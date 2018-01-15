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Красота по-казански: от купальников до кокошников

14:27, 15.01.2018 8

Как прошел Beauty Round перед юбилейным конкурсом «Мисс Татарстан»

Красота по-казански: от купальников до кокошников Фото: Денис Петьовка (7kazan.prokazan.ru)

В минувшие выходные в концерт-холле «Эрмитаж» прошел ставший традиционным Beauty Round конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2018». В нем приняла участие 21 девушка, они состязались в трех конкурсах: «Визитка», «Купальник» и «Творческий». Финал XX, юбилейного, конкурса красоты «Мисс Татарстан» состоится 22 января в КРК «Пирамида».

Казанских красоток оценил видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 янв
    Красивые девушки
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  • Анонимно 15 янв
    Разве в купальниках дефиле не отменили?
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  • Анонимно 15 янв
    Девушка в кокошнике загадочна и красива, нежели в купальнике
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    Анонимно 15 янв
    Ха-ха, как крепнет нравственность когда дряхлеет плоть.
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  • Анонимно 15 янв
    Худые очень сильно. Их надо отправить в санаторий.
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    Анонимно 15 янв
    А вам жирные коровы нужны на конкурсе красоты?
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    Анонимно 15 янв
    Не жирные коровы, но смотреть на кости просто неприятно.
    Да и секс с костлявыми может привести к травме.
    Мужчины.
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  • Анонимно 16 янв
    нет цветовой дифференциации штанов... друзья - гнать надо из города авторов шоу в нижнем белье - не Ямайка тут у нас, надо немного остыть в тюрьме местной, у околотошного за пропаганду свободы по технологиям гавайских пляжей 50 годов прошлого века... ну это же бредовая ситуация - снега только нет на сцене..
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Новости

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Новости раздела