Куда пойти в Казани: поесть блинов, признаться в любви, послушать японцев

Афиша мероприятий с 12 по 18 февраля

Следующая неделя будет вдохновляющей. Нас ждет Масленица, предваряющая весну, и День всех влюбленных, окончательно прописавшийся в отечественном календаре. Деловая и спортивная программы тоже будут интересными и продуктивными. Запланируйте досуг с обзором «Реального времени».

1. Масленичные забавы (12+)

С 12 по 18 февраля в Национальном музее РТ пройдет праздничная неделя «Госпожа честная Масленица». Посетителям расскажут об истории праздника и значении каждого праздничного дня. Развлекательная программа планируется и для детей. Можно будет посетить кукольный мини-спектакль «Театра Петрушки», принять участие в играх и забавах. Завершится мероприятие чаепитием с блинами.

Начало в 10.00, 12.00 и 14.00.

Еще праздничные гуляния в Казани пройдут на площади Тысячелетия (17 февраля) и в музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля (13 февраля).

17 и 18 февраля широко отпраздновать Масленицу также можно будет в Свияжске. Для гостей подготовлена двухдневная программа с мастер-классами, играми, хороводами и культурным обзором. Участие бесплатное.

17 февраля соломенное чучело сожгут в поселке Крутушка. Масленичные мероприятия стартуют там в 12.00.

В выходные народные гулянья пройдут и в Набережных Челнах. 17 февраля праздник пройдет на площади «Азатлык», 18 февраля — в парке «Гренада». Фишкой станет конкурс на скоростное поедание блинов.

17 февраля соломенное чучело сожгут в поселке Крутушка. Фото Максима Платонова

2. Юниоры из Европы сыграют в бадминтон в Казани (14+)

13 февраля в казанском Центре гимнастики стартует чемпионат Европы по бадминтону среди юниоров. Континентальный турнир пройдет в Казани во второй раз. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 38 стран Европы. Обслуживать соревнования будут 39 международных и 36 национальных судей.

Первый день соревнований стартует в 10.00. Чемпионат продлится до 18 февраля.

3. В Центре бокса — бильярдные старты (16+)

13 февраля в Казани начнется чемпионат России по русскому бильярду. Соревнования пройдут в Центре бокса и настольного тенниса. Традиционно в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны. Ожидается, что в Казань приедут порядка 150 участников, тренеров и представителей команд.

Церемония открытия состоится 14 февраля. Завершится турнир 17 февраля.

4. Романтичная неделя (18+)

С 13 по 18 февраля влюбленных ждут в Центре «Эрмитаж-Казань». Там пройдет тематическая выставка «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга».

Начало в 16.00, стоимость билетов — 250 рублей. Для пар вход по одному билету, обещают организаторы.

Национальный музей Татарстана в День всех влюбленных подготовил культурную программу под названием «О любви, и не только….». Для влюбленных пар в этот день будет работать шуточный ЗАГС. Правда, перед этим придется пройти ряд испытаний для проверки своих чувств. Также в этот день состоится чествование пар, отметивших юбилей совместной жизни в официальном браке.

В Центре «Эрмитаж-Казань» пройдет тематическая выставка «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга». Фото Максима Платонова



В этот же день в конференц-зале Национального музея РТ пройдет творческая встреча с психологом на тему «Этика семейных отношений». Можно будет принять участие в дискуссии и задать вопросы психологу. Начало в 14.00, стоимость билета 150 рублей.

День всех влюбленных отметят в кинотеатре «Мир». 14 февраля там пройдет праздничный конкурс на лучшую пару, мастер-класс по латинским танцам и премьера фильма «Лед». Стоимость билетов 200 рублей, начало в 19.00.

5. В музее ИЗО — древнерусская иконопись (16+)

15 февраля в главном здании Государственного музея ИЗО РТ пройдет «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». В программе экскурсия «Пейзаж в русском изобразительном искусстве» и вокальный концерт. Можно будет посмотреть на образцы древнерусской иконописи XVI столетия, произведения русской живописи XVIII — начала XX вв. Также планируется лекция о пейзажной живописи. Музыкальную часть вечера представят казанские музыканты.

Начало в 18.00.

6. Япония и Татарстан обменяются опытом (18+)

О развитии стартапов в Татарстане и Японии будут говорить в казанском IT-парке. 16 февраля там выступят бизнес-эксперты из Японии. Спикеры расскажут о стартап-хабах Японии, цифровизации японской производственной сферы и применении концепции открытых инноваций. Начало в 13.00, участие бесплатное.

В ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра фонда Sforzando. Фото youtube.com



7. В ГБКЗ исполнят музыку из японских анимэ (16+)

16 февраля в ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра фонда Sforzando. Мероприятие приурочено к началу Года Японии в России.

Музыканты исполнят саундтреки из аниме всемирно известного аниматора Хаяо Миядзаки. Во время исполнения с помощью проектора на стены концертного зала будут транслироваться мультфильмы «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие.

Солировать будет японская пианистка, стипендиат Фонда культуры Хиросимы и правительства России Саяка Накая.

Начало в 18.30. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей.

8. Казанцам расскажут о махинациях с криптовалютой (18+)

16 февраля в здании «Гранд Отель Казань» пройдет бесплатный семинар «Инвестиции в криптовалюты: 100%-я доходность или неоправданный риск?» Эксперт и инвестор в области криптовалют Ярослав Кабаков расскажет о тенденциях на рынке криптовалюты. Участники смогут послушать, насколько оправданно инвестировать в криптовалюты.

Начало в 18.30, участие бесплатное.

9. Казанцы смогут поиграть в хоккей (18+)

Хорошая новость для любителей хоккея. 17 и 18 февраля в Казани пройдут хоккейные соревнования «Red Bull Шлем и Краги». Сыграть в хоккей можно будет на стадионе «Трудовые резервы», для участия нужно только собрать команду из 6 человек. Игра пройдет на время по схеме «четыре на четыре». Особенность — полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с 5-минутным перерывом.

Аналогичные соревнования пройдут также в 11 городах России. Победители этапов примут участие в национальном финале 5 марта в Москве.

Участие в турнире бесплатное, нужна предварительная регистрация.

В Набережных Челнах пройдут традиционные автомобильные гонки на «Кубок Салавата». Фото autokam.ru



10. В автограде погоняют (18+)

С 17 по 18 февраля в Набережных Челнах пройдут традиционные автомобильные гонки на «Кубок Салавата». Поболеть за фаворита можно будет на городском ипподроме. В этом году заезд юбилейный, гонки состоятся в 20-й раз.

17 февраля пройдут квалификационные заезды. 18 февраля в 11.00 состоится торжественное открытие соревнований. Зрители увидят гоночные баталии второго этапа чемпионата Республики Татарстан по трековым гонкам в зачетной группе «А-1600» 3-го этапа Кубка России в классе «Национальный».

«Кубок Салавата» — единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Стартовые взносы будут переданы в челнинский Дом ребенка.

Также:

С 11 по13 февраля в стенах Болгарской исламской академии впервые пройдут международные болгарские чтения «Богословское наследие мусульманских народов России». В рамках чтений запланирован научно-практический семинар. Также гости смогут посетить достопримечательности Болгарского музея-заповедника. (14+)

12 февраля в Казани покажут фильм о том, как вернуть слух глухим людям. Автор идеи и сорежиссер фильма «Пусть мир услышит» Аркадий Соснов перед показом расскажет о создании картины, об уникальном методе работы с детьми, имеющими проблемы со слухом. Кинокартину можно будет увидеть в здании КИУ им. В. Тимирясова. (18+)

12 февраля в Горкинско-Ометьевском лесу посетителей научат делать «анатомически правильные» валентинки. Мастер-класс пройдет в кафе «Лес», начало в 19.00. Оплата — добровольный взнос. (16+)

14 февраля можно будет посетить концерт вокальной и фортепианной музыки, который пройдет в Казанской консерватории. Вход бесплатный. (14+)

14 февраля в молодежном центре «Ак Барс» пройдет благотворительный концерт. Он посвящен Всемирному дню знаний о раке. Известные казанские артисты исполнят популярные классические оперные композиции и известные рок-композиции о любви. Стоимость билетов 150—200 рублей. (16+)

На территории Казанской ярмарки пройдет Поволжский агропромышленный форум. Фото Максима Платонова



14 февраля на территории Казанской ярмарки пройдет Поволжский агропромышленный форум. В рамках форума пройдут 21-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер поволжья», 18-я специализированная выставка «ВолгаПродЭкспо». Вход бесплатный. (18+)

14 февраля в Набережных Челнах стартует тринадцатый по счету камский промышленный форум. Руководители и специалисты предприятий смогут принять участи в выставках по машиностроению, станкостроению, энергетике, нефти, газу, экологии и др. Форум будет работать до 16 февраля. (18+)

16, 17 и 18 февраля на Большую сцену театра им. Г.Камала вернется широко известный спектакль «Вызывали?» по пьесе Зульфата Хакима. (18+)

В «Циферблате» 16 февраля будут учить играть на фортепиано с нуля. Начало в 19.00. Оплата — за время посещения. (12+)

18 февраля в Набережных Челнах пройдет Камский лыжный марафон. Лыжники будут соревноваться на пяти разноплановых дистанциях. Также запланирован детский забег на 500 метров. (12+)