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Зубков вызвал на ковер губернаторов Поволжья за миллиардные газовые долги

07:00, 31.01.2018 9
Зубков вызвал на ковер губернаторов Поволжья за миллиардные газовые долги Фото: Максим Платонов

Сегодня у главы «Газпрома» Алексея Миллера день рождения, и он принимает поздравления со всей страны. Будут сегодня у него и «ходоки» из Татарстана. Что интересно, накануне были опубликованы данные, что Приволжский федеральный округ накопил к началу года самый большой долг перед «Газпромом» среди пяти федеральных округов России. Испугавшись разрастания «долговой дыры» в экономически благополучном Поволжье, председатель совета директоров «Газпрома» недавно собрал у себя глав 27 регионов-должников и пригрозил им штрафными санкциями. Руководителей Татарстана на том совещании не было, претензий к республике нет.

ПФО попало в красную зону «Газпрома»

Правление «Газпрома» подвело черту под долгами регионов за поставки природного газа. Эта долгоиграющая проблема, так как мало кто из субъектов вовремя платит по счетам и в срок, понимая, что на радикальные отключения газовая монополия не посмеет замахнуться.

«Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа, — констатируется в сообщении газовой монополии. — К 1 января 2018 года она составила 170,7 млрд рублей, что на 9,8 млрд рублей больше, чем в начале 2017 года». Иначе говоря, регионы с каждым годом платят за газ все хуже и хуже, а в этом году вирус неплатежей подхватил и Приволжский федеральный округ. Как следует из сообщения «Газпрома», самую высокую динамику накопления неплатежей из пяти округов продемонстрировал ПФО, который прежде отличался высокой исполнительской дисциплиной. «Просроченная задолженность с начала года выросла на 32% и на 1 декабря составила 27,2 млрд рублей. На 13% — до 13,4 млрд рублей — увеличился долг ЮФО, на 16% — до 5,8 млрд рублей — СФО», — отмечается в нем. Одним словом, регионы ПФО переплюнули даже те кавказские регионы, которые «ходят» в вечных должниках и больше мечтают о списании непогашенных долгов.

Самую высокую динамику накопления неплатежей из пяти округов продемонстрировал ПФО, который прежде отличался высокой исполнительской дисциплиной

Поволжская «тройка» задолжала свыше 10 млрд

Среди регионов Приволжского округа к наиболее злостным должникам «Газпром» отнес 10 субъектов. Как сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаза», на первом месте оказалась Саратовская область с долгом 4,6 млрд рублей, на втором — Пермский край с 4,1 млрд рублей, на третьем — Самарская область с 2,6 млрд рублей. В пресс-службе компании пояснили, что «Газпром» не ставит перед собой задачи афишировать финансовые проблемы регионов, но намерен добиваться своевременной оплаты в будущем, чтобы как можно скорее выйти из замкнутого круга долгов и начать наверстывать упущенное.

Чтобы не давать «вольницу» регионам, «Газпром» впервые создал специальный орган для выбивания долгов. При совете директоров «Газпрома» образована комиссия по укреплению платежной дисциплины. В начале года председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провел расширенное совещание комиссии, куда были приглашены руководители и представители органов власти 27 регионов, входящих в состав Приволжского (ПФО), Северо-Западного (СЗФО), Сибирского (СФО), Центрального (ЦФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов, а также представители Министерства энергетики РФ и руководители профильных подразделений «Газпрома» и его дочерних обществ, сообщила пресс-служба компании. Но если просроченная задолженность регионов СЗФО в течение года снизилась на 28%, то в ПФО она резко подскочила, сделав его проблемным для поставок газа. Пресс-служба «Газпром межрегионгаза» не стала называть объемы поставок газа в ПФО, но заметила, что суммы долга считаются внушительными.

