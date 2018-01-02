Убийство не состоялось: как неблагодарный казанец заказал милиционеру «несчастный случай» тети

100-летию органов безопасности посвящается. Часть 2: как казанские правоохранители предотвратили заказное убийство

В рамках столетия ВЧК-КГБ-ФСБ ветеран органов безопасности, директор музея ФСБ в Казани Ровель Кашапов подготовил для «Реального времени» серию материалов, рассказывающих о борьбе татарстанских чекистов с организованной преступностью в постсоветский период. Сегодняшняя публикация нашего колумниста описывает эпизод «Убийство не состоялось».

Срочно предотвратить убийство

Узнав, что родная тетя завещала ему квартиру, 30-летний казанец «Ш» задумал отправить родственницу на тот свет, чтобы побыстрее стать полноправным хозяином жилплощади. Он занялся поиском киллера и выбором способа убийства. Проверка первичной информации о том, что некий гражданин ищет наемного убийцу для совершения преступления из корыстных целей была поручена молодому сотруднику Сергею Рябинину, служившему под руководством Асхада Шафигуллина.

Поступившие данные требовали тщательной проверки и подтверждения. Эту работу пришлось осуществлять по понятным причинам весьма быстро. К ней были подключены и органы милиции. Когда сведения подтвердились, необходимо было без риска для предполагаемой жертвы предотвратить готовящееся преступление и привлечь заказчика к уголовной ответственности. Было принято решение подставить заказчику мнимого киллера, в роли которого выступит сотрудник МВД и которого по внешнему виду можно было бы принять за уголовного авторитета. К тому же намеченный на эту роль оперативник уже имел опыт участия в подобных операциях.

Рандеву с «киллером»

Первая встреча подставного киллера с заказчиком произошла в сквере у Казанского государственного университета. Со своей ролью сотрудник милиции справился блестяще. Специфический блатной жаргон, на котором он разговаривал, вызвали у «Ш» к нему полное доверие. Он без колебаний предложил «киллеру» за вознаграждение убить человека. За выполнение заказа посулил 4 тысячи долларов. Встреча прошла под контролем службы наружного наблюдения, производилась ее аудиозапись.

Однако требовалось процессуально правильно закрепить преступные деяния «Ш», что бы они стали доказательством в суде. Это можно было сделать лишь на очередной встрече, где предстояло обсудить детали предстоящего убийства.

В условленный день рандеву состоялось в номере одной из казанских гостиниц. К этому моменту там была установлена скрытая видеокамера. На встречу заказчик пришел в хорошем расположении духа. Судя по всему, он не отказался от своих намерений. Именно тогда он сообщил, что предполагаемая жертва его тетя. Вслед за этим он начал давать ей нелестную характеристику. В ходе разговора «киллер», как он и был проинструктирован, несколько раз высказывал сомнения в целесообразности убийства (все-таки родная тетя), чтобы побудить племянника отказаться от этой затеи. Но тот был непреклонен. Его высказывания и заявления записывались на видеопленку.

Заказчик передал «киллеру» фотографии тети, проживавшей в поселке Залесный. Еще раз обговорили вопрос о размере вознаграждения. Дабы снять всякие подозрения в преднамеренности смерти тети, заказчик попросил, чтобы ее смерть выглядела как несчастный случай под колесами КАМАЗа. «Киллер» тут же заметил, что «это будет стоить дороже».

Чекисты оставили для «Ш» последнюю возможность отменить свое решение. «Киллер» договорился с заказчиком, что если до условленного времени он не позвонит ему и не отменит убийство, то тот приступит к выполнению задуманного.

«Я сама его застрелю»

Однако ожидания сотрудников КГБ и милиции были напрасны. Оперативники не услышали ожидаемого звонка, зато заказчик убийства услышал звук защелкивающихся на запястьях его рук наручников. Арест, санкционированный прокурором республики, требовал безотлагательных действий, как со стороны следователя, так и со стороны оперативников.

Предстояло встретиться с тетей арестованного. Оперативники хотели известить родственницу «Ш», что избавили ее от лютой смерти и опросить о племяннике. Ошарашенные возвращались они из Залесного. Не поверила им тетя арестованного. Она выпроводила их за дверь, сопроводив свои действия недружественными словами.

Через некоторое время уже в здании КГБ она сама была ошарашена, когда увидела запись разговора любимого племянника с «киллером». Она только и могла воскликнуть: «Товарищи! Дайте мне револьвер, я его сама застрелю!».

На «Ш» скопилось немало доказательств его вины в организации убийства. Однако он всячески изворачивался. Доказывал следователям, что хотел узнать – есть ли у его знакомого, нашедшего ему киллера, связи в преступном мире. Он все еще продолжал считать, что нанял реального киллера, который сумеет скрыться. Нужно было видеть выражение его лица, когда в кабинет вошел тот самый «киллер», но уже в милицейской форме. С этого момента он стал давать правдивые показания. В 2007-м аналогичное преступление было предотвращено набережночелнинскими чекистами.