Экономист Разуваев спрогнозировал ключевую ставку ЦБ России к концу 2026 года

На ближайшем заседании, 24 апреля, совет директоров регулятора опустит ставку на 0,5%

На ближайшем заседании, 24 апреля, совет директоров Центробанка России опустит ключевую ставку на 0,5%, или до 14,5% годовых. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

— По моему мнению, в России уже наблюдается некий «парадокс сбережливости»: люди все деньги несут в банки, спрос сокращается, выручка компаний падает. Это достаточно плохая тенденция, с которой надо что-то делать. Я считаю, что тренд на снижение по 0,5% продолжится, поэтому к концу года можно ожидать «ключ» на уровне 12%, — спрогнозировал экономист.

Никита Егоров