Елена Тихонова: «Это год потери великого оперного певца Дмитрия Хворостовского»
Чего жду от 2018-го: руководитель «детского» бизнеса о поиске баланса между делом и семьей
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Совладелица и директор компании «КидСпейс» Елена Тихонова рассказывает об открытии нового детского города в Поволжье и о том, как за этими деловыми хлопотами сохранять время на размышления, внутреннюю культуру и семью.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Этот год для меня, моей семьи и команды был непростым и особенно насыщенным. Дети взрослеют, наши дочери и сын — личности со своими интересами и характерами. С ними становится сложнее договориться, но здорово, что им нравится развиваться, искать себя. Правда, каждого интересует своя тема, а нам приходится успевать помочь им реализоваться. Поэтому каждый наш взрослый день похож на гонки — кто кого куда везет и откуда во сколько забирает.
Иногда все-таки удавалось уделять детям побольше времени и хоть немного учиться понимать хитросплетения их характеров. Признаюсь, мне ужасно нравится наблюдать за развитием женственности у девочек и мужественности — у мальчика. Для того чтобы времени для семьи было побольше, 2017 год я посвятила осваиванию новой старой темы — планированию, верной расстановке приоритетов.
Фото vk.com/kidspace_chelny
2017 год — время запуска еще одного детского города «КидСпейс» в Набережных Челнах. Это время новых открытий — собралась очень сильная команда, получился отличный проект, юные жители полюбили «КидСпейс» так же, как в Казани. Было непросто с этим стартапом, но трудный год принес новые знания и опыт.
2017 год — это год потери великого оперного певца Дмитрия Хворостовского. Это моя детская влюбленность и восхищение безграничным талантом. С грустью признаю, что большую часть его репертуара я впервые услышала уже после его смерти. Горько снова осознавать, что трудовые будни настолько заполняют мою жизнь, что не оставляют времени на мысли, душу, внутреннюю культуру. Буду делать выводы, учиться расставлять верные приоритеты, жить в гармонии с главным.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете Новый год
— чего ждете для дела
Я с радостью иду в 2018 год с новой командой. Это очень интересно, потому что новые люди — это новые идеи и свежие мысли, энергия. Нужно понимать, что все, когда-либо причастные к «КидСпейс», — удивительные люди, большие фантазеры и трудоголики. Сколько всего интересного мы придумаем и воплотим для детей — даже мурашки от нетерпения!
Мы на старте запуска нового «КидСпейс» в Самаре, в одном из лучших торговых центров «Аврора Молл». К счастью, подобралась волшебная команда, и сам антураж детского города просто невероятно красивый. Мы очень постараемся не подвести нашу марку и влюбить в себя новых жителей и их родителей.
Фото Романа Хасаева
— для своей семьи
Для нашей большой семьи я желаю мира и здоровья, гармонии и уюта, побольше минут, когда все вместе и всем хорошо. Если честно, самый большой дефицит — это время. Очень хочу научиться тратить его со смыслом. Хочу дарить детям и мужу красивые воспоминания. Это так просто и так сложно в суете жизни.
Мне очень хочется чаще видеться с мамой, сестрой и братом. Они живут в другом городе, и мне их очень не хватает. Все в наших руках, но всегда есть какие-то но… И это снова о приоритетах.
— для нашей страны
Для России и Татарстана я желаю мира. Я очень люблю наш край, татарский народ и язык. Эту любовь я передаю своим детям. Очень опасны любые крайние высказывания псевдопатриотов и спекуляции на тему национальностей. Я прошу у Вселенной мудрости и терпения для руководства республики, взвешенных решений и действий во имя мира и счастья наших детей.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Мир. Гармония. Любовь. Это то, чего всегда не хватает человечеству и Человеку. Если каждый живущий на земле загадает эти три слова, то они сольются в одно слово — счастье.
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