Форум «Технологии Добра» в третий раз соберет НКО, IT и бизнес в Москве

Форум объединит более 70 экспертов из крупнейших IT-компаний, некоммерческих организаций, инфраструктурных платформ, а также профильных министерств и ведомств

18 ноября 2026 года в Москве и онлайн состоится третий ежегодный форум «Технологии Добра» — масштабное событие для обсуждения цифровой трансформации некоммерческого сектора. Его организаторами выступают Совкомбанк и Фонд «Сколково».



Участники обсудят внедрение цифровых решений в НКО, доступные сервисы и инструменты, источники финансирования технологических проектов и механику взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора.

Главная цель форума — показать, как технологии помогают некоммерческим организациям расширять охват помощи и масштабировать добрые дела, а бизнесу — системно поддерживать социальные инициативы. Форум станет открытой площадкой для прямого диалога между лидерами IT-индустрии, бизнеса и НКО, чтобы вместе создавать реальные социальные изменения.

«Совкомбанк последовательно развивает экосистему добра, в которой благотворительность становится частью повседневной жизни сотен тысяч людей и устойчивым ресурсом для некоммерческих организаций. В прошлом году мы направили 3 млрд рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций, а к нашим инициативам присоединились 373 тысячи доноров. Важной частью этой работы стал и форум «Технологии Добра», который мы проводим вместе с Фондом «Сколково». В 2025 году форум собрал более 6 тысяч участников — вдвое больше, чем годом ранее. Для нас это показатель растущего интереса к практическим решениям на стыке технологий, бизнеса и социальной сферы. Именно такой формат помогает НКО находить новые инструменты для развития, а партнерам — объединять усилия там, где это действительно приносит результат», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.

«Фонд «Сколково» и Совкомбанк одними из первых вывели цифровизацию НКО в отдельное направление. Мы берем зрелые технологии резидентов экосистемы и адаптируем их под задачи фондов — за счет этого НКО получают цифровые продукты, которые раньше были им недоступны. Сегодня более 3 тысяч НКО в 79 регионах используют 42 продукта от 32 партнеров, 10 из которых — резиденты «Сколково». Это решения по семи направлениям — от кибербезопасности и управленческого учета до фандрайзинга и правовой поддержки. Запрос сектора растет быстрее, чем мы успеваем подключать новых поставщиков», — прокомментировал Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково».

В рамках форума во второй раз пройдет премия «Технологии Добра» (18+). Она отметит наиболее яркие проекты и людей, которые уже сегодня используют технологии для развития и масштабирования социальных инициатив.

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

