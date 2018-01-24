В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» реализовал продукцию на 162 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой НКНХ

Итоги работы компании подвел генеральный директор Азат Бикмурзин на конференции трудового коллектива, которая прошла в головном офисе НКНХ. Год для предприятия выдался удачным – увеличилась выработка основной продукции, а также были подписаны долгосрочные контракты с зарубежными компаниями. Что касается социальной ответственности, то промышленному гиганту удалось выполнить все обязательства перед коллективом. Их сохранят в таком же объеме в новом коллективном договоре, который был принят на три года. Обо всем подробнее – в материале «Реального времени».

Увеличение выработки продукции и новые марки пластика

Юбилейный год для предприятия получился успешным — выручка от реализации продукции составила 162 млрд рублей. На 5% выросла отгрузка синтетического каучука, что составило 704 тыс. тонн — 83% от этого было направлено крупным зарубежным компаниям. Объем поставки пластиков составил около 700 тыс. тонн. В рамках эффективности продаж на 70 тыс. тонн увеличили отгрузку полиэтилена низкой плотности для производства стретч-пленки – продукта, который смог вытеснить импортные аналоги у основных российских переработчиков.

На заводе синтетического каучука за год выпустили более 183 тыс. тонн СКДН, что стало рекордом за все время работы производства. Сотрудники завода стирола и полиэфирных смол впервые в истории завода выработали свыше 305 тыс. тонн стирола. Среди достижений предприятия в 2017 году – миллионная тонна галобутилового каучука, четырехмиллионная тонна изопрена и 17-миллионная тонна этилена.

На 5% выросла отгрузка синтетического каучука, что составило 704 тыс. тонн — 83% от этого было направлено крупным зарубежным компаниям. Фото: Олег Тихонов



В прошлом году специалисты предприятия продолжили осваивать новые марки пластика. Среди новинок — марка для производства упаковки методом литья, марка для производства высокопрочной рукавной и ламинированной пленки, несколько марок ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения с пониженным содержанием остаточного стирола для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

На заводе изопрена-мономера в 2017 году запустили новое производство формальдегида по технологии Formox. Это стало первым этапом по наращиванию мощностей завода изопрена-мономера. В рамках второго этапа завершается строительство производства изобутилена и реконструкция завода изопрена. Все это позволит увеличить производство изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год.

В 2017 году предприятие продолжило укреплять партнерские отношения с зарубежными компаниями. В июне на Петербургском экономическом форуме между «Нижнекамскнефтехимом» и немецким концерном Linde было подписано базовое соглашение на строительство первого этапа олефинового комплекса мощностью 1 200 тыс. тонн по этилену — нового производства ЭП-600.

Сейчас обсуждается и второй этап, который включает в себя аналогичный комплекс этилена. Фото предоставлено пресс-службой НКНХ



— Также обсуждается и второй этап, который включает в себя аналогичный комплекс этилена. Сейчас осуществляется организация привлечения заемного финансирования — в соответствии с контрактом компания Linde в прошлом году провела оценку воздействия проекта на окружающую и социальную среду, выполненную в соответствии с международными требованиями. Соответствие требованиям в части экологии и вопросах социальной ответственности является одним из обязательных условий кредиторов для принятия решения о предоставлении финансирования, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Кроме этого, были подписаны долгосрочные контракты с зарубежными шинными компаниями на поставку каучуков.

Новый коллективный договор на 3 года

Стабильное развитие «Нижнекамскнефтехима» позволило предприятию выполнить перед сотрудниками все социальные обязательства, прописанные в коллективном договоре. В прошлом году компания направила средства на оздоровление и отдых сотрудников и их детей. К примеру, в санатории-профилактории «Корабельная роща» восстановили здоровье 2148 нефтехимиков и 509 ветеранов труда, еще 670 детей отдохнули с родителями по программе «Мать и дитя». В санатории-профилактории провели капительный ремонт, закупили ванны для водолечебницы и обновили технику в номерах отдыхающих. Более 1,5 тысяч детей отдохнули в оздоровительном лагере «Юность» и в спортивном –«Олимпиец».

На НКНХ выполняется программа по улучшению условий труда, продолжается работа с молодежью, популяризируется и развивается рабочий спорт, выделяются средства на поддержку молодых семей и строительство жилья. Фото предоставлено пресс-службой НКНХ



Отдельное направление в коллективном договоре – подготовка кадров. В 2017 году обучение прошли 12 743 работника. Также на НКНХ выполняется программа по улучшению условий труда, продолжается работа с молодежью, популяризируется и развивается рабочий спорт, выделяются средства на поддержку молодых семей и строительство жилья. В минувшем году было распределено 757 квартир.

С отчетом о выполнении коллективного договора 2017 года перед трудовым коллективом выступил председатель объединенной профсоюзной организации Адип Хайруллин. Докладчик сделал акценты на наиболее приоритетных направлениях деятельности профсоюза компании. В их числе — обеспечение безопасных условий труда на производстве, социальные гарантии и компенсации, молодежная политика, медицина, физкультура и спорт. В 2017 году значительными расходами средств профсоюзного бюджета стали статьи социальной направленности: на оздоровление и отдых членов профсоюза и их детей, на финансирование оздоровительных учреждений, на работу с молодежью и развитие детского и рабочего спорта, приобретение спортинвентаря, проведение спортивно-массовых мероприятий. Оказана материальная помощь членам профсоюза, выделена материальная помощь Рескома ко Дню матери. Он отметил, что все социальные обязательства, прописанные в колдоговре-2017 были реализованы в полном объеме.

С отчетом о выполнении коллективного договора 2017 года перед трудовым коллективом выступил председатель объединенной профсоюзной организации Адип Хайруллин. Фото предоставлено пресс-службой НКНХ



Работу по социальной защите коллектива планируют продолжить и в дальнейшем, поэтому коллективный договор прошлого года взяли за образец и в новом документе сохранили все социальные обязательства. Но если раньше договор принимали только на год, то в этот раз решили изменить традицию и впервые подписать документ на 3 года.

— Таким образом, мы на три года подтверждаем намерения администрации компании и профсоюзной организации работать вместе и выполнять условия коллективного договора, в котором сохранены все социальные гарантии, все положительное, что было прописано в коллективном договоре 2017 года, ни один пункт не был забыт, – пояснил участникам конференции генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

По словам Татьяны Водопьяновой, из 100 только 10-15 предприятий заключают коллективный договор на 3 года. Фото предоставлено пресс-службой НКНХ

— В Татарстане большая часть предприятий принимает коллективные договора на год и немного кто заключает на три года. Из 100 предприятий только 10-15 предприятий заключают коллективный договор на 3 года. Это ведь риски — это же обязательства, которые регистрируются в соответствующем органе занятости и стороны несут обязательства за их выполнение. Но хочу сказать, что показатели по коллективным договорам в промышленном секторе, говорят о том, что нет снижения социальных обязательств – планку стараются сохранить. Потому что любое предприятие понимает, что кадровый потенциал надо не только беречь, но и создавать ему стимул, чтобы любой человек имел интерес к работе на этом предприятии, — объяснила председатель Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова.

Договор подписали генеральный директор компании Азат Бикмурзин и председатель объединенной профсоюзной организации Адип Хайруллин.