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Военные церкви Казани: храмы для драгун, рабочих порохового завода и курсантов

07:00, 26.01.2018 15

Казанские культовые сооружения армии и флота. Краткие заметки. Часть 1

Военные церкви Казани: храмы для драгун, рабочих порохового завода и курсантов

Снос казарм Октябрьского городка в Казани вызвал бурные дискуссии горожан вокруг предполагаемой церкви на этом участке. В связи с этим краевед и колумнист «Реального времени» Лев Жаржевский сегодняшнюю авторскую колонку, написанную для нашей интернет-газеты, посвятил военным православным храмам, которые когда-то находились в городе.

Тема казанских военных храмов хорошо разработана и требуется лишь некоторая усидчивость при работе с давно известными источниками. При истории со сносом старых строений Октябрьского городка одним из аргументов противников сноса явилось утверждение о том, что одно из сносимых зданий есть полковая церковь. Причем утверждение это оспаривалось другими участниками оживленной, если не сказать ожесточенной дискуссии, порой далекой от минимальных этических норм.

В силу сказанного, построение заметок будет следующим: сначала автор процитирует лучший источник по части военных церквей — весьма объемный справочник Г. Цитовича «Храмы армии и флота» (1913), а затем постарается доложить некоторые сведения о так называемых Артиллерийских (или Арских) казармах.

Итак, впереди пространная цитата из книги Г. Цитовича.

Обращаясь к источнику

«Основание Казанской военно-кремлевской церкви, находящейся в здании Спасской башни Казанского кремля, относится как местным преданием, так и письменными историческими данными, ко времени царя Иоанна Васильевича Грозного и приписывается его личному повелению как выражение особой благодарности Господу Богу за покорение Казани.

На переднем фасаде Спасской башни, в особой нише тогда же был поставлен в сребро-позлащенной ризе Образ Спасителя («Нерукотворенный»), весьма значительного размера (в вышину 3 арш. 8 верш., а в ширину 2 арш. 10 верш.). По преданию, этот образ, устроенный по образцу и по мере «Великого знамения», бывшего при Царе во время взятия Казани также по личному повелению покорителя Казанского царства. В Казанских писцовых книгах 1566—1568 г.г. на 43—45 листах об основании Кремлевской церкви, именуемой часто «Спас Нерукотворенный, иже на вратех», читаем следующее: «Да на городе, на каменной стене, на Спасских набольших воротах, церковь каменна, Спаса Нерукотворенного Образа, строение все из Государевы казны, а в церкви образов: образ Спаса Нерукотворенного полуторы пядницы, обложен серебром и золочен венец выбит, да пять образов на золоте: Спас Вседержитель, две Пречистые, а книг в церкви Евангелие тетр в полдесть, позолочено, атлас зелен посконный, крест и Евангелисты медяны, Апостол тетр в полдесть, псалтырь с следованием в десть, шестодневец, минея общая, служебник, три блюда оловянные, ризы безинные, оплечьи камка-ветчана, шелк багров да лазорев, патрахель бархат черн, на черватой земле, поручи бархат лазорев с золотом. Крест воздвизальный велик, медян вольячный. Двери царские на лазори. Крест воздвизальный резан на дереве, кадило и укропник медяны, да у церкви в паперти два колокола».

К сожалению, из всех древних священных предметов ни один не сохранился до нашего времени, кроме Нерукотворенного Образа Спасителя «иже на вратех», для помещения которого в 1905 г. сооружена на средства Статского Советника П.В. Щетинкина обширная каменная часовня. Имеются при церкви: 1) снимок с того знамени, которое было при Царе Иоанне Грозном во время штурма Казани (подлинное хранится в Московской Оружейной Палате); 2) автограф, или собственноручная подпись Святителя Гурия: «Смиренный Гурий, Божией милостью Архиепископ Казанский и Свияжский»; 3) снимок с знамени «большого полка 1654 года»; 4) снимок со знамени «большого наряда 1654 года»; 5) металлический снимок — копия «Им же прободено было ребро Спасителя Нашего» (кем доставлено и пожертвовано неизвестно); 6) типикон Московской печати 1682 г. «повелением царя Феодора Алексеевича и благословением патриарха Иоакима» в двух частях; 7) Св. Евангелие Московской печати 1779 г. (повелением Императрицы Екатерины Алексеевны и благословением Св. Синода).

В 1815 году, во время большого пожара в Кремле, Спасская церковь сильно пострадала, затем долго стояла в полуразрушенном состоянии и только в двадцатых годах минувшего столетия была возобновлена усердием коменданта г. Казани барона Пирха и воинских чинов Казанского гарнизона, оставаясь по-прежнему в епархиальном ведомстве. Но в августе 1836 года Государь Император Николай Павлович, при посещении Казани, обратив внимание на Спасскую башню с образом Спасителя и старинную архитектуру Кремлевской башни, приказать изволил «находящуюся в Спасской башне Казанского Кремля церковь во имя Спасителя исключить из Епархиального в военное ведомство, назначить к ней особого военного священника и причт с содержанием по штату для церкви Кинбургской крепости и к храму сему причислить все военные части и ведомства».

