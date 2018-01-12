Минниханов рассчитывает на беби-бум в сельской глубинке
10 фактов о соцзащите в Татарстане
В Татарстане в дополнение к федеральным мерам стимулирования рождаемости могут ввести республиканскую. Сегодня на коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ премьер-министр Алексей Песошин рассказал о поручении Минниханова проработать механизм поддержки сельских жительниц, которые родят первого или третьего ребенка. Средняя зарплата в республике достигла 31 тысячи рублей — это второе место в ПФО. Больше всего получают в сферах добычи полезных ископаемых и досуга, а меньше всего — в сельском и лесном хозяйствах. Подробности в материале «Реального времени».
- Первый из «кремлевских» детей
На днях в Татарстане от родителей из Балтасинского района в органы соцзащиты было подано первое заявление о назначении пособия на первенца. Его смогут получить семьи, в которых ребенок родится с 1 января 2018 года, если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в Татарстане это 13 713 рублей. Сумма к выплате составит 8 490 рублей ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. По прогнозам Минтрудсоцзащиты РТ, около 4 600 семей в Татарстане смогут получать подобные выплаты, которые инициированы в преддверии президентских выборов Владимиром Путиным. На эту программу из бюджета РФ будет выделено 475,88 млн рублей.
- Для вторых и третьих
В целях повышения рождаемости, которая с 2015 года падает, Путиным объявлена программа «Десятилетие детства». В ее рамках помощь, аналогичную той, которую окажут родителям первенцев, могут получить и семьи, в которых появился второй ребенок, но уже из средств маткапитала. Кроме этого, сегодня на коллегии премьер-министр РТ Алексей Песошин объявил о поручении Рустама Минниханова в течение месяца проработать пакет документов по выплате пособий по рождению первого и третьего ребенка — молодым женщинам, проживающим на селе не менее 3 лет.
- По зарплатам не первые...
Татарстан занимает 2-е место в ПФО после Пермского края по уровню заработной платы. В 2017-м она выросла на 6,3% по сравнению с 2016 годом и составила 31 563 рубля. В России среднемесячная заработная плата — 38 тысяч рублей. Повысили зарплату работникам из «майских указов» Путина — врачи и научные работники с 1 января 2018 года должны получать 200% от уровня средней зарплаты по региону.
Как ранее писало «Реальное время», задачу планируют решить за счет оптимизации, к примеру, сократив младший медперсонал. Санитарок сейчас переводят на должность уборщиц, следовательно, указы в их отношении исполнять не надо.
- МРОТ повысят на полгода раньше
Впрочем, для уборщиц и других низкооплачиваемых сотрудников тоже есть хорошая новость — с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России повышен и составил 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года). Довести МРОТ до 100% прожиточного минимума планировалось к 1 января 2019 года, но не так давно срок перенесли на 1 мая 2018-го, таким образом, МРОТ составит 11 163 рубля.
По данным Минтрудсоцзащиты, Татарстан имеет самый низкий в России показатель доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, — 7,5%.
- Кто на кого учился
Не все в Татарстане получают примерно одинаково. В Минтрудсоцзащиты РТ отмечают серьезный разрыв в зарплате разных отраслей. Максимальная зарплата в сфере добычи полезных ископаемых — 52 тысячи рублей, досуга и развлечений, финансовой и страховой деятельности — 40 тысяч рублей. «В данных отраслях зарплата в 1,5 раза выше, чем в сельском и лесном хозяйствах», — отметила министр труда и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова.
Проблема оплаты труда тесно связана с серым рынком. Он уменьшился на 9,7% по сравнению с 2010 годом. Это подтверждает объем НДФЛ — за 11 месяцев 2017 года, по сравнению с 2016-м, он увеличился на 24% (1,1 млрд рублей).
- Татарстанцам задолжали 12 млн рублей
Долги по зарплате растут — с июня по октябрь 2017 года задолженность выросла более чем в 2 раза и составила 12,2 млн рублей перед 270 работниками, то есть около 45 тысяч рублей на человека.
Больше всего задолжали предприятия Заинского района — 7,1 млн рублей, Высокогорского — 4,2 млн и Казани — 0,9 млн рублей. В 2017 году совместно с прокуратурой Минтрудсоцзащиты провело 660 проверок, в результате выявлены 178 работодателей, не отчитывающихся перед органами статистики.
- Дефицит строителей, водителей и госслужащих
Рынок труда Татарстана характеризуется высоким уровнем занятости — 68% (ПФО — 65%, РФ — 66,0%) и низким уровнем безработицы — 0,6% (РФ — 0,9%, ПФО — 0,8%). В республике 34,8 тысячи свободных рабочих мест. 16% из них приходятся на обрабатывающие производства, 21% — строительство, 10% — транспортировку и хранение, 10% — государственное управление, 7% — торговлю, 5% — образование, 5% — здравоохранение.
- Работу инвалидам найдут к 2020 году
К 2020 году перед регионами России поставлена задача довести долю работающих инвалидов трудоспособного возраста до 50%. Сейчас в Татарстане 287 тысяч людей с ограниченными возможностями — каждый третий трудоспособного возраста, из них только 37% работают.
— Главные инструменты — квотирование и выделение средств работодателю на обустройство рабочего места, государство помогает тем, кто берет на себя дополнительные социальные обязательства. У нас ежегодно выделяется 5 млн рублей на вопросы содействия занятости инвалидов, — сказала Эльмира Зарипова.
- Каждый третий татарстанец получает деньги от соцзащиты
В Татарстане продолжают расширять меры адресной поддержки, зависящие от уровня доходов человека, и урезать «категорийные», при которых не учитываются доходы. Если в 2015 году 1,3 млн человек получали пособия и субсидии, так как входили в льготные категории, то в 2017-м — только 0,48 млн. Количество получателей адресных мер выросло с 0,37 млн до 1,2 млн. Всего объем адресных мер с 2015-го по 2017 год вырос в 2,6 раза и составил более 8 млрд рублей, или 65% от общих затрат, направляемых на социальную поддержку. Общее число получателей мер соцподдержки по состоянию на 1 января 2018 года составило 1,68 млн человек — это каждый третий житель республики.
- Люди гибнут на работе
В рейтинге субъектов РФ по уровню соблюдения трудового законодательства за 2017 год Татарстан занял 2-е место после Брянской области. Смертность на производстве снижается, но медленно. В 2017 году погибло 40, в 2016-м — 45 человек. Всего в 2017-м на производстве пострадали 140 человек. Среди лидеров по количеству несчастных случаев — Казань (44 человека), Набережные Челны (28 человек), Нижнекамский район (11 человек), Альметьевский район (8 человек). Больше всего травм получают работники сфер строительства, транспорта, обрабатывающего производства, сельского хозяйства.
комментарии
они считают, что деньгами МОЖНО РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ.
А нынешние - от избытка знаний, рожать уже не хотят.
Отличная идея. Решается и проблема сохранения татарского языка, поскольку деревня это хранительница национальности.
Там ещё электричество надо вырубить.
Тогда всё сохранится в первобытном виде.
Вам не угодишь.
Во всех странах и даже с от балды нарисованными анклавами, где много электричества, там остаётся только один язык на всех электро-пользователей.
Селява.
Это всё конечно жаль, ибо в цирке будет без вас скучно.
И ясно дело, что всё от балды нарисованное с собой не возьмёте.
Тогда народ заново не заснёт, потому что через час на работу надо вставать.
Через год население стана почти удвоится.
Вот тогда, за счёт деления и почкования, численность населения попрёт в геометрической прогрессии, только успевай сортировать кого какому языку учить.