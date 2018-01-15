Красота по-казански: от купальников до кокошников
Как прошел Beauty Round перед юбилейным конкурсом «Мисс Татарстан»
В минувшие выходные в концерт-холле «Эрмитаж» прошел ставший традиционным Beauty Round конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2018». В нем приняла участие 21 девушка, они состязались в трех конкурсах: «Визитка», «Купальник» и «Творческий». Финал XX, юбилейного, конкурса красоты «Мисс Татарстан» состоится 22 января в КРК «Пирамида».
Казанских красоток оценил видеокорреспондент «Реального времени».
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Да и секс с костлявыми может привести к травме.
Мужчины.