Плачу и плачу: в Татарстане подняли цену за детсад

Плата выросла меньше, чем в прошлом году, но остается одной из самых высоких в ПФО

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2018 года в Татарстане повысился размер родительской платы за детсад, в среднем по республике на 4%. Повышение в Минобрнауки РТ объяснили ростом расходов на финансовое обеспечение, в том числе — цен на продукты питания, заработной платы воспитателей и нянечек. Плата за детсад в Татарстане одна из самых высоких в ПФО, отчасти это сглаживается региональной компенсацией, но и тут есть нюанс — «средняя плата», исходя из которой она рассчитывается, далека от реальной. Сколько придется платить за детсад и есть ли надежда избавиться от «абонентки» — в материале «Реального времени».

Новогодний не подарок: плата за детсад поднялась до 3118 рублей

Квитанции с новыми цифрами получили родители дошкольников в первый день после каникул. Плата за детсад выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. В зависимости от возраста ребенка и режима работы сада надо будет платить на 120—250 рублей больше.

Постановление правительства Татарстана о повышении родительской платы вышло 29 декабря, в нем регламентируется максимальная сумма, которую может установить муниципалитет. Традиционно все районы и города взяли верхнюю планку.

Для примера возьмем самый популярный вид детсада — общеразвивающий, работающий 10,5 часа в день, возраст ребенка — от 3 до 7 лет: если в 2017-м родители платили 2997 рублей, то с 1 января 2018-го — 3118 рублей. Если ребенок посещает логопедическую группу, то вместо 4309 рублей родителям придется платить 4481 рубль в месяц. За 12-часовую группу, так называемую дежурную, с Нового года придется платить 3418 и 4858 соответственно.

Муниципальные детсады становятся дороже год от года. К примеру, в 2016 году за пребывание малыша от 3 до 7 лет в 10,5-часовой группе платили 2770 рублей, в 2015-м — 2653 рубля.

В зависимости от возраста ребенка и режима работы сада надо будет платить на 120—250 рублей больше



Средняя температура по детсаду: компенсацию рассчитают, исходя из платы в 1572 рубля

В Татарстане едва ли не самая высокая плата за детский сад в ПФО. К примеру, в Нижнем Новгороде в месяц родители платят 2868 рублей, в Уфе — 2700, в Оренбурге — 1271. В Ульяновске плата за день составляет 120 рублей, в Кирове — 119 рублей, в Самаре — 150 рублей. Выше, чем в Татарстане, оплата детсада только в Саратове — 3500 рублей в месяц.

Частично покрывает высокую плату за детсады в Татарстане региональная компенсация, которая действует в дополнение к федеральной. Федеральная зависит от количества детей в семье и составляет 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего. Республиканская зависит от уровня дохода, претендовать на нее могут семьи, в которых приходится менее 20 тыс. рублей на человека. Нюанс в том, что компенсация рассчитывается от «средней платы» за детсад, которая устанавливается Кабмином РТ и величина которой далека от реальной. С 2018-го года она составляет 1572 рубля для детсада с 10,5-часовым режимом работы.

— Так, семья, доход которой меньше 10 тысяч рублей на одного члена семьи, на первого ребенка от 3 до 7 лет, который посещает общеразвивающий 10,5-часовой детский сад, будет получать возврат в размере 314,4 рублей в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и дополнительную республиканскую компенсацию в размере 932,4 рубля. Итого, заплатив 3117 рублей, родитель получит компенсацию в размере 1246,8 рубля. Фактический расход семьи на оплату детского сада составит 1870,2 рубля, — прокомментировали «Реальному времени» в Минобрнауки РТ.

Также льготы на оплату детсада имеют семьи с тремя и более детьми — они оплачивают 50% и также имеют возможность получать компенсации. Дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей посещают детсады бесплатно.

