Татарстан направит повторное обращение в Минфин РФ по поводу временной занятости на КАМАЗе

На первый запрос Минфин РФ ответил отказом

Руководство республики готовит новое обращение с просьбой оказать поддержку в создании временных рабочих мест на КАМАЗе. Письмо будет подписано Рустамом Миннихановым и в скором времени поступит в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом стало известно сегодня утром в ходе республиканского совещания финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана.

— Чтобы предприятия не банкротились и не пошли на сокращения, надо внимательно (следить). Там, где есть угрозы, сразу нужно принимать те или иные решения, — отметил Рустам Минниханов, обращаясь к министру труда и занятости РТ.

Эльмира Зарипова сообщила, что в настоящее время совместно с КАМАЗом ведется подготовка письма в адрес Министерства финансов РФ об организации временных рабочих мест для сотрудников автозавода. Как выяснилось, обращение с просьбой об оказании помощи готовится повторно. Так как на первый запрос Минфин РФ ответил отказом, мотивируя так: «Это ваша работа».

Ранее гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявлял, что компания столкнулась в прошлом году с большим убытком: по итогам 2025 года чистый убыток по РСБУ составил 37 млрд рублей, увеличившись в 11 раз. Но в 2026 году руководство автозавода настроено отработать без новых убытков, но без существенной прибыли.

Луиза Игнатьева