Вмещает церковь до 300 человек. По штату при церкви положены: один священник и два псаломщика.

Приписные церкви: 1) церковь во имя Св. Апостола и Евангелиста Матфея (16 ноября). Зданием — деревянная, сооружена на средства умершего Казанского купца М.Н. Вениаминова-Башарина 14 марта 1893 г; 2) лагерная церковь во имя Св. Равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, деревянная, построена в 1895 г. на средства Казанского купца В.Ф. Булыгина и освящена в том же году 23 июня.

С 5 февраля 1906 г. при церкви открыто «Церковное Братство во имя Христа Спасителя», согласно утвержденному Протопресвитером военного и морского духовенства А.А. Желобовским уставу, преследующее цели религиозно-просветительные, церковно-строительные и благотворительные.

Церковь Казанского военного училища в честь Свв. Николая и Феодосия. Праздник училища 22 октября.

Военное училище и при нем церковь находятся в Кремле. Училище открыто в 1866 году. Церковь устроена в 1896 году в училищном манеже на средства потомственного почетного гражданина Вениаминова-Башарина. Алтарь и иконостас отделяется от манежа раздвижной деревянной перегородкой. Освещение в церкви электрическое. Церковь и манеж вмещают до 1 500 человек. По штату при церкви положены: один священник и псаломщик.

Церковь Казанского военного госпиталя в честь иконы Казанской Божией Матери. Престольный праздник 22 октября.

Военный госпиталь и при нем церковь находятся на северо-восточной окраине города, в местности, называемой «Арское поле». Церковь домовая, устроена в 1844 году во втором этаже главного госпитального здания. Вмещает 200 человек. По штату при церкви положены: один священник и псаломщик. Причт помещается в казенных госпитальных квартирах.

Церковь свт. Николая Казанского порохового завода.

Зданием церковь — каменная, двухпрестольная, устроена Артиллерийским ведомством в 1854 году (приход освящен в день 300-летнего юбилея Дома Романовых). Колокольня в одной связи с церковью. Вмещает церковь до 900 человек. Утварью и ризницею богата. По штату при церкви положены: один священник и псаломщик. Прихожане церкви — рабочие порохового завода, рабочие Алафузовского завода и местная команда.

Церковь Порохового завода

Церковь 5-го драгунского Каргопольского полка в честь Св. Троицы. Полковой праздник: день Св. Троицы. 1707 г. В Тульской провинции сформирован из рекрут Каргопольский драгунский полк. 1864 г. Марта 25. Полк назван 5-м драгунским Каргопольским. Походная (при полку) церковь с конца XVIII столетия. Церковь эта сопутствовала полку в Турецкую войну в 1828—1829 г.г. Казармы полка расположены в 2-х верстах от города. Помещения для церкви в казармах нет. Воинские чины посещают близлежащую церковь Архиерейской дачи. Иконостас и церковная утварь при полку имеются. По штату при полковой церкви положен: один священник.

Церковь 161-го пехотного Александропольского полка в честь Св. Великомученика Георгия Победоносца. Полковой праздник 23 апреля. 1874 г. Августа 1. Сформирован Александропольский пехотный полк из четвертых батальонов гренадерских полков (13, 14, 15 и 16-го). 1875 г. Декабря 16. Назван 116-м пехотным Александропольским. Походная (при полку) церковь учреждена при сформировании полка (в 1874 г.). Церковь эта сопутствовала полку в походах: 1) в Турецкую войну в 1877—1878 г.г., 2) в Русско-Японскую войну в 1904—1905 г.г. С переходом полка в 1910 г. из г. Могилева в г. Казань, помещения под устройство церкви пока не имеется. Богослужения совершаются в ротах. По штату при полковой церкви положен: один священник.

Церковь 162-го пехотного Ахалцыхского полка в честь Св. Архистратига Михаила. Полковой праздник 8 ноября. 1874 г. Августа 1. Сформирован из четырех батальонов пехотных полков (73, 74, 75 и 76-го) Ахалцыхский пехотный полк. 1875 г. Декабря 16. Назван 162-м пехотным Ахалцыхским. Походная (при полку) церковь учреждена при сформировании полка (в 1874 г.). Церковь эта сопутствовала полку в походах: 1) в Турецкую войну в 1877—1878 г.г., 2) в Русско-Японскую в 1904—1905 г.г. С переходом (в 1910 г.) полка из г. Могилева в г. Казань, за неимением помещения под устройство полковой церкви, полку отведена городская церковь (в центре города), с платою по 150 руб. в год за ее отопление. Вмещает до 600 человек. По штату при полковой церкви положен: один священник».

