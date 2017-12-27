Крах «АСКО»: «Люди, знакомые с ситуацией на рынке, знали, чем это закончится»

Страховщики переживают о судьбе коллег и прогнозируют печальные перспективы рынка

Центробанк ввел временную администрацию в челнинской «Страховой группе «АСКО», ссылаясь на ненадлежащее исполнение плана по восстановлению платежеспособности компании. Эксперты полагают, регулятор принимает превентивные меры, чтобы в будущем избежать большого числа пострадавших клиентов в связи с приходом новых собственников. Про них говорят как о людях «с нехорошей репутацией». Чем это грозит рынку, подробнее — в материале «Реального времени».

В «АСКО» пришла временная администрация

Накануне Центробанк ввел внешнее управление в челнинской «Страховой группе «АСКО» сроком на полгода. Свое решение регулятор пояснил ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности, говорится в приказе.

Руководителем временной администрации назначен Сергей Анатольевич Чекулаев — замначальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка ЦБ. На сайте «АСКО» появилось предупреждение, что договоры страхования, в том числе ОСАГО и КАСКО, заключенные с 25 декабря, недействительны, «поскольку заключены неуполномоченными лицами». В то же время «АСКО» продолжает прием документов по урегулированию убытков и заявлений о расторжении договоров страхования (перестрахования).

«АСКО» проработала на рынке 28 лет. Среди клиентов много корпоративных структур, юрлиц и более 700 тысяч физлиц. Лицензия позволяет оказывать 18 видов услуг страхования, кстати, она не отозвана. У компании есть офисы в крупных городах Татарстана и России, например, в Краснодаре, Москве, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Уфе.

До недавнего времени «АСКО» владели структуры, близкие к Ильшату Фардиеву и «Акибанку». Фото Романа Хасаева



«АСКО» продали людям с очень нехорошей репутацией»

До недавнего времени «АСКО» владели структуры, близкие к Ильшату Фардиеву и «Акибанку». У банка было 17,9% доли в уставном капитале, у компаний «Челны-Бройлер» — 15,23%, «Камский бекон» — 11,81%, «Жилэнергосервис» — 7,47%, «Связьинвест» — 5,84%, «Земельная корпорация «Энергия» — 3,49%; Ильшат Фардиев — 7,77%, предправления «Акибанка» Ильдар Галяутдинов — 12,3%, Васима Ашрапова — 6,1%, Александр Клевцов — 3,49%, Гульсина Миннеханова — 7,77%.

Однако месяц назад у компании сменился состав собственников. Сегодня «СГ «АСКО» на 99,9% принадлежит ООО «УК «Сити Ассет Менеджмент», правда, эта доля под обременением. Гендиректор страховой компании теперь — Алексей Александрович Курлович, владелец двух питерских фирм: «Стекло-Транс» и «Страховой и Перестраховочный брокер «Атлант». Еще 0,1% «АСКО» у Натальи Валерьевны Комаровой, собственницы московской юрфирмы «Лавьер».

«Реальное время» попыталось связаться с новыми собственниками — «УК «Сити Ассет Менеджмент». Но телефон, указанный на сайте «УК «Сити Ассет Менеджмент», не активен, как и их электронный адрес.

— Ситуация в «АСКО» была непростой в течение длительного времени. К сожалению, акционеры не смогли пополнить капитал необходимыми средствами, и компания была продана московским людям с очень нехорошей репутацией. Это люди, которые специализируются на покупке компаний, активном сборе средств любыми способами, выводе активов и закрытии после этого компаний. Вот такой способ заработка. Эти люди обанкротили минимум три компании: «Московию», «Подмосковье» и еще третью — название сейчас не вспомню, — рассказал «Реальному времени» вице-президент Союза страховщиков РТ и глава ООО «Полиссервисконсалтинг» Рустэм Сабиров.

«У «АСКО» сложился достаточно несбалансированный портфель, где большая доля ОСАГО, и эта доля именно в Набережных Челнах. ОСАГО само по себе убыточно для страховых компаний, а Челны — эта зона, наверное, самая убыточная в Татарстане», — пояснил Игорь Волчков. Фото Романа Хасаева



«Убыточность «АСКО» была запредельно высокой!»

С самого начала своей деятельности «АСКО» строила бизнес на взаимодействии со структурами бывшего руководителя «Татэнерго» и «Акибанка». В свое время страховщик занимал порядка 60—70% рынка Набережных Челнов. Но в последние годы ситуация изменилась.

