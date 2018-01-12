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Минниханов рассчитывает на беби-бум в сельской глубинке

16:24, 12.01.2018 30

10 фактов о соцзащите в Татарстане

Минниханов рассчитывает на беби-бум в сельской глубинке Фото: Максим Платонов

В Татарстане в дополнение к федеральным мерам стимулирования рождаемости могут ввести республиканскую. Сегодня на коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ премьер-министр Алексей Песошин рассказал о поручении Минниханова проработать механизм поддержки сельских жительниц, которые родят первого или третьего ребенка. Средняя зарплата в республике достигла 31 тысячи рублей — это второе место в ПФО. Больше всего получают в сферах добычи полезных ископаемых и досуга, а меньше всего — в сельском и лесном хозяйствах. Подробности в материале «Реального времени».

  1. Первый из «кремлевских» детей

    На днях в Татарстане от родителей из Балтасинского района в органы соцзащиты было подано первое заявление о назначении пособия на первенца. Его смогут получить семьи, в которых ребенок родится с 1 января 2018 года, если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в Татарстане это 13 713 рублей. Сумма к выплате составит 8 490 рублей ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. По прогнозам Минтрудсоцзащиты РТ, около 4 600 семей в Татарстане смогут получать подобные выплаты, которые инициированы в преддверии президентских выборов Владимиром Путиным. На эту программу из бюджета РФ будет выделено 475,88 млн рублей.
  2. Для вторых и третьих

    В целях повышения рождаемости, которая с 2015 года падает, Путиным объявлена программа «Десятилетие детства». В ее рамках помощь, аналогичную той, которую окажут родителям первенцев, могут получить и семьи, в которых появился второй ребенок, но уже из средств маткапитала. Кроме этого, сегодня на коллегии премьер-министр РТ Алексей Песошин объявил о поручении Рустама Минниханова в течение месяца проработать пакет документов по выплате пособий по рождению первого и третьего ребенка — молодым женщинам, проживающим на селе не менее 3 лет.




  3. По зарплатам не первые...

    Татарстан занимает 2-е место в ПФО после Пермского края по уровню заработной платы. В 2017-м она выросла на 6,3% по сравнению с 2016 годом и составила 31 563 рубля. В России среднемесячная заработная плата — 38 тысяч рублей. Повысили зарплату работникам из «майских указов» Путина — врачи и научные работники с 1 января 2018 года должны получать 200% от уровня средней зарплаты по региону.

    Как ранее писало «Реальное время», задачу планируют решить за счет оптимизации, к примеру, сократив младший медперсонал. Санитарок сейчас переводят на должность уборщиц, следовательно, указы в их отношении исполнять не надо.
  4. МРОТ повысят на полгода раньше

    Впрочем, для уборщиц и других низкооплачиваемых сотрудников тоже есть хорошая новость — с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России повышен и составил 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года). Довести МРОТ до 100% прожиточного минимума планировалось к 1 января 2019 года, но не так давно срок перенесли на 1 мая 2018-го, таким образом, МРОТ составит 11 163 рубля.

    По данным Минтрудсоцзащиты, Татарстан имеет самый низкий в России показатель доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, — 7,5%.


  5. Кто на кого учился

    Не все в Татарстане получают примерно одинаково. В Минтрудсоцзащиты РТ отмечают серьезный разрыв в зарплате разных отраслей. Максимальная зарплата в сфере добычи полезных ископаемых — 52 тысячи рублей, досуга и развлечений, финансовой и страховой деятельности — 40 тысяч рублей. «В данных отраслях зарплата в 1,5 раза выше, чем в сельском и лесном хозяйствах», — отметила министр труда и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова.

    Проблема оплаты труда тесно связана с серым рынком. Он уменьшился на 9,7% по сравнению с 2010 годом. Это подтверждает объем НДФЛ — за 11 месяцев 2017 года, по сравнению с 2016-м, он увеличился на 24% (1,1 млрд рублей).
  6. Татарстанцам задолжали 12 млн рублей

    Долги по зарплате растут — с июня по октябрь 2017 года задолженность выросла более чем в 2 раза и составила 12,2 млн рублей перед 270 работниками, то есть около 45 тысяч рублей на человека.

