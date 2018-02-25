Новости общества

09:12 МСК
Новости раздела
Общество

«Схожая проблема татарского языка есть во всем мире. И в моей родной Канаде, и в Испании...»

07:00, 25.02.2018 14

Канадец Хоселуис Гомес-Родригез, основатель центра английского языка “Think OTB”, о том, легко ли начать бизнес в незнакомой России

«Схожая проблема татарского языка есть во всем мире. И в моей родной Канаде, и в Испании...» Фото: https://www.instagram.com/think_otb/

Когда по личным причинам перед Хоселуисом Гомес-Родригезом, бизнес-консультантом из Канады, встал вопрос, переезжать ли в другую часть света, он не сомневался — получил сертификат преподавателя английского и уехал в незнакомую Казань. Рассказывая «Реальному времени» свою историю открытия бизнеса на чужбине, он рассуждает о том, когда и для россиян мир станет миром возможностей.

Хоселуис Гомес-Родригез восемь лет назад выбрал своим местом жизни и работы Казань. Случилось это по довольно тривиальной причине — его супруга Ленара, с которой он познакомился в Торонто, родом из Татарстана, медицинскую практику она может продолжать только тут. А не знающему русского языка канадцу испанского происхождения с широким кругозором международного бизнес-консультанта показалось, что продолжить бизнес можно в любой стране мира, даже в России.

— Я думал тогда: я не знаю русского, я никого не знаю — что могу здесь делать? И подстраховался перед переездом — получил образование по специализации «педагог английского языка».

Семь лет назад, перед Универсиадой, переезд в Казань казался хорошей идеей — в эйфории от того, что откроются новые окна в мир возможностей, огромное число бизнесменов осознало необходимость расти и развиваться, учить языки, завязывать связи с иностранцами. Носителей языка для обучения английскому, подобных Хоселуису, тогда в городе было немного, и он стал личным тренером многих, в том числе высокопоставленных учеников (топ-менеджмент группы компаний «Инвент», ГК «FIX», «Ак Барс» банка, «Росбанка», «Казаньоргсинтез», «Международный аэропорт Казани» (менеджмент), команду исполнительного комитета Универсиады-2013, групы «Эфес», верхушку министерства земельных и имущественных отношений, министерства здравоохранения.

— Здесь я развивал свой бренд как инструктор по бизнес-английскому. За два-три года мой круг клиентов и связей вырос до привлекательного уровня. Я начал вести консалтерскую деятельность в Университете Иннополиса по привлечению инвестиций в университет, развития средней и начальной школы города. Всегда помогали рекомендации коллег.

Его амбиции — открыть вторую школу «Think OTB» в сентябре 2019-го, а после — развивать бизнес по франшизе в регионах

Интереснее, чем бизнес-консалтинг

Последние четыре года, говорит Хоселуис, он мечтал о том, чтобы стартовать с собственным бизнесом в России, и его не смущает, что школы открываются и закрываются, в частности по причине сокращения социальных пакетов на корпоративное обучение.

— Да, число компаний, готовых платить за сотрудников, сократилось, но все они так или иначе испытывают дефицит в хороших подрядчиках. Сейчас это ИТ, производственные компании, нацеленные на экспорт. Обучение английскому — это не хороший, а фантастический бизнес. При хорошем управлении он выходит на прибыльность спустя год после запуска. Вот только каждый бизнес — это в первую очередь не про деньги, а про методику, качественное операционное управление. Если так, то любое хорошее дело рано или поздно начинает приносить прибыль. А если хочется просто собрать класс, нанять педагога, который «специализируется» по любым методикам, такая школа закроется быстро, что мы и видим постоянно.

За последние несколько лет Гомес-Родригез сотрудничал с 15-ю корпоративными клиентами («Татнефть», «КЭР Холдинг», «Казаньоргсинтез», «Татфондбанк», Mirrico Petrochemicals, КВЗ, «Камаз» и др.). По его словам, не продолжил частную практику из-за того, что считает своим призванием организовывать масштабные проекты. Его амбиции — открыть вторую школу «Think OTB» в сентябре 2019-го, а после — развивать бизнес по франшизе в регионах. Кроме того, для студентов из других городов Хоселуис проводит уроки онлайн.

