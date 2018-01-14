Митя Алешковский: «Беда нашего общества — патернализм»

Как в поселке на берегу Баренцева моря, где снимался фильм «Левиафан», стало дорожать жилье и туда потянулись туристы

Фото: Максим Платонов

В центре «Смена» побывал Митя Алешковский — журналист, общественный деятель, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь». Цель приезда — дискуссия «Можем ли мы изменить мир?», в которой могли участвовать все желающие. Подробности в материале «Реального времени».

Нам всем «Нужна помощь»

Митя Алешковский сейчас — один из популярнейших людей в стране. Популярность эта обеспечивается не скрученностью в массмедиа, а реальными делами. Алешковский — председатель совета фонда «Нужна помощь», это весьма своеобразный фонд. Его миссия — системное развитие благотворительности в России. А с благотворительностью у нас беда. На встрече в «Смене» Алешковский привел пример — в американском штате Айова, который по площади примерно с Самарскую область, благотворительных фондов больше, чем во всей России.

Фонд «Нужна помощь» помогает собирать пожертвования более чем восьмидесяти российским фондам, а это более 70 000 тысяч подопечных. Еще один проект фонда «Нужна помощь» называется «Такие дела». Его задача — привлечение внимания общества к социальной тематике. Журналисты собирают по всей стране истории людей, которые нуждаются в помощи, и делают их доступными для общества. Отдел спецпроектов «Таких дел» — это полноценный видеопродакшен. Главная задача работающих здесь людей — менять сознание граждан страны, призывать их к действию.

Алешковский приехал в Казань вместе с Анной Семеновой, директором благотворительного фонда «Нужна помощь». Анна многажды работала в разного рода благотворительных фондах, в том числе руководила фандрайзинговой службой в фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Алешковский приехал в Казань вместе с Анной Семеновой, директором благотворительного фонда «Нужна помощь»



Анна Семенова и Митя Алешковский привезли с собой книгу Дэна Паллоты «Неблаготворительность», ее издал благотворительный фонд «Нужна помощь». Книга — своего рода инструмент для повышения социальной активности людей, раскрывающая механизмы поддержки и взаимопомощи.

Никто не даст нам избавленья

Дискуссионный зал «Смены» был полон, подавляющее большинство пришедших на встречу с Алешковским и Семеновой — молодые люди. Митя начал свое общение с аудиторией с вопроса: «Какие социальные проблемы у вас в Казани?» Голоса из зала начали перечислять: «Бездомные животные и люди, дети-сироты, беспомощные старики, малообеспеченные семьи, домашнее насилие, отсутствие доступной среды для инвалидов, проблемы с медицинским обслуживанием, образованием, ЖКХ». «То есть — все, как везде», — подвел итог Митя Алешковский.

Можем ли мы реально повлиять на государственные структуры, чтобы они реально занялись активным решением этих проблем? Алешковский в этом случае настроен пессимистично, и, пожалуй, он более реально, чем многие из нас, смотрит на это. Бизнес? Цель бизнеса — не благотворительность, а зарабатывание денег. Хотя бизнес иногда может помочь.

«Надо, чтобы благотворительные фонды были в каждом городе, в каждом районе. Сейчас 50 процентов всех благотворительных фондов сосредоточены в Москве, 20 процентов — в Санкт-Петербурге, остальные «размазаны» по стране», — говорит Анна Семенова



Где же выход? Алешковский вполне справедливо считает, что выход есть. Это благотворительность, это активная позиция граждан. Именно благотворительность может оказать реальное влияние на реальное решение возникшей проблемы. «Беда нашего общества в патернализме, в том, что мы все время ждем, что кто-то придет и решит нашу проблему — государство, волшебник в голубом вертолете и так далее», — полагает Митя Алешковский. Задача в том, как отойти от этого мышления. На собственном примере Алешковский не раз убеждался, что вокруг доброго дела собираются люди прямо противоположных взглядов и суждений.



«Развитие благотворительности в России — одна из главных задач. Надо, чтобы благотворительные фонды были в каждом городе, в каждом районе. Сейчас 50 процентов всех благотворительных фондов сосредоточены в Москве, 20 процентов — в Санкт-Петербурге, остальные «размазаны» по стране», — привела пример Анна Семенова. По уровню благотворительности Россия находится на 124-м месте в мире.



Что делать?

По мнению Алешковского, поменять мир вокруг можно, просто каждый из нас должен задать себе вопрос: «А что я лично для этого сделал и что могу сделать?» Надо преодолевать патернализм и апатию. Он привел два примера, которые напоминают просто чудеса.

По мнению Алешковского, поменять мир вокруг можно, просто каждый из нас должен задать себе вопрос: «А что я лично для этого сделал и что могу сделать?»

Первый пример, как на Дальнем Востоке, в поселке, который находится в пятистах километрах от Владивостока на берегу океана, жители круто изменили свою жизнь. Благоустроили поселок, отремонтировали дома, привели в порядок улицы, начали выпускать газету, потом учредили кинофестиваль, открыли три музея. И все это на собственные деньги, деньги 3000 жителей.

Второй пример — печально известная Териберка, поселок на берегу Баренцева моря, где снимался фильм «Левиафан». Туда приехали энтузиасты из Москвы и смогли раскачать местное население. Поселок перестал быть депрессивным и ожил. Для начала составили план развития поселка, где жили 500 человек. Учредили кинофестиваль — народу на него приехало больше, чем жителей. Позже появились инвесторы, были созданы новые рабочие места. Жилье в Териберке сейчас дорожает, а в соседних поселках дешевеет. В Териберку, где открыты экотропы, потянулись туристы.

Нельзя сказать, что дискуссия «Можем ли мы изменить мир?» была очень активной, зал больше слушал Алешковского и Семенову. Полагаю, что это не страшно, потому что семена были уронены в подготовленную почву. У Мити Алешковского среди множества его проектов есть такой — тридцать рублей в месяц на благотворительность. Всего лишь один рубль в день, который может помочь кому-то выжить. Всего лишь рубль в день.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов