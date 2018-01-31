Зубков вызвал на ковер губернаторов Поволжья за миллиардные газовые долги

Фото: Максим Платонов

Сегодня у главы «Газпрома» Алексея Миллера день рождения, и он принимает поздравления со всей страны. Будут сегодня у него и «ходоки» из Татарстана. Что интересно, накануне были опубликованы данные, что Приволжский федеральный округ накопил к началу года самый большой долг перед «Газпромом» среди пяти федеральных округов России. Испугавшись разрастания «долговой дыры» в экономически благополучном Поволжье, председатель совета директоров «Газпрома» недавно собрал у себя глав 27 регионов-должников и пригрозил им штрафными санкциями. Руководителей Татарстана на том совещании не было, претензий к республике нет.

ПФО попало в красную зону «Газпрома»

Правление «Газпрома» подвело черту под долгами регионов за поставки природного газа. Эта долгоиграющая проблема, так как мало кто из субъектов вовремя платит по счетам и в срок, понимая, что на радикальные отключения газовая монополия не посмеет замахнуться.

«Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа, — констатируется в сообщении газовой монополии. — К 1 января 2018 года она составила 170,7 млрд рублей, что на 9,8 млрд рублей больше, чем в начале 2017 года». Иначе говоря, регионы с каждым годом платят за газ все хуже и хуже, а в этом году вирус неплатежей подхватил и Приволжский федеральный округ. Как следует из сообщения «Газпрома», самую высокую динамику накопления неплатежей из пяти округов продемонстрировал ПФО, который прежде отличался высокой исполнительской дисциплиной. «Просроченная задолженность с начала года выросла на 32% и на 1 декабря составила 27,2 млрд рублей. На 13% — до 13,4 млрд рублей — увеличился долг ЮФО, на 16% — до 5,8 млрд рублей — СФО», — отмечается в нем. Одним словом, регионы ПФО переплюнули даже те кавказские регионы, которые «ходят» в вечных должниках и больше мечтают о списании непогашенных долгов.

Самую высокую динамику накопления неплатежей из пяти округов продемонстрировал ПФО, который прежде отличался высокой исполнительской дисциплиной



Поволжская «тройка» задолжала свыше 10 млрд

Среди регионов Приволжского округа к наиболее злостным должникам «Газпром» отнес 10 субъектов. Как сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаза», на первом месте оказалась Саратовская область с долгом 4,6 млрд рублей, на втором — Пермский край с 4,1 млрд рублей, на третьем — Самарская область с 2,6 млрд рублей. В пресс-службе компании пояснили, что «Газпром» не ставит перед собой задачи афишировать финансовые проблемы регионов, но намерен добиваться своевременной оплаты в будущем, чтобы как можно скорее выйти из замкнутого круга долгов и начать наверстывать упущенное.

Чтобы не давать «вольницу» регионам, «Газпром» впервые создал специальный орган для выбивания долгов. При совете директоров «Газпрома» образована комиссия по укреплению платежной дисциплины. В начале года председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провел расширенное совещание комиссии, куда были приглашены руководители и представители органов власти 27 регионов, входящих в состав Приволжского (ПФО), Северо-Западного (СЗФО), Сибирского (СФО), Центрального (ЦФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов, а также представители Министерства энергетики РФ и руководители профильных подразделений «Газпрома» и его дочерних обществ, сообщила пресс-служба компании. Но если просроченная задолженность регионов СЗФО в течение года снизилась на 28%, то в ПФО она резко подскочила, сделав его проблемным для поставок газа. Пресс-служба «Газпром межрегионгаза» не стала называть объемы поставок газа в ПФО, но заметила, что суммы долга считаются внушительными.

Правда, в сравнении с объемами закупок газа большую тревогу вызывают регионы с небольшими объемами. Как удалось выяснить «Реальному времени», Удмуртия, занимающая последнюю строчку в антирейтинге, при объеме потребления газа всего в 3 млрд кубометров имеет долг в 1,2 млрд рублей, закупая его на сумму в 13—15 млрд рублей. А Самарская область, покупающая свыше 12 млрд кубометров, имеет долг в 2,6 млрд рублей при закупках на 55 млрд рублей. «Но мы расставляем регионы по сумме долга», — уточнили в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

На первом месте оказалась Саратовская область с долгом 4,6 млрд рублей. Фото gazprom.ru



Татарстан не вызвали на комиссию

Татарстан в антирейтинг «Газпрома» не вошел, хотя является самым крупным в ПФО потребителем газа. Как известно, республика ежегодно покупает 15 млрд кубометров газа на сумму свыше 70 млрд рублей.

«Татарстан не получал приглашения на заседание комиссии по укреплению платежной дисциплины «Газпрома», — сообщил «Реальному времени» представитель «Газпром межрегионгаз Казань». — Хотя у нас долг достигает примерно 1 млрд рублей, но на фоне ежегодных закупок газа это сущая мелочь в кармане «Газпрома». Мы больше всех в ПФО покупаем газа и меньше всех должны».

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз» подтвердили, что долг Татарстана минимален, а к республике у «Газпрома» нет претензий. Руководство «Газпром межрегионгаз Казань» объяснило четкую исполнительскую дисциплину «сильными и эффективными предприятиями региона». «Мы продаем газ только промышленным предприятиям, которые уже приучены, что с «Газпромом» лучше не шутить», — отметили в руководстве компании-поставщика газа.

Тепло в долг

Единственно, кто тянет вниз, так это теплоснабжающие организации Татарстана, которые не справляются с оплатой поставок газ. Если в среднем в ПФО долги тепловых компаний в структуре задолженности составляют 35%, то в Татарстане — свыше 50%. «Суммарная просроченная задолженность организаций коммунального комплекса Республики Татарстан за газ составила на 1 января 2018 года менее 0,5 млрд рублей. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 20,6 млн», — сообщила «Реальному времени» пресс-служба Минстроя РТ.

Татарстан в антирейтинг «Газпрома» не вошел, хотя является самым крупным в ПФО потребителем газа

Для сравнение у Саратовской и Самарской областей долги коммунальщиков составляют от 1 до 0,5 млрд рублей. Для их погашения местный оператор вынужден был подписать с правительством Саратовской области график погашения дебиторской задолженности за природный газ, который предусматривал сокращение долгов теплоснабжающих организаций с 2,7 млрд до 1,31 млрд рублей, но был сорван.

Деньги вперед

С этого года регионы обязаны предоставлять гарантии по обеспечению обязательств по оплате газа, сообщили о контрмерах в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

«Для решения проблемы неплатежей ООО «Газпром межрегионгаз» ведет планомерную работу по укреплению платежной дисциплины в регионах РФ. В частности, в 2016—2017 годах вступил в силу ряд подготовленных с участием «Газпрома» нормативно-правовых актов. Например, в 2017 году принято постановление Правительства России №139 от 04.02.2017, определяющее критерии, при соответствии которым у потребителей (в том числе теплоснабжающих организаций) возникает это требование». Впрочем, «Газпром межрегионгаз Казань» уже давно перевел промышленных потребителей, за исключением коммунальщиков, на авансовые платежи.