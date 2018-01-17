Эдуард Лимонов: «История России была бы другой, если бы лидером коммунистов стал Анпилов»

В понедельник на 72-м году жизни скончался известный политик, лидер «Трудовой России», которого называли «русским Че Геварой», Виктор Анпилов. «Реальное время» связалось с хорошо знавшим его писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым, который поделился своими воспоминаниями о Викторе Ивановиче, а также объяснил почему Павел Грудинин не сможет перенять у Анпилова эстафету «символа радикального коммунистического реванша».

«Анпилов был самым естественным из всех наших политиков»



— Государственные СМИ демонизировали Виктора Ивановича, вырисовывая образ невменяемого фанатика. А каким вы его знали, будучи с ним близко знакомым?

— Этот образ для тех, кто его не знает. Я отлично знал Анпилова, черт знает сколько времени — с 92-го года, когда мы с ним познакомились. Фанатик — нет. Он вождь со всей своей простой народной страстью. Вот таким он был. С простяцкой мордой, родившийся в селе Белая Глина Краснодарского края. Несмотря на свою учебу на факультете журналистики МГУ, он все равно остался простым парнем.

— Большая была разница между Анпиловым-политиком, который выводил тысячи людей на митинги, и Анпиловым, обычным человеком?

— Нет, он был самым естественным из всех наших политиков. Не чванливый, простой.

— Пик его политической активности относят к 90-м годам, а известно ли вам, чем он занимался в последние годы?

— Я особо не присматривался, но время от времени он встречался на моем жизненном и политическом пути, и я не всегда был с ним согласен. Он производил впечатление человека, который был известен в 90-е и в начале 00-х, но уже сошел со сцены как политик.

К моему глубочайшему сожалению, осенью 1992 года состоялось трагическое событие: в борьбе за лидерство в коммунистическом движении Зюганов, с помощью ельцинской власти, победил Анпилова. Тем самым было загублено все российское коммунистическое движение.

«Я считаю, что вместе с ним умерла эпоха — эпоха митингов, эпоха свобод». Фото tsargrad.tv



Как мы видим, Зюганов пошел по пути конформизма и соглашательства с властью, и ныне КПРФ является подельником власти. Все это произошло потому что народной стихии тогда не удалось одолеть этих «соглашателей». КПРФ — это партия профессоров, партия среднего истеблишмента КПСС, за деятельность которой я и дохлой мухи не дам. Я убежден, что история России была бы совсем другой, если бы в 92-м году лидером коммунистического движения стал Анпилов.

За годы людям внушили, что коммунистическое движение в России — это Зюганов, хотя «Трудовая Россия» была ярче, и она была более народной. И как вождь, Анпилов был более русским, бескомпромиссным явлением.

«Мы — нацболы — от него очень многому научились»



— Вы как-то вы назвали Жириновского типичным политиком из Атланты. А есть ли параллели Анпилову во Франции или в США? Или это чисто русский феномен переходного периода?

— Я думаю, что это чисто русское явление. Повторюсь, он родился в селе, и несмотря на свою учебу на факультете журналистики МГУ, всегда оставался выходцем из Белой Глины. И в этом очень много трогательного, хорошего, наивного.

Я считаю, что вместе с ним умерла эпоха — эпоха митингов, эпоха свобод. Мы — нацболы — от него очень многому научились. Мы даже не умели нормально подавать заявки куда-нибудь на митинг. Мы научились у Анпилова очень многим простым политическим, уличным вещам.

— А почему не получилась долгосрочная коалиция вашей партии с «Трудовой Россией»?

— Вы знаете, там множество причин, да и не обязательно все коалиции должны получаться. Виной всему много всяких вещей, которые, наверное, было бы очень нудно перечислять. И потом они неточные — это, скорее, размышления. Что-то удерживало их от более тесного соприкосновения с нами, да и не факт, что из этого соприкосновения получилось бы что-то хорошее.

— Эдуард Вениаминович, как вы относитесь к предположению о том, что свою политическую деятельность Анпилов мог координировать с западными спецслужбами?

— Большего идиотизма я давно не слышал (смеется). Зачем вы шутите так глупо и злобно (или же тот, кто выдвинул эту идею)? Более далекого от западных спецслужб человека я себе не могу представить.

Нет, это был русский Ванька — бесхитростный. Потому и проиграл лидерство в коммунистическом движении. Если бы все сложилось иначе, то сейчас Россия была бы другой и не из-за его личных заслуг, а потому что он был честным человеком, который не допустил бы этой деградации ревизионизма и тесных отношений с властью, в которые вступила КПРФ.

«Грудинин похож на азербайджанского торговца. Я его знать не знаю. Он не коммунист, не член какой-либо партии, он бизнесмен с относительно большими деньгами». Фото vesti.ru



«Я не уверен в лояльности Грудинина к рабочему классу и низшим слоям населения вообще»



— В 2003 году Виктор Иванович заявил о намерении подать документы о самовыдвижении в качестве кандидата на пост президента России, однако позже он отказался участвовать в выборах из-за «определенных событий в стане политических оппонентов Владимира Путина». Как вы думаете, если бы он все-таки подал документы, до какого этапа он бы дошел (или ему позволили бы)?

— Ни до какого. За ним присматривали так же, как и за мной, и за рядом других людей. В то время все решалось просто. Хотя даже в наше время все решалось просто: против меня, например, когда я попытался провести собрание граждан, выдвигающих меня в президенты, просто применили вооруженную полицию. Это было не так давно — декабрь 2011 года.

— Недавно координатор левого фронта Алексей Сахнин заявил в прессе, что Павел Грудинин может перенять у Анпилова эстафету «символа радикального коммунистического реванша». Вы с ним можете согласиться?

— Сахнин сидит где-то в Швеции, что он там мог заявить.

— Тем не менее, как вы считаете, Грудинин на это способен?

— Грудинин похож на азербайджанского торговца. Я его знать не знаю. Он не коммунист, не член какой-либо партии, он бизнесмен с относительно большими деньгами. Я не уверен в его лояльности по отношению к рабочему классу и низшим слоям населения вообще. И, на мой взгляд, у него вообще нет шансов, поскольку выборы, естественно, выиграет Владимир Владимирович Путин.

