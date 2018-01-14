Елена Тихонова: «Это год потери великого оперного певца Дмитрия Хворостовского»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Совладелица и директор компании «КидСпейс» Елена Тихонова рассказывает об открытии нового детского города в Поволжье и о том, как за этими деловыми хлопотами сохранять время на размышления, внутреннюю культуру и семью.