Чистопольский СПГ-завод за 9 миллиардов завис из-за смены операторов

«Газпром трансгаз Казань» законсервировал газовую трубу на площадке индустриального парка «Чистополь»

Один из самых ожидаемых проектов Татарстана — газпромовский СПГ-завод стоимостью 9 млрд рублей, который должен был быть построен в индустриальном парке «Чистополь», оказался под большим вопросом. Не успел прежний его оператор, «Газпром газомоторное топливо», закончить проектирование чистопольского завода, как его сменщик, «СПГ-технологии», подверг ревизии отобранные проекты. По словам главы компании «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова, судьба чистопольского завода находится в неопределенном положении, а построенная для этих целей ГРС станция с газопроводом-отводом для снабжения будущего завода природным газом законсервирована. Подробности — в материале «Реального времени».

Смена приоритетов «Газпрома»



Многолетние переговоры правительства Татарстана с «Газпромом» о запуске пилотного проекта малотоннажного производства сжиженного газа снова отодвинуты на задний план. Основной партнер республики — газпромовская «дочка» «Газпром газомоторное топливо», начинавшая экологическую сагу по переводу автомобильного транспорта на газ, — утратил статус головного оператора по строительству мини-СПГ-заводов в России. Но «Газпром» остался верен себе и в новой стратегии выделил этот бизнес в отдельное направление, а заодно создал самостоятельную структуру — «СПГ-технологии».

Смена газпромовского оператора строительства СПГ-заводов привела к изменению приоритетов в расстановке отобранных проектов. Как сообщил «Реальному времени» гендиректор газотранспортной компании «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, судьба чистопольского СПГ-завода сейчас находится в неопределенном положении, т. к. на повестку вынесено множество проектов строительства СПГ-заводов, и решающую роль в определении их локации будет играть логистика. «Сейчас обсуждается много проектов строительства СПГ-газа, где более выгодно для государства. Это интересы не для одного какого-то частного лица. Могут и не быть у нас, а в Петербурге, откуда до Финляндии рукой подать. Сейчас этот вопрос поднимается и решается на уровне РФ. Но наш проект еще не прошел», — рассказал он.

В декабре 2015 года гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев и тогда еще премьер-министр РТ Ильдар Халиков подписали соглашение о намерениях по строительству комплекса по производству сжиженного газа в Татарстане. Фото prav.tatarstan.ru



Нам был представлен график: на первые производственные мощности завод может выйти в 2019 году

Напомним, первый в стране завод по сжижению газа предполагалось построить на площадке индустриального парка «Чистополь». В декабре 2015 года гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев и тогда еще премьер-министр РТ Ильдар Халиков подписали соглашение о намерениях по строительству комплекса по производству сжиженного газа в Татарстане. В нем было определено, что местом его размещения станет ИП «Чистополь», а объем инвестиций составит 9 млрд рублей. В свою очередь, республика обязалась закупать новую технику на газе, чтобы обеспечить в будущем закупки с СПГ-завода.

Примечательно, что точные сроки запуска завода подписантами не назывались. «Это встречный процесс, который зависит от потребления самого СПГ в качестве топлива, развития техники. Тут тоже есть вопросы, которые решаются. У нас подписаны соглашения с КАМАЗом на Петербургском газовом форуме, с «Ак Барс Холдингом» по сельскому хозяйству. Мы уже заложили определенную базу под СПГ в республике», — объяснял тогда Михаил Лихачев.

Позднее был заключен контракт на проектирование чистопольского СПГ-завода с московским «Криогенмашем». В рамках этого контракта выполнены все работы по изысканиям, выбрано техническое решение. «Нам был представлен график по реализации этого проекта. Если все будет нормально, то, согласно ранее подписанному договору с Республикой Татарстан, этот проект будет реализован несмотря на то, что сроки могут корректироваться», — рассказывал журналистам глава казанского филиала ГГМ Булат Газизуллин. Тогда он прогнозировал, что на первые производственные мощности завод может выйти в 2019 году. К октябрю этого года проектирование СПГ-завода было завершено. «Проект по СПГ в Чистополе закончен, сейчас мы делаем предТЭО проекта, — рассказывал на пресс-конференции в Казани Михаил Лихачев. — Сейчас основной вопрос — это сбыт: куда сбывать такой объем сжиженного газа». Он указал, что завод запроектирован мощностью 6 тонн в час на первом этапе. Отвечая на вопрос о сроках начала строительства, он уклончиво сказал, что необходимо увязать начало строительства с полноценным развитием рынка.

Первый в стране завод по сжижению газа предполагалось построить на площадке индустриального парка «Чистополь». Фото chistopol.tatarstan.ru



На повестке — строительство возле морского порта Усть-Луга

Однако «дорожную карту» проекта изменил сам «Газпром». Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил в декабре, что с будущего года правопреемником проекта станет новая компания. «Есть планы по созданию компании новой. У нас создана компания «Газпром газомоторное топливо» (специализируется на развитии сети газовых автозаправок, — прим. ред.), а есть планы по созданию компании «СПГ-технологии», которая занялась бы строительством небольших заводов по производству СПГ», — рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какие инвестпроекты будут рассматриваться на совете директоров «Газпрома» 19 декабря.

По его словам, сейчас на повестке дня обсуждение СПГ-проектов на Сахалине и строительство завода в Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга («Балтийский СПГ» мощностью 10 млн тонн в год). Примечательно, что ГГМ не комментирует последствия смены оператора. Запрос «Реального времени» в пресс-службу ГГМ на протяжении двух недель остается без ответа.

Газоотвод на Чистополь временно законсервирован

Между тем татарстанские власти сделали все, чтобы прямо здесь и сейчас начать строить. По словам Рафката Кантюкова, газ в чистопольский технопарк подан. «Газ будет полностью обеспечивать в строительстве завода, его достаточно, этот завод можно расширить еще в 10 раз, точный объем не помню, но ГРС построена, газопровод-отвод построен, но мы его временно законсервировали — нет потребности. Будут строить, найдут финансы — будет хорошо», — резюмировал он. Опрошенные эксперты затрудняются дать оценку перспективности выбранной площадки.

По словам Рафката Кантюкова, газ в чистопольский технопарк подан. Фото prav.tatarstan.ru



Угроза пересмотра проекта может негативно отразиться на положении индустриального парка «Чистополь», где на сегодняшний день работают только два резидента. Это компания «Дельрус-Чистополь», производящая медицинский инвентарь и оборудование, которая планирует строительство второй очереди с проектом строительства завода инфузионных растворов. Второй резидент, «Татремстрой», запустил первую очередь производства предизолированных труб и планировал запуск второй очереди. В ИП «Чистополь» сообщили, что подача газа не прекращена, его достаточно для работы резидентов. Но каким образом будет дальше развиваться площадка, зависит от маркетинговой политики куратора проекта — управляющей компании «Идея-Капитал». Связаться с гендиректором Алексеем Грушиным пока не удалось, а электронный запрос остался без ответа.