицами в Excel, простой тетрадью или специальным приложением.

Главные статьи, которые должны быть отражены в вашем личном или семейном бюджете в письменных или электронных документах, — «Доход», «Расход» и «Итого» или «Остаток». В дальнейшем можно расписать все ежемесячные траты и указывать их движение в таблицах. Важно, чтобы бюджет не ушел в минус, и по итогам месяца у вас оставались свободные средства.

Сейчас существует большое количество полезных приложений, позволяющих следить за состоянием своего бюджета и управлять расходами. Здесь вам не нужны будут тетради, а вести подсчет такие приложения будут автоматически. К примеру, такие бесплатные приложения как Money Lover, Money Manager, «Дзен-мани» и Money Wallet.

С помощью приложений вы сможете в виде графиков, схем и диаграмм видеть, сколько тратите на каждую категорию ежемесячно, составлять свой финансовый план и следить за его соблюдением.

Сейчас существует большое количество полезных приложений, позволяющих следить за состоянием своего бюджета и управлять расходами. Фото sravni.ru



Создайте цифровую копилку или откройте вклад

У многих из нас в детстве были копилки. На деньги, которые удавалось собрать, мы покупали то, о чем давно мечтали. Эта идея актуальна в любом возрасте. Только сейчас взрослым доступны современные и автоматические цифровые инструменты. К ним можно отнести функцию «Копилка» в банковском мобильном приложении. Например, в «АК БАРС Онлайн 3.0». Если включить в настройках функцию пополнения копилки, при любом поступлении средств на банковскую карту, приложение будет автоматически перечислять определенную сумму в копилку.

Финансовые консультанты советуют ежемесячно откладывать от 10% до 20% заработанных денег. Этот метод называется «заплати себе». То есть, прежде чем планировать свои будущие расходы на месяц, нужно отложить эту обязательную сумму, и затем рассчитывать траты с вычетом этих денег.

Большим подспорьем может стать депозит в банке — выделив один раз определенную сумму, в будущем вы получите ее с процентами. Да и в банке ваши деньги будут в безопасности — не будет соблазна потратить их на ненужную вещь.

Зарабатывайте на кэшбэках и акциях в магазинах

Сейчас заработать можно и на тратах. Совершая или планируя покупку, стоит изучить — предоставляет ли магазин скидки или акции на интересующий вас товар. Как правило, скидки бывают сезонными, а акции магазины приурочивают к праздникам. Существуют также кэшбэк-сервисы в интернет-магазинах, когда часть потраченных денег возвращается вам на карту.

Обычно получить часть потраченных денег обратно можно в магазинах-партнерах вашего банка. Нужно поинтересоваться, предоставляет ли банк подобные бонусы. Процент кэшбэка зависит от каждого конкретного банка. По карте «Ак Барс Evolution» можно получать до 7% кэшбэка от покупок в интернет-магазинах через новый банковский кэшбэк-сервис на сайте.

По карте «Ак Барс Evolution» можно получать до 7% кэшбэка от покупок в интернет-магазинах. Фото bank-cabinet.ru

Поставьте большую цель

Ежемесячная экономия на незначительную сумму позволит в долгосрочной перспективе сделать дорогую желанную покупку или отправиться в путешествие. Если поставите себе важную цель, у вас появится мотивация делать ежедневные записи в свою тетрадь расходов или в приложении на гаджете.

Планирование семейного бюджета — это зачастую скучная рутинная работа, результат которой заметен только спустя несколько месяцев таких осознанных расчетов. Если у вас будет большая цель, то заниматься ведением семейного бюджета станет гораздо проще. Кроме того, получив через определенное время аналитику и увидев, куда уходят ваши деньги, вы станете более серьезно относиться к своим финансовым ресурсам, думать о том, как не только сэкономить, но и заработать больше, и, соответственно, станете хозяином положения — научитесь управлять своими финансами.

Начальник Отдела стратегического маркетинга ПАО «АК БАРС» БАНК Руслан Селиванов:

— Планирование бюджета — это отличный инструмент обеспечения стабильности в нестабильном мире. Такой подход позволит грамотно использовать финансовые ресурсы и быть готовым к любым событиям (и запланированным, и внезапным), которые могут испытывать на прочность семейный бюджет. Грамотное управление семейным или личным бюджетом позволит запланировать крупную покупку.

Если человек хочет управлять своими финансами, он, прежде всего, должен научиться управлять своими расходами, и делать это максимально легко и просто, не тратя на расчеты много времени. И один раз в неделю выделять примерно час на анализ своих расходов. Полагаю, уже на этом этапе появится много тем к размышлению, почему и зачем я делаю те или иные траты. Следующий шаг — определить, сколько я могу откладывать сбережений и ради какой цели я это буду делать. Порой постановка и достижение цели уже является сильным мотиватором перехода на финансовое планирование в семье. И третий этап — в какие инструменты я буду инвестировать сбережения семьи, какой риск готова взять на себя семья и на какой срок.

Партнер:

Интернет-газета «Реальное время»