От мундиаля до аэрогонок: что ждут в спортивной столице России

Десять главных событий 2018 года для Татарстана

Фото: Максим Платонов

2018 год станет для Татарстана, возможно, одним из самых насыщенных в спортивном отношении и уж точно самым ярким и массовым и по количеству спортивных болельщиков на единицу населения, и по медийному освещению. «Виной» тому, конечно же, предстоящий чемпионат мира по футболу, который Казань примет наряду с другими российскими городами. Однако не мундиалем единым жив наступивший год. Мировые «водные» форумы, выступление татарстанских олимпийцев в Южной Корее, «Ак Барс» в походе за третьим Кубком Гагарина и другие «ивенты», которые не может пропустить ни один ценитель спорта. Спортивная редакция «Реального времени» приводит их полный список.

Чемпионат мира по футболу

Безоговорочно важнейшее событие не просто года, но и четырехлетия, и не только в Татарстане, но и по всему земному шару. Известно, что за один месяц пока длится мундиаль, хотя бы один его матч посмотрит большая часть населения планеты. Например, во время бразильского чемпионата мировое первенство посмотрело более трех с половиной миллиардов зрителей. Так что переоценить значимость, масштабность и медийность этого события не получится при всем желании (какового, собственно, никто и не испытывает).

Жители Татарстана и ближайших регионов прошедшим летом уже смогли оценить, что это значит — побывать несколько дней в эпицентре мирового футбола. Атмосфера международного футбольного праздника, с которым не сравнится ни один другой форум, приходил в Казань в июне и июле прошлого года во время Кубка конфедераций-2017. Однако даже та атмосфера настоящего карнавала в городе, которую создавали безумные чилийцы и мексиканцы, и рядом не стоит с тем, как преобразятся 11 городов России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Уже известно, что Казань примет такие крутые матчи, как Франция — Австралия, Испания — Иран, Польша — Колумбия, а действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций немцы сыграют на «Казань Арене» с Корейской республикой. А при удачном раскладе (для казанцев и всех, кто готов отправиться на футбол в столицу Татарстана) в 1/8 финала, который примет Казань, могут сойтись сборные Аргентины и Бразилии. А это уже самые «сливки» мирового футбола, встреча которых достойна финала. Так что ждем лета, а готовиться к, возможно, самому яркому приключению в своей жизни начинаем уже сейчас. Это будет незабываемо!

Безоговорочно важнейшее событие не просто года, но и четырехлетия, и не только в Татарстане, но и по всему земному шару. Фото fifa.com



Татарстанцы на Олимпийских играх в Пхенчхане

Еще один мировой спортивный форум, который проводится лишь раз в четыре года. Тема допуска на предстоящую зимнюю Олимпиаду для российских спортсменов уже потрепала немало нервов и сгенерировала терабайты споров в Сети и разговоров в «реале». Итог оказался компромиссным — россияне все-таки летят в Пхенчхан, но без собственных гимна и флага.

В числе «олимпийских атлетов из России» в Корею должны отправиться и от семи до девяти татарстанских спортсменов (зависит от того, сколько хоккеистов вызовет в хоккейную сборную ее главный тренер Олег Знарок). Пока мы не в курсе, отправятся ли Владимир Ткачев и Андрей Марков на «белую Олимпиаду», зато точно уверены, от кого можно и нужно ждать олимпийских медалей: Евгения Тарасова, являющаяся на сегодняшний момент одной из сильнейших фигуристок в мире, выступающей в парах, и точно сильнейшей в Европе, при выступлении на своем уровне, несомненно, должна брать свое «серебро», а то и «золото».

На медали претендует и лыжник Андрей Ларьков, а в слаломе на крутых пхенчханских спусках можно будет поболеть за Владислава Хадарина. «Вот, например, взять того же Андрея Ларькова — он серебряный призер чемпионата мира», — делился в декабре ожиданиями от Олимпиады с корреспондентом «Реального времени» заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. — Евгения Тарасова — бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка Европы, недавно выиграла турнир. Владислав Хадарин также выиграл этап Кубка мира по сноуборду. Вообще, все у нас ведущие спортсмены».

Ждем февраля и болеем за наших!

Еще большой вопрос, чего в Татарстане хотят сильнее — победы «барсов» в КХЛ или игры российской сборной на футбольном чемпионата мира. Фото ak-bars.ru

Борьба «Ак Барса» за Кубок Гагарина-2017/2018

Первое и главное в нашем списке событие, непосредственно касающееся клубного спорта и ожидаемое спортивными болельщиками Татарстана не меньше, чем пришествие мундиаля. И еще большой вопрос, чего в Татарстане хотят сильнее — победы «барсов» в КХЛ или игры российской сборной на футбольном чемпионата мира. Именно в нынешнем году у казанского «Ак Барса» на руках все карты для того, чтобы наконец-то реально побороться за главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина.