Этим заканчиваются сведения о военных храмах Казани начала ХХ века, собранные в книге Г. Цитовича.

Церковный парад

Церковные парады

И нам остается написать несколько строчек об одной стороне военно-церковного быта — церковных парадах. Почему именно о них? Да потому что этим словосочетанием пестрит русская литература досоветского времени.

Начнем с дефиниций. Вот как определяет церковный парад первый русский военный энциклопедический словарь:

Церковный парад, церковный строй. В воскресные и праздничные дни повелено в войсках делать церковные парады, для чего выводят оные и строят взводами, но без ружей; идут таким образом в церковь, где слушают литургию, по скончании которой строят фронт пред церковью, и потом возвращаются тем же порядком.

Уделено место церковным парадам и в бессмертных афоризмах Фаддея Козьмича Пруткова.

Боже мой, боже мой, как я рад!
Завтра назначен церковный парад!

Всем завтра ехать к преосвященному,
Человеку умному и почтенному.

Господам офицерам, подходя к руке,
Держать палец на темлячке.

Чтоб во время закуски господа юнкера
Не прятали осетров в кивера.

Наказать юнкеру Шмидту,
Чтоб быть ему чище обриту.

От классики к прозе жизни. Дореволюционные документы военного характера из всех архивов страны были сосредоточены в РГВИА в Москве. В местных архивах остались сущие крохи. Но роясь в них, можно найти что-то и по нашей теме. Например, вот что написано в приказании по Казанскому гарнизону перед Великим постом.

«По приказанию командующего Казанским военным округом объявляется при сем для сведения и, в чем следует, для распоряжения очередь для исполнения в предстоящий Великий пост духовных треб, исповеди и Св. Причастия гг. офицерами, чиновниками военного ведомства и не имеющими чина резервных батальонов, управлений и учебных заведений в Казани и числящихся в приходе казанской кремлевской во имя Христа Спасителя церкви. <...> Юнкерам Казанского пехотного училища говеть в церкви училища, а время говения оставляется на усмотрение начальника училища». Далее следует пространное и подробное указание для певчих Военно-кремлевской церкви, наряжаемых из нижних чинов, когда и какие службы они должны «обслуживать» в предстоящий пост. Обращается внимание на строгое соблюдение порядка ведения исповедных списков на гг. офицеров и чиновников военного ведомства.

Сохранилось и приказание по устройству церковного парада по поводу храмового праздника Военно-Кремлевской церкви 16 августа. И мы знаем, что форма одежды для того парада была «китель при шарфе и старшем ордене».

Конечно, церковные парады даже в Казани — окружном центре — не шли ни в какое сравнение с церковными парадами в столицах, особенно, когда в них участвовали особы августейшей фамилии.

Так вышло, что поговорить на злободневную тему снесенных артиллерийских казарм и заодно о якобы имевшейся в них церкви (якобы — это значит как будто) нам придется в следующем выпуске заметок.

Продолжение следует

Лев Жаржевский, фото предоставлены автором
ОбществоИстория
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 26 янв
    Жорж как всегда зрит в корень
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    Анонимно 26 янв
    Это он коментарии оставляет под ником жоржик?
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    Анонимно 26 янв
    Он вам никогда этого не скажет
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    Анонимно 26 янв
    Он анонимно не комментирует
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  • Анонимно 26 янв
    Так про Октябрьский городок не сказал толком
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  • Анонимно 26 янв
    Спасибо Льву Моисеевичу за иллюстрации. Они не менее интересны, чем тексты
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  • Анонимно 26 янв
    Книга Цитовича вышла в 1913 году - неужто за 4 года не смогли построить церковь?
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    Анонимно 26 янв
    Это не так то просто было век тому назад
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    Анонимно 26 янв
    Огромные здания Коммерческого и Промышленного училищ были построены за 2 года.
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  • Анонимно 26 янв
    Не в укора вторую но: «Церковь Казанского военного госпиталя в честь иконы Казанской Божией Матери. Престольный праздник 22 октября.» - насколько известно, что Баженов, Загоскин и Г.В.Фролов упоминали о Скорбященской церкви, но не о церкви в честь иконы БМ Казанской
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  • Анонимно 26 янв
    Ждем продолжения
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  • Анонимно 26 янв
    Очень интересно
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    Анонимно 26 янв
    Что?
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    Анонимно 26 янв
    Итак, впереди пространная цитата из книги Г. Цитовича.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/87782-voennye-cerkvi-kazani-ch1
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  • Анонимно 30 янв
    Лев Моисеевич, а когда будет про казанскую икону? Как ее похитили и сожгли?
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