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Тимур Ахмеров: «Никогда прежде мир не был так оцифрован, как сейчас»

07:00, 12.01.2018 6 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: гендиректор «БАРС Груп» ждет, когда в России будут приняты законы о цифровизации

Тимур Ахмеров: «Никогда прежде мир не был так оцифрован, как сейчас» Фото: Максим Платонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Тимур Ахмеров, отметивший юбилей компании и своей работы в ней, начинает год с новым офисом в Калининграде, откуда удобно экспортировать свои услуги в Европу.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    В середине лета исполнилось 25 лет «БАРС Груп». И столько же я работаю в компании. Это был яркий момент переживания: в любой юбилей подводишь итоги, а здесь двойной повод. За четверть века «БАРС Груп» выросла в компанию федерального масштаба. В каждом регионе Российской Федерации стоит то или иное решение, разработанное нашей командой. Мы гордимся тем, что нам доверяют создавать решения самого высокого уровня: бюджет всей страны создается в нашей системе «Электронный бюджет», мы участвуем в создании самой масштабной системы электронного здравоохранения в мире — Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

    Одним из самых масштабных проектов уходящего года стала Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве — «БАРС Груп» не просто автоматизировала ранее выстроенные процессы, а фактически с нуля создала инструменты мониторинга цен в строительной сфере. Мы развиваемся в сфере b2b — в этом году реализованы кейсы в холдинге «Вертолеты России» и «Почте России». Наши амбиции не ограничиваются пределами России. Мы уже вышли на международный рынок, разработав и внедрив решения для учреждений здравоохранения в Казахстане. Осенью открыли офис в Калининградской области — отличная стартовая площадка для экспорта российских IT- решений.

  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?

    — Чего ждете для своего дела?

    Мы связываем будущее с программой «Цифровая экономика», наши специалисты уже вошли в экспертные группы по развитию программы. С постановкой процессов на «рельсы» цифровизации меняется система трудовых, деловых и производственных отношений — первостепенной задачей становится регулирование со стороны законодательства. Я надеюсь, что в ближайшее время закон будет быстро адаптироваться под прогрессивные идеи программы. На днях стало известно, что правительство готовит к внесению в Госдуму более 50 законопроектов для реализации программы «Цифровая экономика»!

    — Для своей семьи и себя лично?

    Время — самый дорогой ресурс. Мне бы хотелось больше дарить его семье в новом году.

    — Для нашей страны?

    Никогда прежде мир не был так оцифрован, как сейчас, и Россия активно включилась в эти процессы. Я желаю всем нам, чтобы они протекали интенсивно на благо каждого.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для нового 2018 года, какие бы они были?

    Развитие — личное и компании. Незыблемая, вечная ценность, которая не требует комментариев. Уверен, что развитие должно присутствовать в топе целей ежегодно. Экспертиза — количество знаний увеличивается экспонентно. Нужно подключать все больше ресурсов для того, чтобы быть в курсе всех трендов. Но это необходимо, чтобы оставаться профессионалами своего дела и хорошо делать свою работу. Инновации — в технологиях, в предложениях к нормотворчеству, в бизнес-моделях и т. д. Инновации — это олицетворение прогресса. То, что делает нашу жизнь проще и удобнее, экономит наше время для более важных вещей.

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Айгуль Чуприна
ТехнологииITОбществоБизнес
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 янв
    Увидели мое резюме, позвонили. Спросили на какую зарплату рассчитывает инженер Linux. Сказал, что от 60к. Сказали, что уточнят возможно ли это. Больше не перезванивали)))
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    Анонимно 12 янв
    у них не большие зарплаты
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    Анонимно 12 янв
    Смотря в каком регионе
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  • Анонимно 12 янв
    Я желаю всем нам, чтобы они протекали интенсивно на благо каждого.
    Источник : https://realnoevremya.ru/technologies/it/85295-timur-ahmerov-bars-grup-ob-itogah-goda-kompanii

    Из за этого многие теряют работу
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  • Анонимно 12 янв
    Никогда в мире не было людей в таком количестве как сейчас
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    Анонимно 12 янв
    Было, в 80 - х годах прошлого века
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Новости технологий

10:08 МСК
Новости раздела