Фарид Мухаметшин возмутился запрету на порицание двоечников, а омбудсмены — тараканам в ИВС

Почему роженицам из сел выдают билет в один конец, а тратить деньги на охрану школ бессмысленно

Фото: Максим Платонов

Служба уполномоченного по правам человека в Татарстане подвела итоги года. Больше всего татарстанцы жалуются омбудсмену на ЖКХ, несправедливые суды и правоохранительные органы. Сария Сабурская рассказала Фариду Мухаметшину, что рожать в Татарстане везут за 290 километров и с билетом в один конец. Лариса Расческова ужасалась «вы меня простите» тараканам и матрасам в ИВС. А спикер Госсовета возмущался отсутствию гласности в школах: общественно порицать двоечников запрещено. Подробности — в материале «Реального времени»

Омбудсмену жалуются на правоохранительные органы и судебную систему

В 2017 году в «Народный контроль» поступило 50 363 обращения — это на 16% больше, чем в предыдущем году. Больше всего жалоб в категории «благоустройство территории» (16 977), «содержание и ремонт дорог» (12 469), «жилищно-коммунальные услуги» (5 037), «организация дорожного движения» (4404) и «поликлиники и больницы» (889). Хотя уполномоченный и является главным оператором ГИС «Народный контроль», но за консультацией очно омбудсмену обращаются с проблемами, которые через интернет не решить. В числе самых популярных тем — снова ЖКХ, на втором месте соцзащита, на третьем — несогласие с судебными решениями, на четвертом — жалобы на сотрудников правоохранительных органов.

В числе актуальных тем Сария Сабурская назвала долги по зарплате — на 1 января татарстанцам задолжали 12 млн рублей. Производственный травматизм растет, причем среди работников, с которыми не были официально оформлены трудовые отношения. Такая уловка позволяет работодателю избегать ответственности.

О большом количестве нарушений трудовых прав говорила и профсоюзный лидер Татьяна Водопьянова. По ее словам это характерно для всей России. В этом году в Татарстане отличились «Вим-Авиа», впрочем, из-за того, что компания базировалась в РТ только на бумаге, среди жителей республики пострадавших немного. Из местных социально-трудовых конфликтов — невыплата премий на «Нижнекамскшине».

В 2017 году в «Народный контроль» поступило 50 363 обращения – это на 16% больше, чем в предыдущем году



В роддом за 290 километров: «Вы не оговорились? У нас расстояний таких нет!»

Из социальных проблем Сабурская отметила доступность медицинской помощи. Из-за закрытия родильных отделений в 11 районах Татарстана в 2016—2017 годах беременных и рожениц отправляют в межмуниципальные перинатальные центры.

— Которые находятся на расстоянии от 35 до 290 километров от места проживания, — сказала Сария Сабурская.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин не поверил своим ушам: «Вы не оговорились? За 290 километров в роддом? Не поверю! У нас расстояний таких нет!».

Сабурская ответила, что никакой ошибки нет, и позже пообещала спикеру на карте показать, какие расстояния приходится преодолевать женщинам на сносях. Но речь зашла вовсе не о километрах, а о том, что на дорогу туда роженицам санитарный транспорт предоставляют бесплатно, а вот на дорогу обратно молодой маме и новорожденному приходится добираться на попутках, если своего авто нет.

— Санитарный транспорт предусмотрен, но наши проверки показали, что в основном женщины домой добирались сами, о возможной бесплатной транспортировке они даже не знали, — говорит Сабурская.

Аналогичный вопрос с реорганизацией школ — решение принимается без учета мнения жителей. По закону решать вопрос о закрытии учебного заведения должны на народном сходе, а принимают его на родительских собраниях. «Которые являются мероприятиями для небольшого числа людей — это не позволяет гражданам реализовать право на изложение своего мнения».

Из социальных проблем Сабурская отметила доступность медицинской помощи



«В ИВС в камерах обнаружили, вы меня простите, тараканов!»

Лариса Расческова, председатель общественной наблюдательной комиссии РТ рассказала о поездках по местам лишения свободы. По ее словам, в Татарстане ухудшились условия содержания заключенных. И дело не в старых зданиях, требующих ремонта, а в том, что условия содержания не соответствуют санитарным нормам.

— В ИВС в камерах обнаружили, вы меня простите, тараканов! Это никуда не входит! — восклицала Расческова.

Так же, по ее словам, отличились отделы полиции «Япеева» и «Вишневского»: «Там люди содержатся даже после суда, причем постельное белье на ночь не выдается, ну и задержанные сами не хотят его брать: такое ощущение, что матрасы видели революцию, хотя их нужно менять каждые 2 года!».

— Здание штрафных изоляторов во второй колонии требует капремонта. Крыша протекает, все стены мокрые, что создает очень приятную атмосферу для развития туберкулеза, — продолжала изливать свои впечатления по итогам экскурсий на зону Лариса Расческова.

Но главное, чему она удивилась, это тому, что осужденные, которые работают, по ее словам, не имеют никаких дополнительных прав по сравнению с осужденными тунеядцами.

— Сейчас работающие осужденные получают на руки 25 процентов зарплаты. Они несут расходы на свое содержание, в то время как неработающие находятся полностью на государственном обеспечении. Работая, они получают по полторы—две тысячи при том, что рабочий день превышает установленный трудовым законодательством, — попросила Расческова предусмотреть меры стимулирования трудящихся сидельцев.

Лариса Расческова (слева) рассказала о поездках по местам лишения свободы



«В классах запрещено публично говорить кто двоечник! Где общественное порицание? Гласность?»

Фарид Мухаметшин тоже затронул тему заключенных. По его словам люди не всегда перевоспитанными возвращаются «из этих мест», порой бывает наоборот. Информацию о том, что до рожениц из сел не доводят информацию о их праве на бесплатный транспорт, он прокомментировал: «Некоторые о социальных услугах не знают, а потом возмущаются». С нарушениями трудовых прав, по словам спикера, в Татарстане не все так плохо, как рассказывали выступающие.

— Коллективов, где появляются противоречия между работодателем и работниками, не так много. В России, у меня есть данные, число увеличилось более чем в полтора раза, мы в числе 85 регионов находимся на седьмом месте снизу. Но это не говорит, что все «в шоколаде». Я обращаюсь к вам, чтобы эти вопросы находились в центре внимания и под контролем, — сказал Мухаметшин.

Много времени спикер уделил проблемам в школах. Он предложил не тратиться на усиленную охрану заведений после нападений в Перми и Улан-Уде, а направить усилия на работу с семьями и воспитание детей.

— Сегодня раздаются предложения, чтобы выделить деньги на охрану школ. Можно вместо двух-трех сотрудников ЧОП поставить 10 и охранять второклассников, третьеклассников или направить усилия, чтобы работать с семьей и на воспитание детей. Разве в нормальной семье ребенок топор возьмет, чтобы напасть на учителя? — сказал Мухаметшин.



Напомним, что бюджет Казани не изыскал средства на дневную охрану школ. На это, по данным замминистра образования и науки Ильсура Хадиуллина, требуется 190 млн рублей. Сейчас охрану казанских школ оплачивают родители учащихся.



— Выхолостили такие моменты, как родительские собрания, походы на них мужа и жены вместе, встречи с классными руководителями. В классах даже запрещено публично говорить кто двоечник, у кого плохие знания! Где общественное порицание? Гласность? С приходом нового министра мы будем эти важные вопросы поднимать, — пообещал Фарид Мухаметшин.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов