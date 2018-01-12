Тимур Ахмеров: «Никогда прежде мир не был так оцифрован, как сейчас»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Тимур Ахмеров, отметивший юбилей компании и своей работы в ней, начинает год с новым офисом в Калининграде, откуда удобно экспортировать свои услуги в Европу.