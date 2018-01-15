Наталья Реснянская: «Для страны не хватает стабильности»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Прошедший год для директора центра образования «Егоза» Натальи Реснянской отметился как событиями в семье (у нее родился четвертый ребенок), так и профессиональными успехами — детские садики сети перешли на новую форму сотрудничества с Финляндией. Наталья Реснянская рассказала, готовы ли родители вернуть своим дошколятам дошкольное детство.