    Больше всего задолжали предприятия Заинского района — 7,1 млн рублей, Высокогорского — 4,2 млн и Казани — 0,9 млн рублей. В 2017 году совместно с прокуратурой Минтрудсоцзащиты провело 660 проверок, в результате выявлены 178 работодателей, не отчитывающихся перед органами статистики.


  7. Дефицит строителей, водителей и госслужащих

    Рынок труда Татарстана характеризуется высоким уровнем занятости — 68% (ПФО — 65%, РФ — 66,0%) и низким уровнем безработицы — 0,6% (РФ — 0,9%, ПФО — 0,8%). В республике 34,8 тысячи свободных рабочих мест. 16% из них приходятся на обрабатывающие производства, 21% — строительство, 10% — транспортировку и хранение, 10% — государственное управление, 7% — торговлю, 5% — образование, 5% — здравоохранение.
  8. Работу инвалидам найдут к 2020 году

    К 2020 году перед регионами России поставлена задача довести долю работающих инвалидов трудоспособного возраста до 50%. Сейчас в Татарстане 287 тысяч людей с ограниченными возможностями — каждый третий трудоспособного возраста, из них только 37% работают.

    — Главные инструменты — квотирование и выделение средств работодателю на обустройство рабочего места, государство помогает тем, кто берет на себя дополнительные социальные обязательства. У нас ежегодно выделяется 5 млн рублей на вопросы содействия занятости инвалидов, — сказала Эльмира Зарипова.


  9. Каждый третий татарстанец получает деньги от соцзащиты

    В Татарстане продолжают расширять меры адресной поддержки, зависящие от уровня доходов человека, и урезать «категорийные», при которых не учитываются доходы. Если в 2015 году 1,3 млн человек получали пособия и субсидии, так как входили в льготные категории, то в 2017-м — только 0,48 млн. Количество получателей адресных мер выросло с 0,37 млн до 1,2 млн. Всего объем адресных мер с 2015-го по 2017 год вырос в 2,6 раза и составил более 8 млрд рублей, или 65% от общих затрат, направляемых на социальную поддержку. Общее число получателей мер соцподдержки по состоянию на 1 января 2018 года составило 1,68 млн человек — это каждый третий житель республики.
  10. Люди гибнут на работе

    В рейтинге субъектов РФ по уровню соблюдения трудового законодательства за 2017 год Татарстан занял 2-е место после Брянской области. Смертность на производстве снижается, но медленно. В 2017 году погибло 40, в 2016-м — 45 человек. Всего в 2017-м на производстве пострадали 140 человек. Среди лидеров по количеству несчастных случаев — Казань (44 человека), Набережные Челны (28 человек), Нижнекамский район (11 человек), Альметьевский район (8 человек). Больше всего травм получают работники сфер строительства, транспорта, обрабатывающего производства, сельского хозяйства.
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
Дарья Турцева, фото Олега Тихонова
Общество
комментарии 30

