«Схожая проблема татарского языка есть во всем мире. И в моей родной Канаде, и в Испании...»

Канадец Хоселуис Гомес-Родригез, основатель центра английского языка “Think OTB”, о том, легко ли начать бизнес в незнакомой России

Когда по личным причинам перед Хоселуисом Гомес-Родригезом, бизнес-консультантом из Канады, встал вопрос, переезжать ли в другую часть света, он не сомневался — получил сертификат преподавателя английского и уехал в незнакомую Казань. Рассказывая «Реальному времени» свою историю открытия бизнеса на чужбине, он рассуждает о том, когда и для россиян мир станет миром возможностей.

Хоселуис Гомес-Родригез восемь лет назад выбрал своим местом жизни и работы Казань. Случилось это по довольно тривиальной причине — его супруга Ленара, с которой он познакомился в Торонто, родом из Татарстана, медицинскую практику она может продолжать только тут. А не знающему русского языка канадцу испанского происхождения с широким кругозором международного бизнес-консультанта показалось, что продолжить бизнес можно в любой стране мира, даже в России.

— Я думал тогда: я не знаю русского, я никого не знаю — что могу здесь делать? И подстраховался перед переездом — получил образование по специализации «педагог английского языка».

Семь лет назад, перед Универсиадой, переезд в Казань казался хорошей идеей — в эйфории от того, что откроются новые окна в мир возможностей, огромное число бизнесменов осознало необходимость расти и развиваться, учить языки, завязывать связи с иностранцами. Носителей языка для обучения английскому, подобных Хоселуису, тогда в городе было немного, и он стал личным тренером многих, в том числе высокопоставленных учеников (топ-менеджмент группы компаний «Инвент», ГК «FIX», «Ак Барс» банка, «Росбанка», «Казаньоргсинтез», «Международный аэропорт Казани» (менеджмент), команду исполнительного комитета Универсиады-2013, групы «Эфес», верхушку министерства земельных и имущественных отношений, министерства здравоохранения.



— Здесь я развивал свой бренд как инструктор по бизнес-английскому. За два-три года мой круг клиентов и связей вырос до привлекательного уровня. Я начал вести консалтерскую деятельность в Университете Иннополиса по привлечению инвестиций в университет, развития средней и начальной школы города. Всегда помогали рекомендации коллег.

Его амбиции — открыть вторую школу «Think OTB» в сентябре 2019-го, а после — развивать бизнес по франшизе в регионах

Интереснее, чем бизнес-консалтинг

Последние четыре года, говорит Хоселуис, он мечтал о том, чтобы стартовать с собственным бизнесом в России, и его не смущает, что школы открываются и закрываются, в частности по причине сокращения социальных пакетов на корпоративное обучение.

— Да, число компаний, готовых платить за сотрудников, сократилось, но все они так или иначе испытывают дефицит в хороших подрядчиках. Сейчас это ИТ, производственные компании, нацеленные на экспорт. Обучение английскому — это не хороший, а фантастический бизнес. При хорошем управлении он выходит на прибыльность спустя год после запуска. Вот только каждый бизнес — это в первую очередь не про деньги, а про методику, качественное операционное управление. Если так, то любое хорошее дело рано или поздно начинает приносить прибыль. А если хочется просто собрать класс, нанять педагога, который «специализируется» по любым методикам, такая школа закроется быстро, что мы и видим постоянно.

За последние несколько лет Гомес-Родригез сотрудничал с 15-ю корпоративными клиентами («Татнефть», «КЭР Холдинг», «Казаньоргсинтез», «Татфондбанк», Mirrico Petrochemicals, КВЗ, «Камаз» и др.). По его словам, не продолжил частную практику из-за того, что считает своим призванием организовывать масштабные проекты. Его амбиции — открыть вторую школу «Think OTB» в сентябре 2019-го, а после — развивать бизнес по франшизе в регионах. Кроме того, для студентов из других городов Хоселуис проводит уроки онлайн.

— Россия стала моим вторым домом, и я мыслю свою жизнь тут. Здесь много места для ведения бизнеса и для большой конкурентной борьбы. Казань очень большая, и люди уже не хотят ездить из центра на Квартала и наоборот, — рассуждает Хоселуис.