Боссы казанского клуба, да и, чего там лукавить, республиканское руководство, сделали серьезную ставку именно на нынешний юбилейный сезон. Об этом говорит и интенсивная работа по комплектованию команды. Усиление «Ак Барса» стало качественно лучшим за последние 5 лет. Летом в команду перебрался «долгожитель» НХЛ Андрей Марков, прекрасно знающий хоккей Билялетдинова, драматично вернулся долгожданный любимец татарстанских болельщиков Данис Зарипов, в клубе собрали мощных легионеров. Но это только полдела.

Куда важнее и сложнее была подготовка именно к этому сезону собственных доморощенных звезд, которых тщательно и планомерно «взращивали», чтобы к сезону-2017/2018, наконец, получить настоящих мастеров высшего уровня. Некогда хоккеисты собственной академии, а также «Барса», «Ирбиса» и альметьевского «Нефтяника» Артем Лукоянов, Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин, Дамир Мусин и Владимир Ткачев сегодня играют в составе «барсов» отнюдь не последние роли. Яруллин на пару с Марковым имеет гигантское игровое время и держит оборону по пол-матча «чистого» времени. Ткачев остается лучшим российским форвардом по точным попаданиями в створ ворот, и именно с ним будут связаны большие надежды в последующем после Олимпиады плей-офф Кубка Гагарина.

На этот «Ак Барс» положено слишком многое, чтобы «просто так» уступить нынешней весной кому бы то ни было. Это именно тот случай, когда говорят: когда, если не сейчас? Ждем весны и держим кулаки, наблюдая за борьбой «барсов» за Кубок с «армейскими» командами-монстрами. Немаловажная деталь: именно весной 2018-го исполнится ровно 20 лет первому золоту «Ак Барса».

«Нефтехимик» весной совершенно точно впервые в истории плей-офф выступит не статистом, а как реальный претендент на победу в конференции. Фото hcnh.ru

«Нефтехимик» в плей-офф не в роли статиста

Вопрос, куда все это приведет, не покидает умы российских хоккейных болельщиков все больше в то время, как «Нефтехимик» Андрея Назарова по ходу регулярного сезона КХЛ набирает ход. Поначалу нижнекамцев относили к претендентам на вылет в ВХЛ по пресловутому рейтингу КХЛ, а теперь уже готовы отдать им лавры главного открытия сезона и претендента на финал Восточной конференции.

Вот в этом-то и главная интрига хоккейного года — сможет ли Нижнекамск пробиться в решающую схватку на Востоке вместе с «Ак Барсом» и устроить там эпичное многосерийное сражение. Наша редакция искренне болеет именно за такое развитие событий. Ведь Татарстан может подарить всей КХЛ новый качественный бренд «татарское дерби» на годы вперед.

Так или иначе, «Нефтехимик» весной совершенно точно впервые в истории плей-офф выступит не статистом, а как реальный претендент на победу в конференции. Что из этого выйдет — одна из главных интриг спортивной татарстанской весны.

УНИКС побьется за камбэк в Евролигу

Еще одна «клубная» интрига спортивного сезона заключается в том, сможет ли УНИКС при греческом наставнике Димитрисе Прифтисе и обновленной под него команде вернуть себе право представлять Россию в главном баскетбольном турнире Европы.

В первой половине сезона дела на внутренней арене у «зеленых» идут как минимум лучше, чем в это было на аналогичном отрезке сезона прошлого. Как максимум — этот УНИКС значительно превосходит прошлогодний именно в психологической подготовке и как команда выглядит цельнее. Это как раз то, что надо для борьбы с «Зенитом», «Химками» и «Локомотивом» за вторую путевку в Евролигу.

Этот УНИКС значительно превосходит прошлогодний именно в психологической подготовке и как команда выглядит цельнее. Фото unics.ru

Пока что УНИКС на внутренней арене проиграл лишь ЦСКА. А вот всех своих основных конкурентов спокойно поставил на колени. Питерцы и краснодарцы были разгромлены (последние — на своей площадке), а у команды Алексея Шведа «зеленые» вырвали игру буквально на последней секунде. Пока фортуна и подготовка на стороне казанцев, но как будут идти дела в плей-офф, который с нынешнего сезона будет проходить по «европейскому» формату с «финалом четырех» — вот вопрос наступившего года для поклонников баскетбола.

Судьба волейбола в Татарстане

С некоторым опасением вступаем мы в новый год, учитывая, что в воздухе запахло переменами в мужском волейболе. В Петербурге был создан очередной «Зенит», разумеется, под патронажем того же спонсора, что и у казанского клуба. А тут еще казанцы взяли все трофеи, что возможны в мужском волейболе. Кто знает, какие идеи могут прийти в голову боссам газовой «мультикомпании». Но примеры отечественного футбола и хоккея ясно дают понять, какой город сегодня в фаворе.

Тренер Владимир Алекно, как и лидеры команды Максим Михайлов и Леон, получили в свою копилку последний недостающий Кубок — клубного чемпионата мира и буднично начали очередную Лигу чемпионов. Должно случиться что-то непредсказуемое, чтобы «Зенит-Казань» не получил и этот трофей (уже шестой кубок ЛЧ) весной. Так что основным соперником для казанской команды может стать лишь собственная мотивация и «питерский вопрос».

