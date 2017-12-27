Чистопольский СПГ-завод за 9 миллиардов завис из-за смены операторов
«Газпром трансгаз Казань» законсервировал газовую трубу на площадке индустриального парка «Чистополь»
Один из самых ожидаемых проектов Татарстана — газпромовский СПГ-завод стоимостью 9 млрд рублей, который должен был быть построен в индустриальном парке «Чистополь», оказался под большим вопросом. Не успел прежний его оператор, «Газпром газомоторное топливо», закончить проектирование чистопольского завода, как его сменщик, «СПГ-технологии», подверг ревизии отобранные проекты. По словам главы компании «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова, судьба чистопольского завода находится в неопределенном положении, а построенная для этих целей ГРС станция с газопроводом-отводом для снабжения будущего завода природным газом законсервирована. Подробности — в материале «Реального времени».
Смена приоритетов «Газпрома»
Многолетние переговоры правительства Татарстана с «Газпромом» о запуске пилотного проекта малотоннажного производства сжиженного газа снова отодвинуты на задний план. Основной партнер республики — газпромовская «дочка» «Газпром газомоторное топливо», начинавшая экологическую сагу по переводу автомобильного транспорта на газ, — утратил статус головного оператора по строительству мини-СПГ-заводов в России. Но «Газпром» остался верен себе и в новой стратегии выделил этот бизнес в отдельное направление, а заодно создал самостоятельную структуру — «СПГ-технологии».
Смена газпромовского оператора строительства СПГ-заводов привела к изменению приоритетов в расстановке отобранных проектов. Как сообщил «Реальному времени» гендиректор газотранспортной компании «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, судьба чистопольского СПГ-завода сейчас находится в неопределенном положении, т. к. на повестку вынесено множество проектов строительства СПГ-заводов, и решающую роль в определении их локации будет играть логистика. «Сейчас обсуждается много проектов строительства СПГ-газа, где более выгодно для государства. Это интересы не для одного какого-то частного лица. Могут и не быть у нас, а в Петербурге, откуда до Финляндии рукой подать. Сейчас этот вопрос поднимается и решается на уровне РФ. Но наш проект еще не прошел», — рассказал он.
Нам был представлен график: на первые производственные мощности завод может выйти в 2019 году
Напомним, первый в стране завод по сжижению газа предполагалось построить на площадке индустриального парка «Чистополь». В декабре 2015 года гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев и тогда еще премьер-министр РТ Ильдар Халиков подписали соглашение о намерениях по строительству комплекса по производству сжиженного газа в Татарстане. В нем было определено, что местом его размещения станет ИП «Чистополь», а объем инвестиций составит 9 млрд рублей. В свою очередь, республика обязалась закупать новую технику на газе, чтобы обеспечить в будущем закупки с СПГ-завода.
Примечательно, что точные сроки запуска завода подписантами не назывались. «Это встречный процесс, который зависит от потребления самого СПГ в качестве топлива, развития техники. Тут тоже есть вопросы, которые решаются. У нас подписаны соглашения с КАМАЗом на Петербургском газовом форуме, с «Ак Барс Холдингом» по сельскому хозяйству. Мы уже заложили определенную базу под СПГ в республике», — объяснял тогда Михаил Лихачев.
Позднее был заключен контракт на проектирование чистопольского СПГ-завода с московским «Криогенмашем». В рамках этого контракта выполнены все работы по изысканиям, выбрано техническое решение. «Нам был представлен график по реализации этого проекта. Если все будет нормально, то, согласно ранее подписанному договору с Республикой Татарстан, этот проект будет реализован несмотря на то, что сроки могут корректироваться», — рассказывал журналистам глава казанского филиала ГГМ Булат Газизуллин. Тогда он прогнозировал, что на первые производственные мощности завод может выйти в 2019 году. К октябрю этого года проектирование СПГ-завода было завершено. «Проект по СПГ в Чистополе закончен, сейчас мы делаем предТЭО проекта, — рассказывал на пресс-конференции в Казани Михаил Лихачев. — Сейчас основной вопрос — это сбыт: куда сбывать такой объем сжиженного газа». Он указал, что завод запроектирован мощностью 6 тонн в час на первом этапе. Отвечая на вопрос о сроках начала строительства, он уклончиво сказал, что необходимо увязать начало строительства с полноценным развитием рынка.
На повестке — строительство возле морского порта Усть-Луга
Однако «дорожную карту» проекта изменил сам «Газпром». Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил в декабре, что с будущего года правопреемником проекта станет новая компания. «Есть планы по созданию компании новой. У нас создана компания «Газпром газомоторное топливо» (специализируется на развитии сети газовых автозаправок, — прим. ред.), а есть планы по созданию компании «СПГ-технологии», которая занялась бы строительством небольших заводов по производству СПГ», — рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какие инвестпроекты будут рассматриваться на совете директоров «Газпрома» 19 декабря.
По его словам, сейчас на повестке дня обсуждение СПГ-проектов на Сахалине и строительство завода в Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга («Балтийский СПГ» мощностью 10 млн тонн в год). Примечательно, что ГГМ не комментирует последствия смены оператора. Запрос «Реального времени» в пресс-службу ГГМ на протяжении двух недель остается без ответа.
Газоотвод на Чистополь временно законсервирован
Между тем татарстанские власти сделали все, чтобы прямо здесь и сейчас начать строить. По словам Рафката Кантюкова, газ в чистопольский технопарк подан. «Газ будет полностью обеспечивать в строительстве завода, его достаточно, этот завод можно расширить еще в 10 раз, точный объем не помню, но ГРС построена, газопровод-отвод построен, но мы его временно законсервировали — нет потребности. Будут строить, найдут финансы — будет хорошо», — резюмировал он. Опрошенные эксперты затрудняются дать оценку перспективности выбранной площадки.
Угроза пересмотра проекта может негативно отразиться на положении индустриального парка «Чистополь», где на сегодняшний день работают только два резидента. Это компания «Дельрус-Чистополь», производящая медицинский инвентарь и оборудование, которая планирует строительство второй очереди с проектом строительства завода инфузионных растворов. Второй резидент, «Татремстрой», запустил первую очередь производства предизолированных труб и планировал запуск второй очереди. В ИП «Чистополь» сообщили, что подача газа не прекращена, его достаточно для работы резидентов. Но каким образом будет дальше развиваться площадка, зависит от маркетинговой политики куратора проекта — управляющей компании «Идея-Капитал». Связаться с гендиректором Алексеем Грушиным пока не удалось, а электронный запрос остался без ответа.
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