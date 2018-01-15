Поставь двойку УК: казанцы смогут оценить работу жилищников

После крушения «Татфондбанка» перестал работать сервис по оплате услуг ЖКХ в системе «Открытая Казань»

Казанцы смогут поставить оценки своим управляющим компаниям. До сих пор это делали чиновники, но теперь в системе «Открытая Казань» запустят новый рейтинг УК по 82 критериям, который сформирует население. У сервиса появится еще несколько услуг, например, можно будет просмотреть видео с камер наблюдения во дворе. А власти уверяют, что будут быстрее реагировать на жалобы горожан. Как еще планируют упростить жизнь казанцам, подробнее — в материале «Реального времени».

Решить заявку за 30 часов

Шесть лет назад у горожан появилась возможность сообщать о проблемах в доме в систему «Открытая Казань». Ресурс создали для повышения качества обслуживания населения в сфере ЖКХ. Сюда можно пожаловаться, например, на плохую уборку в подъезде, невывоз мусора или отсутствие света. Только в том году здесь оставили 299 тысяч подобных заявок. Чиновники рапортовали, что 99% из них выполнили, причем якобы даже быстрее, чем положено по регламенту:

— Среднее время выполнения заявок с вводом системы сократилось в 3,5 раза. В среднем по городу на выполнение заявки требуется около 30 часов. Для информации: регламент составляет три рабочих дня, — подчеркнул замглавы исполкома Казани, председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

При этом просроченных заявок, по его словам, стало в 4 раза меньше. Всего за пять лет действия системы казанцы оставили в системе 1,8 млн обращений. Большинство касается освещения мест общего пользования, качества электро- и горячего водоснабжения.

Среднее время выполнения заявок сократилось в 3,5 раза, отрапортовал Гиниятуллин



Формирует план капремонта

Система обслуживает свыше 4,5 тысячи домов с населением 845 тысяч человек. Львиная доля из них звонит в «Открытую Казань» (1,6 млн обращений), некоторые (около 200 тысяч) оставляют заявки онлайн. Еще часть жалоб приходят сюда с портала «Народный контроль».

У системы есть и другие функции. Она содержит данные о техническом состоянии всех домов, формирует регламент их планового осмотра и помогает планировать капремонт. Так, в доме на Коломенской, 4 выявили скрытые дефекты фасада и кровли, а также плохое состояние сетей.

— Дом был рекомендован для включения в программу капремонта с выполнением этих видов работ, и в 2017 году привели в норму системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, крышу, фасад, подъезды. Таких примеров много, — отметил Искандер Гиниятуллин.

В том году сервис предложил новые услуги: пользователям сообщают о решении заявки и предлагают посмотреть видео с камер наблюдения в доме или во дворе. Но последней услугой пока могут воспользоваться лишь жители Приволжского района. В планах сделать ее доступной для всех.

Казанцы расставят оценки своим УК

С прошлого года система помогает управляющим компаниям подсчитать, во сколько обойдется выполнение той или иной заявки. Учет хозопераций между УК и подрядчиком стал более понятным, а время формирования затрат и подготовки документов сократилось с двух дней до часа.

Сейчас разработана новая система оценки работы УК по 82 критериям из 10 разделов



Ежедневно «Открытая Казань» формирует рейтинг УК по исполнительной дисциплине. В расчет идут не количество заявок, а их выполнение. Сейчас самые высокие показатели у управляющих компаний «УК Мегаполис» и «УК Домсервис», самые низкие — у «УК Домсервис+» и «УК ЖИК Премиум». Но сейчас разработана новая система оценки работы УК по 82 критериям из 10 разделов.



— В ближайшее время мы эти критерии опубликуем на сайте «Открытой Казани» и на странице комитета ЖКХ, где жители смогут сами оценить работу своих управляющих организаций и предложить свои критерии оценки. Будем готовы рассмотреть и учесть предложения горожан, — сообщил Искандер Гиниятуллин.

Кроме того, чиновник сообщил, что по просьбам казанцев в этом году в систему вернут сервис по оплате услуг ЖКХ. Этот модуль перестал работать после краха «Татфондбанка».

— В настоящее время проходят переговоры с различными банками по восстановлению этой функции. С «Татфондбанком» была достаточно неплохая договоренность — был минимальный процент комиссионных. Мы хотим сохранить примерно эти же условия и в дальнейшем, — ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» Искандер Гиниятуллин.

По его словам, 45 тысяч казанцев, которые завели личные кабинеты в системе, оплачивали квартплату как раз через «Открытую Казань». Что касается жалоб казанцев, тот тут он пообещал стремиться повысить оперативность реагирования и решать заявки уже не за 30 часов, а быстрее:

— Конечно, будем добиваться и настаивать на том, чтобы время исполнения заявок сокращалось, но тут надо не потерять еще и качество. В том рейтинге, который мы разработали и в ближайшее время утвердим, там в том числе будет повышение качества и сокращение срока реализации заявки, — заявил глава комитета ЖКХ.