Что касается «Динамо-Казань», то девушки после годичного перерыва вернулись в Лигу чемпионов и с легкой руки Екатерины Гамовой при жеребьевке получили довольно сносную группу соперниц. Вот здесь интрига в турнире куда сильнее и любопытнее. «Динамо» уже далеко не та грозная сила, что была года три назад, и взять хотя бы один кубок — внутренний или европейский — станет по-настоящему большим успехом команды Ришата Гилязутдинова.

Казань получила свое право принимать этап Кубка мира по плаванию аж до 2022 года. Фото Максима Платонова

Этап Кубка мира по плаванию

Казань расположена к водным видам спорта уже не первый год, и началось это еще до 2015 года, когда столица Татарстана приняла самый крупный из водных форумов — чемпионат мира по водным видам спорта, или, как ее еще называют, «Акватику». С тех пор спортивная столица принимала различные мировые и европейские этапы (в том числе юношеские) по синхронному плаванию, прыжкам в воду и даже хайдайвингу.

И это неудивительно. Известно, что министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов сам большой любитель провести свободное время в бассейне. Так что лоббирование в FINA переноса российского этапа Кубка мира из Москвы в Казань стоял на повестке довольно серьезно, а принятие такого решения было делом времени.

В итоге Казань получила свое право принимать этап Кубка мира по плаванию аж до 2022 года. По словам Леонова, проведение этого турнира даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году.

«Казань очень дружна с водными видами спорта: мы ежегодно проводим этапы Кубка мира FINA по прыжкам в воду, у нас были турниры по синхронному плаванию, по водному поло, но такого уровня соревнований по плаванию в Татарстане не было. Теперь этот этап мировой серии переезжает в Казань. Дополнительным стимулом стало и то, что столица Татарстана победила в борьбе за право принимать чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Как раз в преддверии данного чемпионата мы планируем проводить этот турнир, который будет регулярно собирать лучших пловцов со всего мира», — отмечал Владимир Леонов, когда стало известно, что право проведения этапа перешло от Москвы к Казани.

Насладиться эстетически красивым видом спорта можно будет во Дворце водных видов, а вот с точной датой в FINA пока не определились.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду уже регулярно проходит в столице Татарстана с 2015 года. Фото Максима Платонова



Этап Кубка мира FINA по прыжкам в воду

В продолжение предыдущего события не можем мы забыть и еще об одном международном водном форуме, который стал для Казани «домашним». Казанский этап Кубка мира FINA пройдет 4—6 мая.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду уже регулярно проходит в столице Татарстана с 2015 года, сразу после того, как Казань провела шикарный чемпионат мира по водным видам спорта и ежегодно собирает полные трибуны зрителей во Дворце водных видов спорта. Не пропустите этап и в нынешнем году.

Этап Кубка мира по сноуборду (под вопросом)

Ежегодно Казань по праву спортивной столицы России (а порой как раз чтобы поддержать этот статус) подает заявки на проведение всевозможных международных форумов. Но ведь не только водным спортом народ развлекать. Пора бы уже и что-то из зимней повестки дня захватить. Видимо, именно так рассуждали в спортивных «верхах» республики, когда принялись лоббировать приход лучших мировых сноубордистов на «Свияжские холмы».

И ведь в прошедшем году почти уже провели этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому на казанских спусках, но в итоге отменили — в Татарстане решили не брать на себя все расходы по проведению турнира.

На этот раз Казань хочет этап Кубка мира по сноуборду. И глава федерации сноуборда России даже анонсировал, что «казанский вопрос» будет подниматься на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS).

На этот раз Казань хочет этап Кубка мира по сноуборду. Фото Максима Платонова

«Мы обсуждаем возможность проведения этапа Кубка мира в Казани в 2018 году. Международная федерация лыжного спорта дала высокую оценку трассе в Казани, и на весенней сессии федерации мы вновь поднимем этот вопрос, покажем видеоматериалы с чемпионата России. Тогда можно будет подписать договор о проведении турнира на следующий год», — цитирует президента фдерации сноуборда России Дениса Тихомирова «Р-Спорт».

Что ж, надеемся, что этап Казань все-таки получит. Ведь большого международного сноуборда здесь еще не было — только российский. А учитывая, какой шикарный горнолыжный курорт простаивает без крутого сноубординга на Свияге, этот пробел необходимо срочно заполнять.

Red Bull Air Race World Championship

Еще одно событие, которое Казань впервые «вкусила» лишь в прошлом году. Аэропланы, выполняющие немыслимые пируэты прямо над Казанкой под стенами Кремля, стали одним из ярких событий прошлого лета, да и разбавили и без того насыщенную спортивную казанскую жизнь новыми впечатлениями. Так что уже после прошлогодних соревнований было объявлено, что Казань примет один из этапов и в 2018 году — последний в европейском туре летчиков.

Как и в прошлом году, он пройдет в конце августа, а именно 25 и 26 числа.