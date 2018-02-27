Спрос на российский сыр разошелся с предложением

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Российский рынок сыра переживает непростые времена. Несмотря на возможности, которые открылись перед российскими производителями после введения продуктового эмбарго, спрос на сыры за последний год снизился, а сам рынок — затоварен, отмечают специалисты. И излишки продукции сейчас только увеличиваются.

В 2017 году излишек сыра на российском рынке достиг 96 тыс. тонн. Как посчитали в Центре изучения молочного рынка (Russian Dairy Research Center, RDRC), перепроизводство в стране отмечается уже второй год подряд. В 2016 году ситуация была немного стабильнее — тогда перепроизводство составляло только 65,7 тыс. тонн.

После производственного бума, который охватил российский рынок сыра после введения эмбарго в 2014 году, сейчас сегмент переживает серьезный кризис. В 2015 году сектор показал рост на 18%, производство сыров достигло в тот период 588,9 тыс. тонн. А доля российского продукта оценивалась в 73%.

В 2016 году производство сыров выросло на 6,82%. За прошедший год положительная динамика сохранилась, но темпы поубавились — рост оценивается сразу на 12%, было изготовлено 120 тыс. тонн сырных продуктов, посчитали в Росстате.

По данным Росстата, доля российского сыра на рынке в 2017 году составила лишь 25%. Запрет на ввоз сыра затронул страны Запада, однако на этом фоне конкуренцию российским производителям стали составлять ближайшие соседи — Белоруссия, Казахстан. Ввоз сыра в страну начал увеличиваться с 2016 года, тогда динамика составила 15,7%.

Сейчас, по данным компании «Текарт», 80% импорта сыров и творога в Россию приходится на Белоруссию. Также 5% от ввозимой продукции составляет импорт из Казахстана. Бороться за место на рынке российским сельхозпроизводителям приходится и с товарами из Уругвая и Сербии.

Всего же за 2014—2016 годы импорт сыра, по данным «Союзмолока», сократился на 35,5% — до 158 тыс. тонн.

Спрос разошелся с предложением

Однако силы, брошенные на поддержку сырного производства в стране после 2014 года — госсубсидии сельхозкомпаниям и усиление производств, столкнулись с другой проблемой. В отсутствие внешних конкурентов на рынке местные производители не получили достаточного спроса — объем закупок населения снизился за счет внутренних причин — высокой инфляции и падения доходов в стране.

По данным «Текарта», рост цен на сыр за последние 5—6 лет превышал инфляцию — цена на продукт выросла примерно на 60%. Эксперты рынка отмечают, что повышение себестоимости произошло во многом из-за девальвации рубля, которая совпала с временем действия продуктового эмбарго.

О снижении спроса на сыр можно судить по объемам потребления — в 2016 году уровень потребления сыра на душу населения составил 5,7 кг в год, примерно на уровне 2015 года и на 1,7% ниже уровня 2014 года. В итоге — на рынке перепроизводство: на душу населения России пришлось 6,15 кг сыра в год, в то время как потребление составило 5,7 кг на душу населения, посчитали в Центре изучения молочного рынка.

Сыр в продуктовой корзине россиянина — не самый востребованный продукт. Его дороговизна склоняет соотечественников сделать выбор в пользу мяса или других продуктов.

Конкурировать с фальсификатом

Еще одной проблемой для российских производителей сыра стали дешевые, в сравнении с обычным продуктом, так называемые аналоговые сыры. Аналоговые сыры производятся из растительных жиров, что значительно снижает их стоимость. Такой продукт все чаще стал попадать на полки российских магазинов.

За девять месяцев 2017 года в Россию было поставлено 87,7 тыс. тонн сырных продуктов, что больше, чем ввезено за весь 2016 год.

При создании аналогового сыра используются только растительные жиры, что означает, что такой продукт не относится к молочным. Поэтому он классифицируется таможенным кодом, на который не распространяется эмбарго. То есть производители могут завозить его в неограниченном количестве.

При этом отличить аналоговый сыр от настоящего внешне практически невозможно. Для этого нужно проводить исследования в лабораториях. Его главное преимущество для потребителя — низкая цена, с которой ни один производитель натурального сыра конкурировать не может.

Импорт всех категорий сыров на территорию России в 2016 году, по данным «Союзмолока», составил 224 тыс. тонн, из них треть — 67,9 тыс. тонн — аналоговые сырные продукты. С каждым годом эта цифра растет, отмечают эксперты.

Чтобы сделать правильный выбор, важно внимательно изучать состав продукта, смотреть, какую долю в его составе занимают натуральные ингредиенты, каков процент содержания молока и продуктов животного происхождения.

«Важно отметить, что таможенная стоимость одного килограмма аналогового сырного продукта составила 0,58 доллара, то есть 35 рублей. Совершенно очевидно, что такой объем настолько дешевого аналогового сырного продукта полностью уничтожает российский рынок. Даже отечественные производители сырных продуктов не в состоянии выдержать конкуренцию. Как результат — рост производства в самом дешевом сегменте сыров и, как следствие, перепроизводство, с которым рынок столкнулся уже в 2016 году и которое усилилось в 2017 году», — сказал директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Затоваривание продолжится

Несмотря на обилие на рынке некачественного товара, не каждый такой продукт находит своего покупателя. Российские потребители, в соответствии с мировым трендом интереса к здоровому питанию, все чаще выбирают натуральные продукты, внимательно изучают состав продукции, прежде чем купить ее для своей семьи.

Производители, нацеленные на развитие бизнеса в России, стараются использовать максимально экологичное, натуральное сырье, высокотехнологичное оборудование, чтобы заслужить добрую репутацию у своих потребителей. В частности, российские компании стараются использовать в производстве оборудование с мировым именем, чтобы обеспечить высокое качество и конкурировать на рынке. Например, один из самых востребованных брендов в сырном производстве — компания Tetra Pak, которая поставляет оборудование для производства различных видов сыров.

По оценкам экспертов, несмотря на сложные тенденции на рынке, российский рынок сыра в ближайшие годы будет расти. Так, в Центре изучения молочного рынка считают, что предложение снова будет на очень высоком уровне. Объемы хранимого сухого молока на ноябрь 2017 увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, питьевого молока — на 19,9%, сыров и сырных продуктов — на 35,3%, сливочного масла — на 82,9%, творога — на 58,4%. Исключение составила только кисломолочная продукция, в этой категории запасы, напротив, уменьшились на 11%.

Производство молока увеличится, но и импорт в страну не снизится, считают эксперты.

Материал подготовлен при содействии Центра изучения молочного рынка