комментарии

  • Анонимно 12 янв
    Надо работать над увеличением доли татарского населения прежде всего
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    Анонимно 13 янв
    Как и чем вы предлагаете работать над поставленным вопросом?
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    Анонимно 13 янв
    Главное не мешать. Процент татар в государстве Татарстан постоянно увеличивается. Скоро нас будет 100%
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  • Анонимно 12 янв
    Беби бум на селе это просто бред. Да если и родятся то это будут несчастные дети. На селе оптимизация школ больниц, нет работы.Нормальные люди на селе не остаются. Остаются те кто ни к чему не способен, ленив, или имееют дурные привычки. От них точно будет бум беби,
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    Анонимно 12 янв
    В татарских деревнях есть и работа, и школы, и больницы и люди нормальные остаются
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    Анонимно 12 янв
    Если к вам прислушаются, будете есть деньги. Хлеб не кому будет выращивать
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    Анонимно 13 янв
    Цель - максимально размножаться, а об остальном пока не думали.
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  • Анонимно 12 янв
    Разве детей рожают за деньги. Раньше у наших родителей дедушек бабушек было по 9 -11 детей и всех вырастили. Хотя тогда не было ничего не памперсов сухих молоко итд.
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    Анонимно 12 янв
    Вы последовали их примеру?
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    Анонимно 13 янв
    Как раз вот это и не понимают наши руководители.
    они считают, что деньгами МОЖНО РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ.
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    Анонимно 13 янв
    Так тогдашние бабушки только до десяти считать и умели.
    А нынешние - от избытка знаний, рожать уже не хотят.
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  • Анонимно 13 янв
    Чтоб решить демографическуб проблему, не надо тратить триллионы, выдавая всякие полумиллионные материнские капиталы за счет нищих пенсионеров, пособия за первого ребенка 11 тысяч (600 млрд руб из федерального бюджета нжнгодно), полумиллионные земельные участки за 3 ребенка за счет итак нищих местных бюджетов и т.д. Достаточно сохранить российскую деревню. В деревнях семьи традиционно многодетные, это в городе ребенок - обуза, а в деревнях ребенок - это подмога в сельской жизни. В башкирском Зауралье например все деревни процветают (а у нас хиреют), потому что там можно и без всякой работы, без всяких сельхозпредприятий неплохо прожить за счет личного подворья. У каждого по 3-6 коровы, по 20-30 овец, еще и лошади, другой скот и птица. Люди из личного подворья получают доход в 2-5 раза больше, чем платят агрохолдинги Татарстана своим работникам (более миллиона зарабатывают там особо старательные). Там все семьи -многодетные, в семьях по 4-8 детей. Потому что эти дети им НУЖНЫ для того, чтоб вести личное подсобное хозяйство. Там сделали все возможное для того. чтоб развить личное подворье (и соответственно сохранить башкирскую деревню), сенокосы и пастбища там и раньше были в изобилии, а в 90-е годы еще почти столько же раздавали селянанам за счет земель сельхозпредприятий. В Татарстане нет условий для ЛПХ, нигде выгнать телят, нигде пасти скот, нигде пасти даже гусят. Наши гоняются за "рекордными урожаями" зерна, которые никому и нужны (вся эта продукция уходит потом за бесценок, по ценам ниже себестоимости, а из стоимости того зерна, которого выращивают селяне Татарстана, самим селянам припадает в лушем случае процентов 5, а у продукции ЛПХ селян Зауралья - все 100 %). Татарстану надо коренным образом изменить аграрную политику. Хватить поддерживать эти агрохолдинги, прекратить строить животноводческие комплексы (особенно свиноводческие и особенно в тех местах, где компактно проживает мусульманское население) надо развивать в селах ЛПХ и КФХ. Для этого минимум 30 %-в земельных угодий передать самим сельчанам для развития ЛПХ. Пусть пенсионеры деревень занимаются выращиванием экологически чистых продуктов. Тем и спасти татарстанское село, и решить попутно и демографическую проблему в республике.
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    Анонимно 13 янв
    какую чушь пишите. Из деревень бегут, в том числе и из вашего Зауралья. Написали целую простыню, но это совершенно не соответствует действительности. В деревне нет нормальной жизни, молодежь бежит оттуда, а те, кто не бежит, это те, кто не смог закрепиться в городе. И уж точно не рожают те, кто остался в деревне по 3 и более детей. Сказки не рассказывайте, уважаемый
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    Анонимно 13 янв
    Вот сделать надо так, чтоб в деревнях была нормальная жизнь: достойная работа, хорошие дороги, соответствующие культурные и социальные объекты. Надо увеличить финансирование деревень раз в 5. Люди идут туда, щде деньги. А все деньги - в Москве, потом в региональных центрах. Районы и соответственно райцентры - совсем бедные, а деревни - нищие. Надо изменить денежный поток в пользу районов и деревень. Как и в США например: там одна треть - в федеральные бюджет, другая - в штаты, третья часть - в распоряжении у местных властей.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Очередное желание восхвалить несуществующее благополучие Башкирских деревень заУралья! Враньё все это, если можете опровергнуть мои слова, то назовите в пример хоть одну деревню благополучную в заУралье, да ещё Башкирскую!!!!
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Езжайте в Абзаково Белорецкого района например и посмотрите какие дома отгрохали там местные жители. Или езжайте в какую-нибудь "глухую" деревню Абзелилского района (например в Учкулево) и посмотрите, сколько скота там у местного населения и интересуйтесь, сколько они получают дохода продавая мясо и молоко (там все молоко везут на рынок Магнитогорска и продают за 40-45 руб/л (а у нас собирают по 14-16 руб/л). Интересуйтесь, сколько дохода у тех, кто занимается кумысом (не менее миллиона у каждого в год). Вообще признайте, в ТАТАРСТАНЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КФХ И ЛПХ. В Баймакском районе почти столько же лошадей, сколько и домовладений, вдобавок к этому каждый второй имеет собственный трактор с полным комплектом сельхозмашин для загнотовки сена.
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    Анонимно 13 янв
    Молодежь надо отправить в деревни по единоросским путевкам, как раньше отправляли молодежь по комсомольским путевкам. Особенно в те деревни, которые вымирают. Там - одни старики, половина домов пустуют, за 20-30 тысяч можно купить вполне приличный дом. выдавать им кредиты для приобретения скота, мини-техники, оборотных средств и т.д. Пусть поднимают село, производят мясо и молоко и пусть попутно решают и демографическую проблему. Триллионы будем сэкономить на этих "материнских капиталах", пособий за первенца, "бесплатных" участков. И всех которых, как незаконные государственные акты - надо отменить. Не только незаконные, а самые глупые и бестолковые нормативные акты.
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  • Анонимно 13 янв
    !!!!

