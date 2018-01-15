Наталья Реснянская: «Для страны не хватает стабильности»
Чего жду от 2018-го: директор центра образования «Егоза» и молодая мама рассказала об итогах 2017 года и планах на 2018-й.
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Прошедший год для директора центра образования «Егоза» Натальи Реснянской отметился как событиями в семье (у нее родился четвертый ребенок), так и профессиональными успехами — детские садики сети перешли на новую форму сотрудничества с Финляндией. Наталья Реснянская рассказала, готовы ли родители вернуть своим дошколятам дошкольное детство.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Начну, конечно, с личного. Самое главное событие — у нас родилась дочь, январь-2017 подарил нам четвертого ребенка.
Если брать профессиональную сферу, то наши детские сады перешли на сотрудничество с Финляндией, мы подписали договор с местным центром развития образования. Сейчас у нас подобралась команда специалистов (психологов, педагогов, воспитателей), которые готовы работать по методике «дошкольное детство». Мы часто забываем, что дошкольное время — это полноценная жизнь, а не какой-то отдельный период, когда мы готовим ребенка, например, к поступлению в школу. Очень радует, что у меня в этом направлении появились родители-единомышленники. Ведь зачастую мы ограничиваем свободу детей, постоянно готовим их к чему-то: к детскому саду, школе, сдаче ЕГЭ, поступлению в вуз, а потом, потом можно и самому жить. Хорошо, что сейчас взгляды меняются.
Что касается родителей, то, узнав об изменении нашей программы, они остались с нами, при этом есть 10—15% тех, кто специально пришел на эту систему. Они не стремятся к многоязычию у ребенка в 4 года, не записывают его во всевозможные кружки. Приятно отметить, что оба родителя активно принимают участие в наших мероприятиях и что примерно 50% из них — папы. Это ценно, потому что в повседневной жизни, когда оба родителя с утра до вечера на работе, чаще всего они вечером успевают только чмокнуть ребенка и, может, немного поиграть с ним. Это самые основные эмоции прошедшего года. Были, конечно, и запоминающиеся политические, экономические моменты, но понимаешь, что есть они, а есть вечные ценности. Сейчас главное — новогодние утренники, остальное потом.
Фото prav.tatarstan.ru
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?
— чего ждете для своего дела
Мы продолжим работу в нашей школе, 1 сентября придут новые дети. Надеюсь, станет еще больше родителей, играющих со своими детьми и желающих вернуть игру в процесс обучения. О количественном расширении нашей сети я и не говорю. Главная работа — над усилением качества.
— для своей семьи и себя лично
Надеюсь, удастся выкроить время и на 2-3 недели отправиться в путешествие на автомобиле. В 2017 году мы уже ездили с нашей шестимесячной дочерью в Грузию, проехали 6 тыс. км. Хотелось бы и в этом году организовать совместный отпуск.
— для нашей страны
По ожиданиям для страны могу сказать, что не хватает стабильности. У нас много людей с активной гражданской позицией, но большинство событий происходит не от души, а формально. Нужно начинать с себя, со своего дома, двора, делать все с душой, тогда и в стране будет хорошо.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Стабильность. Имею в виду все сферы и особенно — военную безопасность. Просвещение — сейчас вокруг очень много информации, не всегда нужной и полезной. Нужно вернуть исконный смысл этому слову, просвещение — это не только про знания, но и про честность и принципы. И последнее слово — любовь. Она должна быть ко всему: к делу, к работе, к месту. Все, что делаешь с любовью, не может нанести вреда.
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