— Россия стала моим вторым домом, и я мыслю свою жизнь тут. Здесь много места для ведения бизнеса и для большой конкурентной борьбы. Казань очень большая, и люди уже не хотят ездить из центра на Квартала и наоборот, — рассуждает Хоселуис.

В свою сеть школ он верит едва ли не больше, чем в успех практики в консалтинге. В последние несколько лет иностранцы стали опасаться направлять в Россию деньги, местные инвесторы тоже очень осторожны, так что проекты Хоселуиса Гомес-Родригеза в сфере сельского хозяйства пока стоят на паузе.

«Уж если ты учитель, с тобой нельзя шутить, тебя нужно бояться. А еще русские очень самокритичные, если они на 100% не уверены в грамматике и произношении, они не скажут и «привет» иностранцу», — говорит Хоселуис

Не суровые, а самокритичные

— Открыть бизнес в России не дешевле и не дороже, чем в любой другой стране мира. Школа английского — это незатратный бизнес, если вести его эффективно. В Мексике ты, Канаде или России — пропорционально зарплате ведение бизнеса стоит плюс-минус одинаково.

Но что точно бросается в глаза, что многие из российских бизнесов очень ориентированы на немедленное получение денег и слабы в клиентском сервисе, говорит Родригез. Что еще заметно — жесткая субординация, которая существует в России как что-то само собой разумеющееся.

— Это заметно на наших уроках английского очень хорошо. Уж если ты учитель, с тобой нельзя шутить, тебя нужно бояться. А еще русские очень самокритичные, если они на 100% не уверены в грамматике и произношении, они не скажут и «привет» иностранцу, — говорит Хоселуис.

Самому Родригезу незнание русского, наоборот, совсем не мешало.

— Никаких проблем не было, несмотря на то, что я не говорил по-русски и не говорю до сих пор (русский очень сложный язык даже для меня, знающего английский, испанский, французский). Несмотря на мой ужасный русский, я сам никогда не боюсь заводить беседы. В ответ люди отвечают дружелюбием и накрывают огромные столы.

Со стороны заметно, что никакого бремени менталитета той или иной страны не существует, по большому счету, нет разницы, в какой части мира вести бизнес, потому что он в первую очередь — отражение человека, который его ведет, считает спикер.

Если вы посмотрите на новое поколение, которое только заканчивает обучение в университетах, 30—40% из них уже все-таки говорят по-английски. Потому что, если ты играешь в компьютерные игры, если ты хочешь общаться в Facebook, если хочешь разобраться в тексте песни или видеоклипа, худо-бедно тебе придется выучить хоть что-то. А дальше больше

— Я говорю своим канадским друзьям: чтобы понять русских, нужно хорошо знать историю России. Нужно понимать, что Российская Федерация — это очень молодое государство. Но если вы посмотрите на новое поколение, которое только заканчивает обучение в университетах, 30—40% из них уже все-таки говорят по-английски. Потому что, если ты играешь в компьютерные игры, если ты хочешь общаться в Facebook, если хочешь разобраться в тексте песни или видеоклипа, худо-бедно тебе придется выучить хоть что-то. А дальше больше, — говорит герой. — Это, конечно, несравнимо с тем, сколько из их родителей возраста 40—50 говорят на английском. В Советском Союзе, где о путешествиях можно было только мечтать, где педагоги никогда не слышали речь носителя языка, обучали по очень странной методике, никому даже не было интересно, что такое иностранный язык и зачем он нужен. А ведь еще антизападная пропаганда. А даже если ты и хотел обучаться, где было получить практику? Даже профессора инязов знали, но не говорили по-английски. Так что сменится поколение — сменится и ситуация с образованием.

Нет ничего уникального и в проблеме татарского языка, считает Хоселуис. За дискуссией вокруг него весь прошлый год он наблюдал внимательно.

— Проблема, схожая с татарстанской, на самом деле есть во всем мире. И в моей родной Канаде, и в Испании, и в Сингапуре — везде, где есть более чем один язык. Носители второго языка будут всегда чувствовать себя в меньшинстве. Но это все-таки дело не правительств. Татарский больше не обязательный к изучению. Но это ничего и не меняет для тех людей, которые хотят выстраивать карьеры в правительстве, в крупных компаниях. Если есть такие планы, нужно знать татарский. Не дело правительства навязывать или нет изучение языка, это должно быть добровольно. Главное, чтобы у людей была возможность сохранить язык самостоятельно.

Айгуль Чуприна, фото vk.com/otb_english
ОбществоОбразованиеБизнесКейс Татарстан
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 25 февр
    Взвешенный взгляд.
    И на жизнь
    И на языки.
    Ответить
    Анонимно 28 марта
    А в Канаде учат местные индейские и эскимосский языки? Они являются вторыми государственными? Почему нет? Вот то-то же. В этом России с Канады надо брать пример.
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    Почему оставляете без уточнения ошибочное высказывание канадца об официальном статусе татарского языка? "Конечно, политическая обстановка изменилась в прошлом году, татарский больше не является государственным.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90701-kanadec-hoseluis-gomes-rodrigez-osnovatel-shkoly-thinkotb-o-biznese-v-rossii"
    Из каких источников он узнавал о прошлогоднем наезде на национальное образование в Татарстане? Знает ли он что это была политтехнологическая провокация с подачи радикальных ксенофобов и "русскоязычных" политиканов при слабой информационной, юридической и аналитической, поддержке изучения и применения татарского языка в Татарстане? Знает ли он настроение российских народов, которых поспешили похоронить вместе с их языками? Римзиль Валеев
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Уважаемый Римзиль Валеев. Хватит искать виноватых. Вините себя прежде всего. Освоение бюджета на татарский язык и распил для своих. Вот такая нелицеприятная картина изучения татарского языка сложилась к 2017 году. Возьмем далекий от республики китайский язык. В наличии обучающие материалы, книги, прописи, электронные программы обучения. Доступно и понятно. А что с татарским? В школе нам говорили, ищите татарских бабушек и дедушек. Вот и всё. Но этот анализ он ведь невыгоден. Вопросы появляются, на которые нет ответа. Почему к 2017 году не была сформирована простая и доступная база для изучения татарского? Уповать на лень школьников и шовинизм проще, чем сделать доступные книги и программы для изучения языка. Ещё раз повторю, что китайский далекий для нас язык, но благодаря инструментарию для изучения учить его проще, чем татарский на данный момент.
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Неправда. Всё начиналось с разговоров: зачем нам ИХ татарский язык
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    да правда. ни мотивации, ни реального обучения за 25 лет не создали
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Всё было создано и всё работало. Реальная причина- нам не нужен их (второсортный) язык. Прекратите уже врать, побойтесь Бога
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Не врите. Так же было и в Литве, Латвии, Эстонии, Украине- нежелание уважать местную культуру
    Ответить
    Анонимно 28 марта
    В Нарве эстонская культура чужая, в Донбассе, Крыму, Одессе -украинская культура не местная.
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Конечно не знает, но результата это не меняет. Татарстан переувлёкся экономикой и всё профукал в культуре и языке. Даже сейчас никаких действий, руководителям, видимо, и так хорошо.
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Злость копится, когла нибудь да и выйдет наружу
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    И так выходит, разве не видно?
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    освоение материальных и интеллектуальных ресурсов на русский идет и в Российском и зарубежном пространстве и никто не знает ,лишь можно предположить , какие это величины , и противников этому не слышно, Запретить обязательное изучение всех языков в стране ... Что у всех национальных практик не правильные методики преподавания и потому необходимо запретить их обязательное изучение? Лицемерие .Среди русского населения в самой России знающих правописание , литературу в школах ничтожная величина , т.е. методы обучения на низком уровне ? потому может также запретить насильное обучение русского и литературы ?.Татарам в таких условиях надеется на Российское государство бессмысленно. Потому необходимо всем нам - людям творческим , искусства, бизнесу , неравнодушным не соглашаться с несправедливостью и и злом и противостоять ему делом , словом , даже просто в душе не соглашаться с существующим порядком вещей .Язык не будет утерян , не згинет в небытие народ , все зависит от нас , примеры совсем рядом -это бывшие республики, с возрождающейся культурой ,языками, самосознанием .народов. |YANICHAR|
    Ответить
    Анонимно 28 марта
    Республиканское деление - наследие советской власти. Нужно областное деление в России без республик.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

09:12 МСК
Новости раздела