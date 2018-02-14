Жребий брошен. В ЦИК РТ поделили бесплатный предвыборный эфир
Сегодня в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан прошла жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, эфирного времени на безвозмездной основе на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. За процессом наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
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