Правда, в сравнении с объемами закупок газа большую тревогу вызывают регионы с небольшими объемами. Как удалось выяснить «Реальному времени», Удмуртия, занимающая последнюю строчку в антирейтинге, при объеме потребления газа всего в 3 млрд кубометров имеет долг в 1,2 млрд рублей, закупая его на сумму в 13—15 млрд рублей. А Самарская область, покупающая свыше 12 млрд кубометров, имеет долг в 2,6 млрд рублей при закупках на 55 млрд рублей. «Но мы расставляем регионы по сумме долга», — уточнили в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

На первом месте оказалась Саратовская область с долгом 4,6 млрд рублей. Фото gazprom.ru

Татарстан не вызвали на комиссию

Татарстан в антирейтинг «Газпрома» не вошел, хотя является самым крупным в ПФО потребителем газа. Как известно, республика ежегодно покупает 15 млрд кубометров газа на сумму свыше 70 млрд рублей.

«Татарстан не получал приглашения на заседание комиссии по укреплению платежной дисциплины «Газпрома», — сообщил «Реальному времени» представитель «Газпром межрегионгаз Казань». — Хотя у нас долг достигает примерно 1 млрд рублей, но на фоне ежегодных закупок газа это сущая мелочь в кармане «Газпрома». Мы больше всех в ПФО покупаем газа и меньше всех должны».

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз» подтвердили, что долг Татарстана минимален, а к республике у «Газпрома» нет претензий. Руководство «Газпром межрегионгаз Казань» объяснило четкую исполнительскую дисциплину «сильными и эффективными предприятиями региона». «Мы продаем газ только промышленным предприятиям, которые уже приучены, что с «Газпромом» лучше не шутить», — отметили в руководстве компании-поставщика газа.

Тепло в долг

Единственно, кто тянет вниз, так это теплоснабжающие организации Татарстана, которые не справляются с оплатой поставок газ. Если в среднем в ПФО долги тепловых компаний в структуре задолженности составляют 35%, то в Татарстане — свыше 50%. «Суммарная просроченная задолженность организаций коммунального комплекса Республики Татарстан за газ составила на 1 января 2018 года менее 0,5 млрд рублей. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 20,6 млн», — сообщила «Реальному времени» пресс-служба Минстроя РТ.

Татарстан в антирейтинг «Газпрома» не вошел, хотя является самым крупным в ПФО потребителем газа

Для сравнение у Саратовской и Самарской областей долги коммунальщиков составляют от 1 до 0,5 млрд рублей. Для их погашения местный оператор вынужден был подписать с правительством Саратовской области график погашения дебиторской задолженности за природный газ, который предусматривал сокращение долгов теплоснабжающих организаций с 2,7 млрд до 1,31 млрд рублей, но был сорван.

Деньги вперед

С этого года регионы обязаны предоставлять гарантии по обеспечению обязательств по оплате газа, сообщили о контрмерах в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

«Для решения проблемы неплатежей ООО «Газпром межрегионгаз» ведет планомерную работу по укреплению платежной дисциплины в регионах РФ. В частности, в 2016—2017 годах вступил в силу ряд подготовленных с участием «Газпрома» нормативно-правовых актов. Например, в 2017 году принято постановление Правительства России №139 от 04.02.2017, определяющее критерии, при соответствии которым у потребителей (в том числе теплоснабжающих организаций) возникает это требование». Впрочем, «Газпром межрегионгаз Казань» уже давно перевел промышленных потребителей, за исключением коммунальщиков, на авансовые платежи.

Луиза Игнатьева, фото Максима Платонова
ПромышленностьЭнергетикаЭкономикаБюджетИнвестиции
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    Контюкова когда в отпуск с последующим....,?
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  • Анонимно 31 янв
    Может лучше с ЮФО начать. Как там дела, РФ проясните, как кирпичные заводы в Дагестане поживают.
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    Анонимно 31 янв
    рабство?
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    Анонимно 31 янв
    Оно самое. У нас уже сколько инцидентов произошло
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  • Анонимно 31 янв
    Поздравляем днем рождения!
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  • Анонимно 31 янв
    А я между прочим, год назад заплатила 1000р за газ, и вот сейчас снова платить
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    Анонимно 31 янв
    1000 за год - это довольно таки неплохо
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    Анонимно 31 янв
    Лучше бы вообще бесплатно было! Богатая на сырье страна, как никак...
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  • Анонимно 01 февр
    ПФО - это приволжский федеральный округ. Округ имеет мужской род. Округ не "оно", округ "он". Это понятно егэшница Луиза...?
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