В свою сеть школ он верит едва ли не больше, чем в успех практики в консалтинге. В последние несколько лет иностранцы стали опасаться направлять в Россию деньги, местные инвесторы тоже очень осторожны, так что проекты Хоселуиса Гомес-Родригеза в сфере сельского хозяйства пока стоят на паузе.

«Уж если ты учитель, с тобой нельзя шутить, тебя нужно бояться. А еще русские очень самокритичные, если они на 100% не уверены в грамматике и произношении, они не скажут и «привет» иностранцу», — говорит Хоселуис



Не суровые, а самокритичные

— Открыть бизнес в России не дешевле и не дороже, чем в любой другой стране мира. Школа английского — это незатратный бизнес, если вести его эффективно. В Мексике ты, Канаде или России — пропорционально зарплате ведение бизнеса стоит плюс-минус одинаково.



Но что точно бросается в глаза, что многие из российских бизнесов очень ориентированы на немедленное получение денег и слабы в клиентском сервисе, говорит Родригез. Что еще заметно — жесткая субординация, которая существует в России как что-то само собой разумеющееся.

— Это заметно на наших уроках английского очень хорошо. Уж если ты учитель, с тобой нельзя шутить, тебя нужно бояться. А еще русские очень самокритичные, если они на 100% не уверены в грамматике и произношении, они не скажут и «привет» иностранцу, — говорит Хоселуис.

Самому Родригезу незнание русского, наоборот, совсем не мешало.

— Никаких проблем не было, несмотря на то, что я не говорил по-русски и не говорю до сих пор (русский очень сложный язык даже для меня, знающего английский, испанский, французский). Несмотря на мой ужасный русский, я сам никогда не боюсь заводить беседы. В ответ люди отвечают дружелюбием и накрывают огромные столы.

Со стороны заметно, что никакого бремени менталитета той или иной страны не существует, по большому счету, нет разницы, в какой части мира вести бизнес, потому что он в первую очередь — отражение человека, который его ведет, считает спикер.

Если вы посмотрите на новое поколение, которое только заканчивает обучение в университетах, 30—40% из них уже все-таки говорят по-английски. Потому что, если ты играешь в компьютерные игры, если ты хочешь общаться в Facebook, если хочешь разобраться в тексте песни или видеоклипа, худо-бедно тебе придется выучить хоть что-то. А дальше больше



— Я говорю своим канадским друзьям: чтобы понять русских, нужно хорошо знать историю России. Нужно понимать, что Российская Федерация — это очень молодое государство. Но если вы посмотрите на новое поколение, которое только заканчивает обучение в университетах, 30—40% из них уже все-таки говорят по-английски. Потому что, если ты играешь в компьютерные игры, если ты хочешь общаться в Facebook, если хочешь разобраться в тексте песни или видеоклипа, худо-бедно тебе придется выучить хоть что-то. А дальше больше, — говорит герой. — Это, конечно, несравнимо с тем, сколько из их родителей возраста 40—50 говорят на английском. В Советском Союзе, где о путешествиях можно было только мечтать, где педагоги никогда не слышали речь носителя языка, обучали по очень странной методике, никому даже не было интересно, что такое иностранный язык и зачем он нужен. А ведь еще антизападная пропаганда. А даже если ты и хотел обучаться, где было получить практику? Даже профессора инязов знали, но не говорили по-английски. Так что сменится поколение — сменится и ситуация с образованием.

Нет ничего уникального и в проблеме татарского языка, считает Хоселуис. За дискуссией вокруг него весь прошлый год он наблюдал внимательно.

— Проблема, схожая с татарстанской, на самом деле есть во всем мире. И в моей родной Канаде, и в Испании, и в Сингапуре — везде, где есть более чем один язык. Носители второго языка будут всегда чувствовать себя в меньшинстве. Но это все-таки дело не правительств. Татарский больше не обязательный к изучению. Но это ничего и не меняет для тех людей, которые хотят выстраивать карьеры в правительстве, в крупных компаниях. Если есть такие планы, нужно знать татарский. Не дело правительства навязывать или нет изучение языка, это должно быть добровольно. Главное, чтобы у людей была возможность сохранить язык самостоятельно.