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Наталья Реснянская: «Для страны не хватает стабильности»

07:00, 15.01.2018 5

Чего жду от 2018-го: директор центра образования «Егоза» и молодая мама рассказала об итогах 2017 года и планах на 2018-й.

Наталья Реснянская: «Для страны не хватает стабильности» Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Прошедший год для директора центра образования «Егоза» Натальи Реснянской отметился как событиями в семье (у нее родился четвертый ребенок), так и профессиональными успехами — детские садики сети перешли на новую форму сотрудничества с Финляндией. Наталья Реснянская рассказала, готовы ли родители вернуть своим дошколятам дошкольное детство.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    Начну, конечно, с личного. Самое главное событие — у нас родилась дочь, январь-2017 подарил нам четвертого ребенка.

    Если брать профессиональную сферу, то наши детские сады перешли на сотрудничество с Финляндией, мы подписали договор с местным центром развития образования. Сейчас у нас подобралась команда специалистов (психологов, педагогов, воспитателей), которые готовы работать по методике «дошкольное детство». Мы часто забываем, что дошкольное время — это полноценная жизнь, а не какой-то отдельный период, когда мы готовим ребенка, например, к поступлению в школу. Очень радует, что у меня в этом направлении появились родители-единомышленники. Ведь зачастую мы ограничиваем свободу детей, постоянно готовим их к чему-то: к детскому саду, школе, сдаче ЕГЭ, поступлению в вуз, а потом, потом можно и самому жить. Хорошо, что сейчас взгляды меняются.

    Что касается родителей, то, узнав об изменении нашей программы, они остались с нами, при этом есть 10—15% тех, кто специально пришел на эту систему. Они не стремятся к многоязычию у ребенка в 4 года, не записывают его во всевозможные кружки. Приятно отметить, что оба родителя активно принимают участие в наших мероприятиях и что примерно 50% из них — папы. Это ценно, потому что в повседневной жизни, когда оба родителя с утра до вечера на работе, чаще всего они вечером успевают только чмокнуть ребенка и, может, немного поиграть с ним. Это самые основные эмоции прошедшего года. Были, конечно, и запоминающиеся политические, экономические моменты, но понимаешь, что есть они, а есть вечные ценности. Сейчас главное — новогодние утренники, остальное потом.



    Фото prav.tatarstan.ru
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?

    — чего ждете для своего дела

    Мы продолжим работу в нашей школе, 1 сентября придут новые дети. Надеюсь, станет еще больше родителей, играющих со своими детьми и желающих вернуть игру в процесс обучения. О количественном расширении нашей сети я и не говорю. Главная работа — над усилением качества.

    — для своей семьи и себя лично

    Надеюсь, удастся выкроить время и на 2-3 недели отправиться в путешествие на автомобиле. В 2017 году мы уже ездили с нашей шестимесячной дочерью в Грузию, проехали 6 тыс. км. Хотелось бы и в этом году организовать совместный отпуск.

    — для нашей страны

    По ожиданиям для страны могу сказать, что не хватает стабильности. У нас много людей с активной гражданской позицией, но большинство событий происходит не от души, а формально. Нужно начинать с себя, со своего дома, двора, делать все с душой, тогда и в стране будет хорошо.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Стабильность. Имею в виду все сферы и особенно — военную безопасность. Просвещение — сейчас вокруг очень много информации, не всегда нужной и полезной. Нужно вернуть исконный смысл этому слову, просвещение — это не только про знания, но и про честность и принципы. И последнее слово — любовь. Она должна быть ко всему: к делу, к работе, к месту. Все, что делаешь с любовью, не может нанести вреда.

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Юлия Косолапкина
Общество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 янв
    Да, не хватает стабильности в нашей жизни. Этого очень не хватает
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    Анонимно 15 янв
    Стабильность мы строим сами для себя
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    Анонимно 15 янв
    Вот стабильно было в СССР и что? Хорошо ли от этого было?
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  • Анонимно 15 янв
    Ничего в ней особенного. Только то что она мать 4х детей
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  • Анонимно 15 янв
    Вот какая она молодец, и с детьми и бизнес и благо приносит
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Новости общества

10:04 МСК
Новости раздела