    Отличная идея. Решается и проблема сохранения татарского языка, поскольку деревня это хранительница национальности.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Гениально!!!
    Там ещё электричество надо вырубить.
    Тогда всё сохранится в первобытном виде.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Электричество изобрели на западе, как и компьютер, за которым ты сейчас сидишь. Без изобретений западной цивилизации россия скатится в каменный век
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    А зато в аулах сохранятся все языки.
    Вам не угодишь.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Языки уничтожают пришельцы из россии
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Так выбора нет: или языки, или электричество.
    Во всех странах и даже с от балды нарисованными анклавами, где много электричества, там остаётся только один язык на всех электро-пользователей.
    Селява.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Значит независимому Татарстану быть
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Проще всё заново перерисовать, чем с этим бесконечно возиться.
    Ответить
    Анонимно 13 янв
    Проще дать свободу народам и не держать их в клетке
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    Так все и так свободны. Идитя туды в даль.
    Это всё конечно жаль, ибо в цирке будет без вас скучно.
    И ясно дело, что всё от балды нарисованное с собой не возьмёте.
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    Наоборот. В городах надо отключить электричество и интерет, чтоб люди пошли в деревни. Где нету ни электричества, ни интернета, ни газа. пусть живут как жили их деды. Готовят дрова, сено и живут за счет того. что сами производят.
    Ответить
    Анонимно 14 янв
    Надо в стане пять утра на всю катушку сирену врубать.
    Тогда народ заново не заснёт, потому что через час на работу надо вставать.

    Через год население стана почти удвоится.
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  • Анонимно 13 янв
    Скоро генетики сляпают живородящих мужиков, ибо на баб нынче надёжи нет.

    Вот тогда, за счёт деления и почкования, численность населения попрёт в геометрической прогрессии, только успевай сортировать кого какому языку учить.
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