— У «АСКО» сложился достаточно несбалансированный портфель, где большая доля ОСАГО, и эта доля именно в Набережных Челнах. ОСАГО само по себе убыточно для страховых компаний, а Челны — эта зона, наверное, самая убыточная в Татарстане. И портфель основной у «АСКО» был именно в этой зоне. Поэтому, даже посмотрев на официальные цифры Центробанка, мы видим, что огромные выплаты у «АСКО» идут, и не нужно забывать, что выплаты текущие — они фактически будут повторяться в следующем периоде, независимо от собранной премии в следующем периоде. Еще несколько периодов будет. Потому что обязательства у компании по заключенному полису длятся год, то есть убыточность была запредельно высокой. Отсюда, видимо, проблемы «АСКО» и начались — когда уменьшился портфель страхования. Дополнительно к этому, соответственно, уменьшился портфель страхования юрлиц, — пояснил директор филиала «Ингосстрах» Игорь Волчков.

Другие страховщики согласились рассказать о проблемах компании на условиях анонимности. Историю проблем связывают с прежним руководством «АСКО». «Наши энергетические мощности на 90 процентов используют для выработки электроэнергии газ. Произошла история с нашим нефтехимическим комплексом, когда «Газпром» поставил определенные условия, что так как фактически от них энергетика наша зависит, все это будет страховаться в страховой компании «СОГАЗ». Плюс, насколько я знаю, «Татэнерго» было таким же принудительным, может, это для них и хорошо, но в определенной степени они были заведены на кредиты «Газпромбанка». Хотя у них имеется свой банк — «Акибанк», но этот банк, понятно, не потянет такие финансовые нагрузки», — говорит источник «Реального времени».

«Хотя у них имеется свой банк — «Акибанк», но этот банк, понятно, не потянет такие финансовые нагрузки», — говорит источник «Реального времени». Фото tatbank.ru

«А что по акционерам «АСКО»? Выходит — не у кого спросить, что ли?!»

Когда это произошло примерно 3—4 года назад, у компании и начались огромные проблемы, отметил собеседник: «С этого момента «АСКО» полностью просело». Речь шла о потере низкоубыточного сегмента рынка и работе только в высокоубыточном. Поэтому экспертов удивила не сама продажа убыточного бизнеса, а его продажа сомнительным людям.

— Люди, знакомые с ситуацией на рынке, знали, чем это закончится. Но, конечно, не ожидали, что так быстро. Видимо, ЦБ, зная этих людей, принял меры, чтобы количество брошенных людей было минимальным, насколько это возможно. Если бы они еще полгода сейчас собирали активно, демпингуя, то количество брошенных людей под Новый год — такие «подарки» в кавычках — было бы еще больше, — считает Рустэм Сабиров.

— Как только эти же люди фактически показались на покупке «АСКО» — кабардинцы или кто-то оттуда — тут же по рынку они начали «пылесосить», вот уже вторую-третью неделю, ОСАГО под комиссионное вознаграждение 35% — это дураку понятно, что это делается, чтобы собрать деньги и сбежать, — добавил другой собеседник «Реального времени».

По мнению Сабирова, нельзя снимать ответственность за случившееся и с прежних акционеров, которые формировали политику компании, структуру портфеля, утверждали долю ОСАГО, решали — вливать деньги в уставный капитал или нет:

— Это очень удобно — довести компанию, а потом продать ее шаромыжникам! Ну как это так? Например, по акционерам «Татфондбанка» сегодня работают, и у них есть определенные неприятности. А что по акционерам «АСКО»? Выходит — не у кого спросить, что ли?! Ну как же так: тысячи людей остались ни с чем, с носом, и у нас, как водится, все тихо, мирно, — посетовал вице-президент Союза страховщиков РТ.

По мнению Сабирова, нельзя снимать ответственность за случившееся и с прежних акционеров, которые формировали политику компании, структуру портфеля. Фото Романа Хасаева



«Деньги не пахнут, они не думают, что потом пострадают люди»

Страховое сообщество переживает из-за этой ситуации не меньше пострадавших клиентов — все это удар по репутации для всех игроков. За время работы «АСКО» не раз меняла хозяев, однако же оставалась ведущим и добросовестным участником рынка, говорят эксперты. Страховщики надеются, что ЦБ все-таки закроет возможности для вывода активов из «АСКО»: «Думаю, что к февралю-марту-апрелю этой компании не будет. Она будет банкротиться».

— Как только «АСКО» была продана, буквально на следующий же день после смены директора на рынок были выброшены десятки тысяч полисов, которые начали продаваться на исключительно выгодных условиях для продавцов. Ну понятно, что они были замотивированы, и для многих продавцов, к сожалению, деньги не пахнут, они не думают, что потом пострадают люди. Например, компания, которую я возглавляю, мы ни один полис «АСКО» не продали. Мы знали, чем это закончится, — говорит Рустэм Сабиров.

За последние 10 лет количество страховых компаний сократилось примерно в 20—30 раз. Эксперты полагают, что в ближайшее время с рынка могут уйти еще 30. Добавим, что недавно еще одна татарстанская страховая компания была продана столичным предпринимателям — НАСКО.