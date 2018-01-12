Минниханов рассчитывает на беби-бум в сельской глубинке

В Татарстане в дополнение к федеральным мерам стимулирования рождаемости могут ввести республиканскую. Сегодня на коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ премьер-министр Алексей Песошин рассказал о поручении Минниханова проработать механизм поддержки сельских жительниц, которые родят первого или третьего ребенка. Средняя зарплата в республике достигла 31 тысячи рублей — это второе место в ПФО. Больше всего получают в сферах добычи полезных ископаемых и досуга, а меньше всего — в сельском и лесном хозяйствах. Подробности в материале «Реального времени».