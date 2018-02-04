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Куда пойти в Казани: концерт праправнучки Шаляпина, тувинское горловое пение и сбор отельеров ЧМ

07:00, 04.02.2018

Афиша мероприятий с 5 по 11 февраля

Куда пойти в Казани: концерт праправнучки Шаляпина, тувинское горловое пение и сбор отельеров ЧМ Фото: youtube.com

В культурной программе следующей недели выделяется приезд праправнучки Федора Шаляпина в Казань, презентация киноальманаха в «Мире» и выставка молодых художников. Также на неделе можно будет проверить свои знания естественных наук — в Казани пройдет акция «Открытая лабораторная». Из мероприятий для бизнеса на следующей неделе можно выделить конференцию для владельцев отелей, которых обещают обучить работе во время чемпионата мира по футболу — 2018. Запланируйте неделю вместе с обзором «Реального времени».

В ГМИИ расскажут о неодадаизме в искусстве (18+)

6 февраля в Государственном музее изобразительных искусств РТ пройдет лекция Данилы Булатова «Пространство эксперимента. Неодадаизм и Флуксус. Перформативность в искусстве». Историк искусства расскажет о живописи конца 1950-х — начала 1960-х годов, об основных тенденциях и проблемах.

Начало — в 18.00, вход — 50 рублей.

Отельеров подготовят к чемпионату мира по футболу (18+)

6 и 7 февраля в ГТРК «Корстон» пройдет конференция «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много». Мероприятие посвящено работе отельной индустрии во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Профильные эксперты, представители госструктур и прокуратуры расскажут владельцам отельного бизнеса, как подготовиться к приему гостей этим летом, защититься от террористических угроз и правильно провести эвакуацию гостей отеля. В программе — лекции, диалоги, разбор кейсов.

Начало — в 10.00 в зале «Пушкин», за один день участия нужно заплатить 900 рублей.

Совместно с казанским камерным оркестром La Primavera выступит праправнучка Федора Шаляпина, оперная певица Ольга Орловская. Фото russianwashingtonbaltimore.com

В Казани выступит праправнучка Федора Шаляпина (16+)

7 февраля в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Приношение Шаляпину». Совместно с казанским камерным оркестром La Primavera выступит праправнучка Федора Шаляпина, оперная певица Ольга Орловская. Экс-солистка «Новой оперы» и «Геликон-оперы», сопрано Новосибирского театра оперы и балета выступит в Казани впервые. В программе — арии из опер Чилеа, Бойто, Беллини, Дворжака, Доницетти, романсы.

Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 400 до 1000 рублей.

Молодые художники Татарстана представят свои работы (18+)

8 февраля в Казанской ратуше откроется выставка «Другое время». Произведения молодых татарстанских художников будут представлены в галерее современного искусства «Окно». Работы экспозиции выполнены в разных стилях и техниках — живопись, графика, скульптура и керамика. На открытие выставки также приглашены казанские поэты и музыканты.

Начало — в 18.00.

В «Мире» представят киноальманах (18+)

9 февраля в кинотеатре «Мир» пройдет презентация киноальманаха «Татарстанские шорты. Черный квадрат. 2017». Альманах представляет собой четыре короткометражные ленты, которые рассказывают о молодых людях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Фильмы сняты начинающими татарстанскими режиссерами. На мероприятии также можно будет пообщаться с режиссерами, обсудить картины и задать вопросы. Начало — в 17.00, вход свободный.

На трех площадках Казани пройдет семейная просветительская акция «Открытая лабораторная», приуроченная ко Дню российской науки. Фото Олега Тихонова

Казанцы сдадут лабораторную (16+)

В субботу, 10 февраля, можно будет проверить свои знания по физике, биологии и химии. На трех площадках Казани пройдет семейная просветительская акция «Открытая лабораторная», приуроченная ко Дню российской науки. За полтора часа участникам предстоит сначала написать лабораторную работу, затем получить ее результаты и разобрать выполнение каждого задания с ведущим — экспертом площадки. После этого казанцам прочтут лекции и покажут фильмы на самые разные темы — от эффекта плацебо до ракетостроения.

Проверить силы можно будет в IT-лицее КФУ (начало — в 12.00), в ЦСК «Смена» (старт — в 13.30) и в технопарке «Авиатор» (15.00). Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Русский хор исполнит популярные хиты (6+)

10 февраля в Доме дружбы народов Татарстана пройдет фестиваль русской хоровой музыки имени А.В. Коткова. Со сцены прозвучат известные русские песни в исполнении русских творческих коллективов Республики Татарстан.

Начало — в 14.00, вход свободный.

Горловое пение по-тувински (6+)

10 февраля на сцене казанской филармонии выступит тувинское трио «Алаш». Артисты горлового пения представят зрителям тувинские мелодии в традиционной аранжировке. Артисты будут аккомпанировать на гитаре, хомусе, кенгирге, шынгыраше и других инструментах.

Начало — в 18.00, стоимость билетов — от 300 до 800 рублей.

На Казанской ярмарке всю неделю будет работать выставка индийских товаров. Фото kzngo.ru

10+

На Казанской ярмарке всю неделю будет работать выставка индийских товаров. Вход свободный. 16+

5 февраля в творческом пространстве «Маяковский» состоится мастер-класс «Первые шаги к телевидению, или Как побороть страх выступления». Телевизионный ведущий, шоумен Тимур Рагга расскажет о том, как перестать бояться выступать и чувствовать себя уверенно на сцене. Начало — в 19.00, вход свободный. 18+

11 февраля в филармонии пройдет концерт симфонического оркестра «Романтика». В программе — классическая музыка, музыка из кинофильмов, рок-симфонии, музыка народов мира. Стоимость билетов — от 300 до 500 рублей. 16+

Алина Губайдуллина
МероприятияОбществоКультураОбразование
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