Артем Прокофьев предложил делать перерасчет хотя бы за пропуски по уважительной причине — болезни ребенка или отпуска родителей, но Госсовет отклонил законопроект. Фото Тимура Рахматуллина

«Дали квитанцию за садик. 4858. Целую неделю не питались, с логопедом не работали. Почему такая сумма?»

Новогодним повышением родителей не удивишь, их не перестает возмущать другое — то, что в Татарстане не делают перерасчет за фактическое посещение. За январь, в котором рабочих дней 17, платить надо по цене полного месяца.

«Дали квитанцию за садик. 4858. Целую неделю не питались, с логопедом не работали. Почему такая сумма? Завтра, конечно, задам этот вопрос в саду. Или ни у кого не минусовали праздничные дни?» — спрашивают родители друг у друга в соцсетях.

Как объясняют в Минобрнауки РТ, в период отсутствия ребенка в детсаде перерасчет делается только на величину стоимости питания, которая с этого года составляет около 600 рублей в месяц.

«Размер других затрат, которые несет детский сад при оказании услуги по присмотру и уходу за воспитанниками, не зависит от числа детей, фактически находящихся в группе (например, из-за пропусков детей не уменьшается заработная плата обслуживающего персонала, не уменьшаются расходы на закупку постельного белья и т. д.). Поэтому данные расходы включены в размер родительской платы в качестве постоянной величины, так называемой абонентской платы», — отвечают в Минобрнауки РТ.

Несправедливую систему родители пытались оспорить в суде, но безуспешно. Летом прошлого года депутат от КПРФ Артем Прокофьев предложил делать перерасчет хотя бы за пропуски по уважительной причине — болезни ребенка или отпуска родителей, но Госсовет отклонил законопроект. «Многие не ходят, так пусть хотя бы платят!» — заявила тогда депутат Татьяна Воропаева.

В октябре 2017-го Минобрнауки РТ пообещал проработать варианты, при которых возможно освобождение родителей от платы в период отсутствия ребенка, но конкретных действий не последовало



«Абоненткой» в детсадах заинтересовались в Москве?

В октябре 2017-го Минобрнауки РТ пообещал проработать варианты, при которых возможно освобождение родителей от платы в период отсутствия ребенка, но конкретных действий не последовало. Может, просто забыли? Осенью у Минобраза были куда более важные заботы.

Кстати, абонентская плата в детсадах Татарстане — такое же уникальное явление, как и обязательное ранее преподавание государственного языка республики. В других регионах России следуют рекомендации Минобрнауки РФ и платят за фактическое посещение детсада.

Активисты из Татарстана, побывавшие по языковым вопросам на приеме в Минобрнауки РФ и Аппарате президента РФ, упомянули и об этой особенности:

— Я рассказала, что сейчас усиленно протаскивают татарский язык в детсады, заменяя им основные занятия — лепку, рисование. Он сказал: «Спасибо, что вы это упомянули, потому что мы пока об этом не задумывались. Эта проблема будет, если татарский из школ убирают, его будут усиливать в садиках. Будем работать над планами для садов». Я ему озвучила еще и тему взимания платы за детский сад — то, что у нас абонентская плата не подлежит перерасчету. Он сказал: «Будем разбираться», — передает слова одного из чиновников Минобрнауки РФ Оксана Ермакова.

В то же время, по словам Чулпан Хамидовой, активистки сообщества «Татар ата-аналары», воспитатель детсада, который посещают ее дети, в первый день после каникул огорчила, что уроков татарского языка у них больше не будет.

— Произошло то, чего мы больше всего опасались: оптимистичные заявления «татарский есть, кто хочет — учит», а по факту технической возможности учить его нет. Татарский был три раза в неделю по 20 минут, сейчас вместо него поставили лепку, рисование, и в расписании времени на татарский уже не осталось, — говорит Хамидова.

Реакция по поводу обучения татарскому языку в детсадах не заставила долго ждать. Методичку, которая регламентировала обязательное изучение государственного языка Татарстана дошкольниками, отозвали — письмо подписал новый министр образования Рафис Бурганов в последний рабочий день прошлого года.

